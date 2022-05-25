Прыжки на батуте почти не уходят на зимнюю паузу. В ноябре прошлого года состоялся главный турнир года – чемпионат мира, а уже через 2,5 месяца спортсмены собрались на первый этап Кубка мира нового сезона. С него также начался отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Дебютные соревнования года прошли в Баку еще в начале февраля. Состав участников, приехавших в Азербайджан, не был оптимальным. Например, отсутствовала чемпионка мира из Великобритании Брайона Пейдж или китайская звезда Цао Юнчжу. Сборная КНР вообще не приехала на первый этап Кубка мира.

С 25 по 29 мая в Италии, пройдет второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте. И уже здесь состав участников будет куда серьезнее. Все дело в том, что этап в Римини – репетиция перед одним из важнейших стартов года – чемпионатом Европы, который пройдет там же сразу после завершения этапа. Так что в стране соберутся сильнейшие атлеты со всей Европы, чтобы выявить победителей.

Ввиду отсутствия спортсменов из России и Беларуси, фаворитами будут представители других стран. Например, в женских дисциплинах участие подтвердила призер различных международных стартов шведка Лина Шеберг, участница трех Олимпийских игр из Грузии Люба Головина, в мужских – призер чемпионатов мира и Европы португалец Диого Абреу или его соотечественник Педро Феррейра. Все они наверняка поборются за высокие места и на этапе Кубка мира, и на чемпионате Европы.

Всего же в 2022-м пройдет еще четыре этапа Кубка мира. Место проведения одного из них до сих пор не определено. Соревнования перенесли из Санкт-Петербурга, а новый город-организатор до сих пор не назван. А главным стартом сезона традиционно станет чемпионат мира, который в этот раз пройдет в Болгарии в середине ноября.

Прыжки на батуте. Календарь сезона 2022 года

Кубок мира

10-14 февраля 2022 года. Баку, Азербайджан. Мужчины. Женщины

25-29 мая. Римини, Италия. Мужчины. Женщины

23-27 июня. Коимбра. Португалия. Мужчины. Женщины

28 июня – 3 июля. Ароза, Швейцария. Мужчины. Женщины

21-25 сентября. Место не определено. Мужчины. Женщины

Чемпионат Европы

30 мая – 5 июня. Римини. Италия. Мужчины. Женщины

Чемпионат мира

14-20 ноября. София. Болгария. Мужчины. Женщины

Всемирные игры

7-17 июля. Бирмингем, Великобритания. Мужчины. Женщины