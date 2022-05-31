Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Что ждать и где смотреть

С 1 по 5 мая в итальянском Римини пройдет первое крупное соревнование года в прыжках на батуте – чемпионат Европы. На несколько дней этот город стал мировой столицей этого вида спорта – сначала после трехмесячной паузы там прошел этап Кубка мира, а теперь пройдет европейское первенство.

Интересно, что на том самом этапе Кубка мира спортсмены из Европы не смогли побороться за большое количество наград. Доминировали атлеты из США и Японии. Отличись всего несколько представителей Старого света – в женских синхронных прыжках победили Анано Апакидзе и Теона Джанджаева из Грузии. В индивидуальных прыжках второе место заняла немка Леони Адамс.

На чемпионате Европы выступят спортсмены из 26 стран – 308 взрослых и 240 юниоров. Среди них есть и очень громкие имена – призер Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, действующая чемпионка мира Бриони Пейдж из Великобритании, вице-чемпионка Европы 2021 года Леа Лабрусс из Германии, несколько очень титулованных португальцев – Диого Абреу, Педро Феррейра, Лукас Сантос.

Спортсмены будут соревноваться во всех существующих дисциплинах – прыжки на батуте (индивидуальные и синхронные), двойной мини-трап и акробатическая дорожка.

Где смотреть чемпионат Европы по прыжкам на батуте?

Соревнования пройдут с 1 по 5 мая, трансляция будет доступна на официальном сайте турнира. А здесь можно ознакомиться с подробным расписанием всех соревнований.