Прыжки с трамплина. Чемпионат мира по полетам-2022: что ждать и где смотреть

Лучшие прыгуны с трамплина с 10 по 13 марта в Викерсунде разыграют награды чемпионата мира по полетам. Главным фаворитами на гигантском трамплине можно назвать лидеров сезона Рею Кобаяси и действующего полетного чемпиона мира Карла Гайгера, хотя не стоит сбрасывать со счетов норвежцев, а также победителя турне Raw Air Штефана Крафта.

Вообще полетные чемпионаты мира стоят несколько особняком, далеко не все большие мастера на нормальных и больших трамплинов способны демонстрировать столь же высокий уровень и на гигантских сооружениях, где можно улететь далеко за 200 метров. Впервые чемпионат мира по полетам провели в 1972 году на легендарной «Летальнице» в Планице, с 1986 года соревнования проводятся регулярно раз в два сезона по четным годам. Причем в отличие от этапов Кубка мира и даже Олимпийских игр победитель определяется не по двум, а по четырем прыжкам, что уменьшает вероятность случайных чемпионов. На трамплине Викерсундбаккен ЧМ по полетам проводится уже в пятый раз, впервые он состоялся в 1977-м, а в последний раз сильнейшие «полетчики» выяснили здесь отношения в рамках чемпионата мира в 2012 году. Тогда первенствовал словенец Роберт Крайнец.

В 2018 году в Оберстдорфе чемпионом мира стал Даниэль Андре Танде, который ровно год назад после падения во время тренировочного прыжка получил тяжелейшие травмы и на несколько дней был введен в искусственную кому. Но сейчас 28-летний норвежец не просто вернулся к соревновательной деятельности, на днях он выиграл этап Кубка мира, что говорит о его прекрасной форме. На ЧМ-2020 в Планице выиграл Гайгер, опередивший Халвора Эгнера Гранеруда и Маркуса Айзенбихлера. Любопытно, что лидер Кубка мира Кобаяси никогда прежде не становился призером этих соревнований. На прошлом ЧМ он стал 19-м. Впрочем, у него есть победа на полетном трамплине в Планице в 2019 году, а также призовые места в Викерсунде. Хотя все же именно Гайгер выглядит фаворитом. С другой стороны, ему все же больше нравится «Летальница», где он не только выиграл чемпионат мира, но и в 2021 году сделал победный дубль на этапе Кубка мира.

Даниэль Андре Танде умеет летать на лыжах Фото © www.jasminwalter.com

К тому же в нынешнем сезоне в прыжках с трамплина сложно назвать явного фаворита. Кобаяси, Гайгер, Гранеруд, Айзенбихлер, Крафт, Мариус Линдвик периодически «выстреливают» в зависимости от своего состояния и конкретного трамплина. Также не слишком предсказуемы и командные соревнования ЧМ-2022, где действующими чемпионами мира являются норвежцы. Напомним, российские и белорусские прыгуны отстранены от международных стартов по решению FIS до конца сезона.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира по полетам-2022. Викерсунд, Норвегия. Расписание соревнований с прямыми трансляциями

время начала соревнований - московское

10 марта, четверг

Мужчины. Гигантский трамплин. Квалификация. Начало в 17:50

11 марта, пятница

Мужчины. Гигантский трамплин. Основные соревнования. Первая и вторая попытки. Начало в 18:30

12 марта, суббота

Мужчины. Гигантский трамплин. Основные соревнования. Третья и четвертая попытки. Начало в 18:30

13 марта, воскресенье

Мужчины. Командные соревнования. Гигантский трамплин.. Начало в 18:30

Смотрите прямые трансляции чемпионата мира по полетам-2022 на «Матч! Арена» и на Sportbox.ru

Результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь