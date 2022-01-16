Прыжки с трамплина. Итоги этапа Кубка мира-2021/22 в Закопане: Линдвик продолжил побеждать, российская команда обнадежила

После победы в «Турне четырех трамплинов» Рею Кобаяси сбавил в результатах, в то время как преследователи в общем зачете Кубка мира-2021/22 активизировались. Особенно Мариус Линдвик, который вслед за этапом в Бишофсхофене выиграл и соревнования в Закопане. 23-летний норвежец на данный момент выглядит едва ли не главным фаворитом Олимпийских игр в Пекине. Что же касается россиян, то в Закопане они приятно удивили своей конкурентоспособностью в командном турнире. Пусть и заняли седьмое место, но уступили вторым призерам лишь чуть более 80 баллов.

В составе сборной России в Закопане прыгали Данил Садреев, Илья Маньков, Михаил Назаров и Евгений Климов. Причем Садреева в командном турнире поставили забойщиком. И 18-летний прыгун не подвел, выдав полеты на 123,5 и 135,5 метров. Второй прыжок действительно получился топ-уровня. Для сравнения такую же дальность во втором прыжки показал и Рею Кобаяси, получив всего лишь на три балла больше. Сам Садреев и тренеры сборной были в восторге. Да и россияне после пяти прыжков внезапно получили, пусть призрачный, но шанс на призовое место.

Однако еще один 18-летний россиянин Маньков после хорошего первого прыжка (125,5 метра) не смог удержаться на этом уровне (115 метров). На столько же улетел в первом прыжке Назаров, который, напротив, второй шанс использовал (131 метр) и доказал, что потихоньку возвращает форму образца прошлого сезона. Климов, в свою очередь, выдал только 118,5 и 127,5. Но, надо признать, ошибались в сложной ветровой обстановке многие. Россияне менее 13 баллов уступили полякам, да и норвежцы с австрийцами и даже японцы с немцами были не так и далеко. Только чемпионы из Словении были вне конкуренции, опередив вторых призеров из Германии на 67 баллов.

Перед Играми в Пекине неплохое выступление россиян не может не радовать, ведь на олимпийском трамплине фавориты под давление также могут ошибаться. И россияне вполне способны, если покажут свой максимум, претендовать в команде на место в топ-6, а то и…

В личных соревнованиях шансы на высокие места, объективно, ниже. Но результаты Садреева все же обнадеживают – в Закопане с прыжками на 127 и 122,5 метра он стал 21-м. Климов после первого прыжка на 129 метров занимал 17 место, но затем срыв (118,5) отбросил его на 29-ю позицию. По своим меркам провалился и Кобаяси – он стал только четвертым, хотя лидировал после первого прыжка. Зато Линдвик продемонстрировал большую стабильность, улетел на 135,5 и 139 метров и победил. Второе и третье места заняли соответственно Карл Гайгер и Анце Ланишек. В общем зачете Кубка мира Гайгер теперь отстает от Кобаяси всего на 44 очка, Линдвик уступает 198 баллов.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь