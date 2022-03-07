Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Крафт и Крижнар – победители Raw Air 2022

Почти неделю лучшие летающие лыжники планеты участвовали в турнире Raw Air 2022 в Норвегии. Соревнования с очками в общий зачет Кубка мира проходили в двух городах – Лиллехаммере и Хольменколлене и, безусловно, притягивали к себе внимание. Отличный состав участников, солидный призовой фонд, а еще возможность доказать, что Игры в Пекине – далеко не финиш сезона. И форму терять еще рано.

Напряженная борьба шла у мужчин и женщин. Соревнования шли каждый день и все – на большом трамплине. Неудивительно, что прыгунам сложно было сохранять стабильность. Главным фаворитом в мужском виде являлся действующий олимпийский чемпион Рей Кобаяси (Япония). И даже удивительно, что по итогам всех трех этапов он ни разу не финишировал первым. Дебютный этап многодневки прошел без особых сюрпризов – лидеры показали, что по-прежнему в форме и оставили далеко позади всех остальных: победил Штефан Крафт (Австрия), вторым стал Кобаяси, третьим – Карл Гайгер (Германия).

Следующий день уже преподнес несколько сюрпризов. Сменился победитель: Крафта оставил позади еще один олимпийский чемпион Мариус Лидвик (Норвегия). Крафт стал только восьмым. А Кобаяси – шестым.

Все решалось на финальном старте. И уже здесь начались настоящие сюрпризы. Победителем финального дня стал норвежец Даниэль Андре Танде. В марте прошлого года он получил тяжелейшую травму после падения во время прыжка. Сломал ключицу, проколол легкое и даже был в кому. Но смог поправиться и вернулся в спорт. И выиграл этап Кубка мира впервые с ноября 2019-го. Всего у него 8 побед на соревнованиях такого уровня.

«Это безумие. Не думаю, что кто-то этого ожидал. Я точно нет. Мои прыжки становятся все лучше и лучше, я был хорош в нескольких тренировочных раундах, но показать это труднее на соревнованиях. Я набирал форму медленно и точно не ожидал, что снова буду так прыгать на подобном уровне», – приводит слова Танде официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.

Вторым этап закончил Анже Ланишек (Словения), третьим – Крафт. Но именно австриец стал победителем общего зачета, набрав в общей сложности 1203,3 балла. За ним следуют Гайгер (1172,6 балла) и Кобаяси (1162,9 балла). Это вторая победа Крафта с момента запуска соревнований.

«Это мой лучший сезон. Раньше я не показывал таких мощных прыжков. Сейчас действительно приятно быть в такой хорошей форме, Мне очень нравится этот момент. Теперь я с нетерпением жду чемпионата мира», – сказал Крафт.

Спортсмены из России не участвовали в Raw Air 2022. По решению FIS они, как и белорусские спортсмены, отстранены от турниров под эгидой федерации.

Несмотря на победу Крафта, лидером общего зачета остался Кобаяси с 1478 очками, второе место у Гайгера (1420 очков), третье у Халвора Эгнера Гранеруда из Норвегии (1176).

В женских соревнованиях можно отметить 63-ю победу на этапах Кубка мира Сары Таканаси (Япония). Она стала первой на третьем этапе. Но общий зачет выиграла словенка Ника Крижнар. Словенские и японские спортсменки боролись друг с другом на протяжении всей многодневки и делили места в верхней части общего зачета. Однако Крижнар выглядела слишком стабильно на протяжении всех дней, что позволяло ей остаться лидером.

Также стабильно выступили австрийки. А лидер Кубка мира Марита Крамер заняла пятое место. Тем не менее, у нее есть преимущество в 195 очков над Кризнар перед двумя оставшимися этапами Кубка мира в Оберхофе.

Однако ближайшим крупным стартом станет чемпионат мира по полетам на лыжах в Викерсунде. Он пройдет в следующие выходные.