Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Оберстдорфе: победы Крафта и Зайца

В Оберстдорфе (Германия) прошел предпоследний этап Кубка мира-2021/22 по прыжкам с трамплина. Победителями двух соревнований, состоявшихся в рамках этого этапа, стали австриец Штефан Крафт и словенец Тимо Зайц. В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Рюою Кобаяси из Японии, который перед заключительным этапом в Планице опережает идущего вторым Карла Гайгера из Германии на 66 баллов.

В оба соревновательных дня этапа в Оберстдорфе решающей оказалась вторая попытка, так как после первого прыжка будущие победители были довольно далеко от тройки призеров. Особенно впечатляющим оказался прорыв на верхнюю ступень пьедестала у Штефана Крафта. После первой попытки австриец, улетевший на 207 метров, занимал скромное десятое место, уступая лидеру – словенцу Жиге Елару с его прыжком на 220 метров – около 14 баллов. При этом плотность результатов в лидирующей группе оказалась очень высока, и было ясно, что удачная вторая попытка может позволить любому из 15 лучших после первой попытки спортсменов побороться за место на подиуме. Подобный прорыв в итоге удался сразу двоим. Тимо Зайц со вторым прыжком на 222,5 метра сумел с 11-го места переместиться на третье, а Крафт, улетевший во второй попытке на 232 метра – с десятого на первое.

Они вдвоем возглавляли итоговый протокол вплоть до последнего прыжка Жиги Елара. По дальности словенец повторил великолепный результат Крафта (те же 232 метра), но высочайшие судейские баллы и компенсация за условия прыжка позволили австрийскому спортсмену не только ликвидировать свое отставание после первой попытки, но и одержать победу. По сумме двух попыток результат Крафта – 413,0 балла, у Елара – 411,3 и второе место, у Зайца – 400,0 и третье.

Во второй день Тими Зайц вновь не слишком удачно исполнил первую попытку (211,5 метра и седьмое место), но благодаря отличной второй опять совершил прорыв – теперь уже на верхнюю ступень призового подиума. Любопытно, что, как и накануне Крафту, победу ему принес полет во второй попытке на те же самые 232 метра при очень хороших судейских баллах за технику. Правда, борьба за победу на сей раз оказалась еще более напряженной, чем в первый день этапа в Оберстдорфе. Опередить по сумме поляка Петра Жилу, лидировавшего после первой попытки, Зайцу удалось лишь на микроскопические 0,8 балла (у словенца – 407,9, у поляка – 407,1). Прыжка на 218,5 метра даже при хороших баллах за технику и высокой «погодной» компенсации Жиле для сохранения первого места не хватило. Третьим во второй соревновательный день с результатом 399,8 оказался Штефан Крафт, который, как и Зайц, сумел дважды по ходу этапа в Оберстдорфе подняться на подиум.

Лидер общего зачета Кубка мира Рюою Кобаяси провел этот этап не слишком удачно, заняв десятое место в первый день и шестое – во второй. При этом он сумел даже увеличить свой отрыв в борьбе за Кубок мира от ближайшего преследователя Карла Гайгера, который оба раза оказывался на девятой строчке итогового протокола. Исход борьбы за Хрустальный глобус решится на последнем этапе Кубка мира, который состоится в ближайшие выходные на знаменитом трамплине в Планице.

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Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь