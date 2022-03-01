Прыжки с трамплина. Кубок мира. Raw Air-2022: что ждать и где смотреть

Конечно, самым популярными соревнованиями по прыжкам с трамплина помимо Олимпийских игр и чемпионатов мира является новогоднее «Турне четырех трамплинов», но набирают обороты и другие турниры, состоящие из нескольких этапов и с солидными по меркам зимних видов спорта призовыми. В частности, Raw Air в Норвегии, которое в 2022 году пройдет на знаменитых трамплинах в Лиллехаммере и Холменколлене с 2 по 6 марта как у мужчин, так и у женщин. Главным фаворитом можно назвать японца Рею Кобаяси, который уже побеждал в норвежском Турне три года назад. Россияне в соревнованиях участия не примут.

В отличие от «Турне четырех трамплинах» соревнования в Норвегии достаточно молоды. Впервые среди мужчин они прошли в 2017 году, среди женщин – в 2019-м. Причем в прошлом году соревнования были отменены. Кстати, у женщин оба раза побеждала норвежка Марен Лундбю, которая решила пропустить весь нынешний сезон из-за проблем с весом. У мужчин дважды первенствовал на Raw Air Камил Стох, по разу – Штефан Крафт и Кобаяси, который не только выиграл олимпийское золото и серебро в Пекине, но и сейчас возглавляет общий зачет Кубка мира после победы на одном из двух стартов в Лахти.

Главный конкурент Рею немец Карл Гайгер в Лахти дважды стал пятым и сейчас отстает от японца на 43 очка. Понятно, что до финиша сезона еще достаточно стартов, но в зависимости от результатов в Лиллехаммере и Холменколлене японец или немец могут добиться очень важного преимущества в общем зачете в случае победы на норвежском Турне. В принципе, не потерял шанс на борьбу за Кубок мира и норвежец Халвор Эгнер Гранеруд, но все же его отставание от Кобаяси на данный момент составляет внушительные 232 очка.

У женщин явным лидером Кубка мира является Марита Крамер из Австрии, пропустившая Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В Хинценбахе на прошлой неделе она стала в двух стартах второй и пятой, показав, что вновь находится в хорошей форме и с учетом преимущества в 254 очка над ближайшими конкурентками является фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус. Да и в норвежском Турне она вполне способна претендовать на победу.

Прыжки с трамплина. Raw Air-2022. Норвегия. Расписание соревнований

Время начала соревнований - московское

Лиллехаммер, Норвегия

2 марта, среда

Мужчины. Большой трамплин. Квалификация. Начало в 18:50

Женщины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 21:45

3 марта, четверг

Мужчины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 18:00

Женщины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 21:30

Осло (Холменколлен), Норвегия

4 марта, пятница

Смешанный командный турнир. Большой трамплин. Начало в 18:00

Мужчины. Большой трамплин. Квалификация. Время определится позже

Женщины. Большой трамплин. Квалификация. Время определится позже

5 марта, суббота

Женщины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 15:00

Мужчины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 19:00

6 марта, воскресенье

Мужчины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 17:45

Женщины. Большой трамплин. Основные соревнования. Начало в 21:15

Мужские соревнования (включая квалификации) смотрите на Eurosport 1 и в EurosportPlayer. Женские соревнования смотрите в EurosportPlayer

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь