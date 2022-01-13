Проблемы со слухом не помешали стать фигуристкой: что нужно знать о дочери Этери Тутберидзе Диане Дэвис

18-летняя Диана Дэвис родилась в США, где в прошлом работала Этери Тутберидзе. В детстве девочка хотела заняться синхронным плаванием, но мама отдала ее в фигурное катание, чтобы ребенок был рядом.

Карьеру фигуристки Диана начинала в одиночном катании и тренировалась под руководством мамы, но затем перешла в танцы на льду. В интервью Первому каналу Тутберидзе рассказала, что настояла на смене вида, поскольку считала, что Диана вырастет очень высокой и не сможет стать успешной одиночницей. Однако ее прогноз не оправдался – рост спортсменки составляет 163 см. Другая причина – проблемы с координацией, которые возникли из-за сенсоневральной тугоухости третьей степени.

Девочка родилась абсолютно здоровой, но в 2,5 года после врачебной ошибки из-за осложнений, вызванных приемом антибиотиков, у нее начались проблемы со слухом. Кстати, одна из самых пронзительных программ Евгении Медведевой «Слышу – не слышу» была навеяна именно историей Дианы.

«Она слышит, частично добирает по губам. Я иногда повторяю, если какие-то новые слова – я ей пишу на бумажке. У этих людей, детей, координация не такая развитая, как у нас, а у нее идет отставание», – рассказывала Этери Георгиевна в интервью «Матч ТВ».

При этом проблем с восприятием музыки у Дианы никогда не было – это и помогло продолжить карьеру в танцах на льду. Первым партнером Дэвис стал Денис Пичужкин, однако их дуэт так и не выступил ни на одном турнире. После этого Диана танцевала с Федором Варламовым, но и этот тандем не просуществовал долго. В 2018 году она встала в пару с Глебом Смолкиным – сыном популярного актера Бориса Смолкина, наиболее известного по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».

Уже выступая со Смолкиным, в декабре 2019 года Дэвис писала в Instagram, что смогла побороть проблемы со слухом.

«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди, – рассказала фигуристка в сторис Instagram. – Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин начали тренироваться у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой, а в 2019 году переехали в США, где стали работать с Игорем Шпильбандом. В сезоне 2019/2020 Дэвис и Смолкин выиграли медали этапов юниорской серии Гран-при и вышли в финал, где заняли шестое место, а на чемпионате мира заняли пятое место. Следующий сезон фигуристы были вынуждены пропустить практически полностью из-за перелома лодыжки партнерши и коронавируса.

На взрослом уровне фигуристы дебютировали в олимпийском сезоне. Сначала они заняли второе место на турнире U.S. International Classic, затем стали пятыми на своем первом этапе Гран-при в Канаде. После этого Дэвис и Смолкин отправились на два турнира серии «Челленджер»: на Cup of Austria они остановились в шаге от медалей, а Warsaw Cup выиграли, получив довольно высокие баллы.

В конце декабря Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили на чемпионате России, где завоевали серебро. После ритм-танца они шли третьими после Никиты Кацалапова/Виктории Синициной и Александры Степановой/Ивана Букина. Перед произвольной программой первая пары страны снялась с турнира из-за проблем со спиной у Кацалапова, и во второй соревновательный день Дэвис со Смолкиным уступили только Степановой и Букину.

Второе место на первенстве страны дало паре право на попадание в национальную команду на чемпионат Европы в Таллине. Состав сборной ОКР на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будет объявлен позже, но есть все основания полагать, что Диана и Глеб в него попадут.