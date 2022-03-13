Прыжки с трамплина. Итоги чемпионата мира по полетам-2022: Линдвик и словенская дрим-тим выиграли золото

Чемпионат мира по полетам-2022 в прыжках с трамплина завершился в Викерсунде победами Мариуса Линдвика в личных соревнованиях и сборной Словении в командном турнире.

23-летний Линдвик впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира, но его победу в Викерсунде точно нельзя назвать сенсацией. На протяжении двух предыдущих сезонов молодой норвежец осваивался в элите, завершая сезоны в Кубке мира в топ-10 общего зачета. А в нынешнем совершил еще один качественный скачок. Да, в Кубке мира-2021/22 Мариус занимает только четвертое место и в лучшем случае поднимется на третье место. Зато во второй половине олимпийского сезона он отметился сразу несколькими яркими победами. Самым важным успехом стало золото на большом трамплине Олимпийских игр в Пекине. Кроме того, Линдвик с января выиграл четыре этапа Кубка мира – в Бишофсхофене, Закопане, Виллингене и Холменколлене. Теперь же первенствовал и на полетном ЧМ-2022.

«Старался не думать о результате, а концентрироваться исключительно на прыжках. Такая тактика сработала, все получилось. И я счастлив победе на чемпионате мира», - цитирует Мариуса официальный сайт FIS. Плотность результатов действительно была очень высокой, но именно Линдвик сумел «собрать» все четыре прыжка. Он захватил лидерство после первого полета на 232,5 метра. Во втором прыжке показал второй результат, но сохранил первое место в общем зачете. А выиграв третий прыжок еще больше увеличил преимущество. Однако превосходство все равно нельзя было назвать подавляющим. В заключительном прыжке норвежцу требовалось улететь для титула в район 220 метров. Он с задачей справился, показав дальность 224,5 метра.

Серебро завоевал 21-летний словенец Тими Зайц, в активе которого, кстати, было два прыжка за 240 метров. Бронзу выиграл 28-летний австриец Штефан Крафт, а лидеры Кубка мира нынешнего сезона неожиданно провалились. Чемпион мира-2020 немец Карл Гайгер стал только восьмым, а японец Рею Кобаяси занял лишь 13 место. Зато хороши были словенцы. Петер Превц, Анце Ланишек и Домен Превц заняли с четвертого по шестое места, дав понять, что именно сборная Словении является главным фаворитом командного турнира ЧМ-2022.

И словенский квартет в заключительный день соревнований подтвердил, что находится на недостижимом для конкурентов уровне. Зайц, Ланишек и братья Превц с каждым прыжком только наращивали и наращивали преимущество, доведя его до сотни баллов. Только какой-то масштабный срыв мог лишить их победы, но обошлось без форс-мажора. Словения впервые в истории выиграла командный турнир ЧМ по полетам, а за серебро борьба шла до самой последней попытки между Норвегией, Австрией и Германией, у которых заключительный прыжок совершали соответственно Линдвик, Крафт и Гайгер. Даже несколько удивительно, но лучший прыжок удался из этой троицы Гайгеру, принесшему Германии серебро. Бронза у Линдвика и норвежцев, которые, впрочем, остались без золота после трех командных побед подряд.

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