Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Нижнем Тагиле: чего ждать, где смотреть

В сезоне-2021/22 календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина претерпел изменения, и впервые в истории этого вида спорта борьба сильнейших летающих лыжников планеты за Хрустальный глобус начнется именно на российском этапе в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Первыми на уральском этапе Кубка мира будут соревноваться мужчины, а через неделю придет время представительниц прекрасного пола. И у тех, и других в программе этапа в Нижнем Тагиле по два соревнования: мужчины будут прыгать со 120-метрового трамплина, женщины – с 90-метрового.

У мужчин российский этап соберет по-настоящему звездный состав. Так, в составе сборной Норвегии приедет в Россию победитель общего зачета Кубка мира-2020/21 Халвор Эгнер Гранеруд (он, к слову, год назад выиграл и этап в Нижнем Тагиле). Также в списке участников его соотечественники Аннеш Фаннемел (возвращающийся после полностью пропущенного из-за травмы сезона), Юхан-Андре Форфанг и Даниэль-Андре Танде, немец Штефан Крафт и много других звезд. Добавим, что в составе сборной Польши приедет в Нижний Тагил трехкратный олимпийский чемпион Камил Стох.

В составе сборной России – все ведущие летающие лыжники страны: Михаил Назаров (27-е место в общем зачете Кубка мира-2020/21), Евгений Климов (35-е), Роман Трофимов (56-е), Данил Сагдеев (67-е) и Денис Корнилов (68-е). Стартуя в Кубке мира с домашнего этапа, каждый из них наверняка намерен задать в Нижнем Тагиле тон для решения в олимпийском сезоне более амбициозных задач.

В женских соревнованиях основные надежды сборной России на первом этапе Кубка мира связаны с выступлением Ирины Аввакумовой, которая в минувшие выходные выиграла оба соревнования в рамках этапа Кубка FIS в шведском Фалуне.

Прогноз погоды в Нижнем Тагиле на время этапа Кубка мира не вызывает особой тревоги у организаторов. В оба дня основных соревнований среди мужчин ожидается температура воздуха около «-2» градусов Цельсия, небольшой снег и ветер в диапазоне до 2 до 4 метров в секунду. Так что помешать качественным прыжкам погода точно не должна.

Расписание соревнований этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле (время московское)

Мужчины (19-21 ноября)

19 ноября, пятница

18:30 Квалификация

20 ноября, суббота

18:00 Основные соревнования на трамплине К120

21 ноября, воскресенье

18:00 Основные соревнования на трамплине К120

Женщины (25-27 ноября)

25 ноября, пятница

Квалификация (время будет уточнено позднее)

26 ноября, суббота

17:30 Основные соревнования на трамплине К90

27 ноября, воскресенье

14:00 Основные соревнования на трамплине К90

Прямые трансляции этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле – на телеканале «Матч. Страна» и на сайте sportbox.ru. В записи их можно также увидеть на каналах «Матч ТВ» и Eurosport 1.