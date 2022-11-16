Прыжки на батуте. Чемпионат мира-2022: что ждать и где смотреть

С 16 по 19 ноября в Софии пройдет 36-й чемпионат мира по прыжкам на батуте. В спортивно-концертном комплексе «Армеец» соберутся победители Олимпийских игр, чемпионы мира и юные таланты, чтобы выявить лучших в 15 различных категориях.

Среди участников олимпийская чемпионка 2020 Чжу Сюйин из Китая и чемпионка мира 2021 года Брайони Пейджд. Британка уступила в Токио как раз Сюйин, в Рио она также не смола завоевать золото. Впервые с Олимпийских игр они снова будут соревноваться друг с другом.

В турнире также выступят еще несколько чемпионов мира. Победитель первенства планеты в личном зачете Янь Ланъюй из Китая, чемпионки в синхронных прыжках Ху Ичэн и Чжан Синьсинь Китай, чемпионка мира по акробатике Меган Кили из Великобритании, и чемпионка мира в двойном мини-батуте Лина Сджоберг из Швеции.

«На 36-м чемпионате мира по прыжкам на батуте я рад приветствовать более 300 спортсменов из 38 стран, которые в течение четырех дней будут соревноваться за мировые титулы. Поскольку до квалификации к Парижу-2024 остается еще год, спортсмены будут иметь больше свободы для экспериментов и, возможно, покажут новые элементы. Все это сделает соревнования еще более захватывающими», – приводит слова президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе сайт организации.

В столице Болгарии будут разыграны комплекты наград в прыжках на батуте в личном зачете у мужчин и женщин, синхронных мужских и женских прыжках, командных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также двойном мини-батуте и акробатической дорожке, командном многоборье, в котором выступят гимнасты из всех категорий пяти лучших команд.

София – знаковое место для батутистов, поскольку в 2013 и 2017 годах здесь уже проходили чемпионаты мира по прыжкам на батуте. Проведение здесь третьего чемпионата мира за десятилетие укрепляет статус города как одного из главных в мире в этом виде спорта.

В этом году в программе соревнований также есть нововведения по сравнению с предыдущими турнирами. В соответствии с обновленными правилами в большинстве категорий добавлен второй квалификационный раунд. Это явно увеличит интерес к определению восьми финалистов. Медальные раунды в двойном мини-батуте и акробатической дорожке теперь состоят только из двух раундов. Соответственно, четверо лучших из первого попадут во второй и разыграют медали.

После чемпионата мира по прыжкам на батуте на той же арене пройдут 29-е Всемирные соревнования FIG среди юниоров. Они состоятся с 23 по 26 ноября и позволят восходящим звездам набраться опыта на международной арене.

Где смотреть чемпионат мира по прыжкам на батуте?

Следить за основными событиями чемпионата мира можно на официальном сайте FIG, либо на Youtube-канале международной федерации.