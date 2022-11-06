Прыжки с трамплина. Кубок мира 2022/23: дубль Давида Кубацки в Висле

Кубок мира 2022/23 по прыжкам с трамплина стартовал двумя мужскими и двумя женскими соревнованиями, которые состоялись в рамках этапа, прошедшего с 4 по 6 ноября в польской Висле. Оба мужских старта выиграл Давид Кубацки из Польши, у женщин победительницами первых соревнований Кубка мира в нынешнем сезоне стали Силье Опсет из Норвегии и австрийка Ева Пинкельниг.

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Успех польского спортсмена Давида Кубацки на домашнем большом трамплине в Висле можно назвать абсолютным, так как он показал лучший результат в каждой из четырех попыток, которые состоялись по программе двух соревнований. При этом Кубацки продемонстрировал потрясающую стабильность, в каждом из своих прыжков в оба соревновательных дня улетая в район одной и той же отметки: дальность его прыжков Кубацки составила от 130,5 до 133,5 метра при отличных баллах за технику (18,5 – 19,0 балла).

Призерами этапа Кубка мира в Висле стали Хальвор Гранеруд (Норвегия) и Штефан Крафт (Австрия), занявшие, соответственно, второе и третье место в первом соревновании, а также Анже Ланишек (Словения) и Мариус Линдвик (Норвегия), показавшие второй и третий результат на следующий день.

У женщин дважды подряд поднялась на пьедестал почета в Висле Ева Пинкельниг из Австрии. В первый соревновательный день она заняла третье место (позади норвежки Силье Опсет и своей соотечественницы, действующей обладательницы Кубка мира Мариты Крамер). А во втором соревновании Пинкельниг с прыжками на 129,0 и 128,5 метров оставила далеко позади всех конкуренток (на втором месте в этот день оказалась Катарина Альтхаус из Германии, на третьем – Фрида Вестман из Швеции).

После этапа в Висле именно Давид Кубацки, набравший 200 баллов, и Ева Пинкельниг со 160 баллами возглавили общий зачет Кубка мира 2022/23. Следующий этап у мужчин пройдет 25–27 ноября в Руке (Финляндия), а у женщин – 2–4 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).