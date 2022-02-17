У Анны Щербаковой не сложился чемпионат страны, а на Олимпиаде сломались коньки, но это не помешало ей выиграть золото

Для 17-летней фигуристки сборной ROC олимпийский сезон выдался очень непростым. Все началось с того, что перед ним Анна Щербакова получила травму пальца на ноге, из-за чего не могла тренироваться несколько недель. Но неудачные прокаты, которые случались с ней по ходу сезона, Анна никак не связывалась с этим повреждением.

В декабре действующая чемпионка мира, которую отличали стабильность и крепкие нервы, не очень хорошо выступила на чемпионате России. До этого Анна Щербакова трижды подряд выиграла чемпионат страны, что в условиях высочайшей конкуренции на внутренней арене – очень приличный результат. Но в этом сезоне Щербакова испытывала проблемы с исполнением элементов ультра-си и на чемпионате России не сделала ни одного. Как результат – третье место позади Камилы Валиевой и Александры Трусовой.

После этого в информационном пространстве пошли разговоры о том, должна ли Анна Щербакова получить место в олимпийской сборной ROC, однако все это осталось на уровне рассуждений в СМИ. В январе спортсменка отправилась на чемпионат Европы, где в короткой программе упала и проиграла не только соотечественницам, но и бельгийке Луне Хендрикс. Однако по итогам произвольной программы Щербакова показала второй результат и заняла второе место по сумме – чемпионке Европы в произвольной программе Анна проиграла всего 0,24 балла.

После блестящего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы вряд ли у кого-то остались сомнения, что Анна Щербакова должна быть на Олимпиаде. Подготовка к главным соревнованиям четырехлетия уже в Пекине не прошла гладко. За два дня перед короткой программой фигуристке пришлось поменять лезвия на коньках. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире Первого канала объяснял, что эта ситуация способна серьезно повлиять на результат спортсменки, поскольку фигуристам сложно привыкать к новой экипировке.

Но Анна безошибочно откатала короткую программу, заняв промежуточное второе место, показав, что смена коньков не заставит ее ошибаться.

«Да, я сменила лезвия два дня назад, но это не влияет на мое выступление, поэтому я не хочу концентрироваться на этом», – коротко прокомментировала ситуацию Щербакова на пресс-конференции после короткой программы.

В произвольной программе Анна Щербакова выступала после подруги по команде Александры Трусовой, которая выдала невероятный прокат, приземлив пять четверных прыжков – очередное историческое достижение Трусовой, которая вписала себя в олимпийскую историю. Но даже после этого Анна Щербакова не дрогнула: она чисто исполнила два четверных флипа и остальные элементы и, хотя уступила чуть больше двух баллов Трусовой в произвольной, но выиграла по сумме двух программ (255,95 против 251,73).

После победы Анна Щербакова сказала, что больше всего рада тому, что в нужный момент показала свой максимум. А также призналась, что никогда не мечтала именно о победе на Олимпийских играх.

«Честно говоря, у меня такой мысли не было, честно говорю. Я никогда не ставила цель выиграть золотую олимпийскую медаль, – сказала она журналистам. – У меня был непростой и очень интересный путь, были взлеты и падения, я как-то пошагово шла и никогда не забегала вперед. Даже сейчас, выходя на соревнования, я не думала о месте, о победе. Я выходила показать себя, показать свое лучшее катание и просто счастье, что я в нужный момент в нужном месте это показала – и такой результат».