Прыжки с трамплина. Итоги этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле и Лиллехаммере

В минувшие выходные Кубок мира по прыжкам трамплина проходил сразу в двух странах – в Польше соревновались мужчины, а в Норвегии – женщины. Изначально казалось, что погодные условия в Висле не позволят провести этап – на протяжении нескольких дней там дул сильный ветер, но соревнования все-таки состоялись.

Австриец Ян Херль одержал первую победу на Кубке мира, опередив норвежца Мариуса Линдика и соотечественника Штефана Крафта. Примечательно, что для Херля все начиналось не так позитивно – он упал в пробном раунде, однако в итоге добился победы, став только вторым австрийцем, который выигрывал этап Кубка мира с 2016 года. Первое место занял Штефан Крафт. Неожиданно без подиума остались прыгуны из Германии: Карл Гайгер и Маркус Айзенбихлер заняли четвертое и пятое место.

Сюрприз преподнес действующий обладатель Кубка мира, норвежец Халвор Эгнер Гранеруд – он был лучшим после пробной попытки, но в итоге даже не смог пройти в финальный раунд.

Трое россиян смогли пройти во второй раунд: Данил Садреев стал 28-м, Роман Трофимов – 29-м, Евгений Климов был дисквалифицирован во втором раунде за несоответствие правилам ФИС комбинезона и занял 30-ю строчку протокола.

Карл Гайгер продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира с 355 очками. За ним следуют Анже Ланишек из Словении (272 балла) и Маркус Айзенбихлер (237 баллов).

В следующие выходные Кубок мира по прыжкам с трамплина продолжится двумя соревнованиями в Клингентале (Германия).

Ранее в Висле прошли командные соревнования – победила сборная Австрии, которая с небольшим преимуществом (0.3 балла) обошла Германию, третьими стали словенцы. Норвегия финишировала шестой из-за плохого прыжка Роберта Йоханссона. Россия заняла седьмое место.

На этапе Кубка мира среди женщин в Норвегии непобедимой оказалась Марита Крамер (Австрия), которая обошла Катарину Альтхаус (Германия) и Силье Опсет (Норвегия). Благодаря этому успеху она занимает первое место в общем зачете с 330 баллами.

Ирина Авакумова была лучшей из российских участниц на этапе и заняла 15 место, Александра Кустова в итоговом протоколе на 17-й строчке