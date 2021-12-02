Правильно питаться спортсменам должны помогать врачи-диетологи

Olympics разбирает особенности завтраков, обедов и ужинов профессиональных спортсменов вместе с Романом Ханферьяном, доктором медицинских наук, профессором РУДН, членом комиссии Министерства спорта Российской Федерации по медико-биологическому сопровождению спорта высших достижений.

Ученый убежден, что единого рецепта питания для спортсменов по всем видам спорта не существует. Многое зависит от нагрузки, получаемой атлетом, возраста, вида спортивной специализации спортсмена, его массы тела и других факторов. «У спринтеров, к примеру, происходит быстрое сгорание углеводов. В предсоревновательный период им крайне необходимо постоянно пополнять запас за счет «легких» углеводов, а у «стайеров», наоборот, углеводы должны быть разными: и быстрыми, и медленными. Многое в рекомендациях по спортивному питанию зависит от периодов тренировочного, соревновательного или восстановительного процессов», – говорит Роман Ханферьян.

По мнению профессора, основной проблемой не только в российском, но и в мировом спорте является недокомплект врачей-диетологов – специалистов, разрабатывающих рационы питания для спортсменов на основе комплексных научных знаний. «По большому счету, ни один спортсмен не должен заходить в столовую без рекомендаций врача команды. Ведь у всех разная структура тела, масса тела, виды спортивной специализации. И, соответственно, они должны употреблять разную пищу в разные периоды спортивной подготовки. Но в существующих реалиях на одну спортивную команду, например в игровых видах спорта, приходится два-три врача, которые могут быть недостаточно подготовлены в области спортивного питания. И в большинстве случаев это врачи-физиологи, изучающие параметры физической активности атлетов. Что же касается спортивных диет, то в основном рекомендации спортсменам даются на основании поверхностных знаний о параметрах конкретного атлета. Без точных расчетов», – продолжает Ханферьян. Основные рекомендации Федерального медико-биологического агентства России, Минспорта, Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии по питанию спортсменов, конечно, существуют, но врачи команд и атлетов нередко опираются на интернет или свой опыт, накопленный за время работы со спортсменами.

Роман Ханферьян: «Известно, что знаменитый пловец Майкл Фелпс на завтрак предпочитает съедать по пять-шесть яиц в виде омлета. У кого-то от такого приема пищи могли возникнуть проблемы с желудком. А американец, наоборот, выигрывал золотые медали». Фото © 2008 Getty Images

Питание атлетов зависит не только от рода их деятельности, но и от времени года. Особенно тщательно за правильным приемом пищи следует следить в сезон активных простудных заболеваний. «Существует так называемый синдром «открытого окна». Пробежал в мороз лыжник 50 километров – у него тут же снижается активность иммунитета, в результате – инфекционно-воспалительные процессы, и во время этого «открытого окна» может происходить вирусное заражение. В этом случае, необходимо восстанавливать дефициты цинка, селена и других микроэлементов, витаминов, особенно антиоксидантов, влияющих на защитные силы организма. Особая роль в этом отводится функциональным продуктам питания с добавлением необходимых компонентов: витаминизированным напиткам, обогащенным витаминами и микроэлементами, снекам в виде батончиков и т.д.», – рассказывает Роман Ханферьян.

Ханферьян уверен, что проблемы восстановления спортсмена, длительности его профессиональной карьеры заключаются не только в физиологии, но также в дефектах питания и неправильных режимах приема пищи. «Должен существовать жесткий контроль со стороны врачей команд, которых должны постоянно консультировать специалисты-диетологи, особенно специализирующиеся в области спортивной диетологии. Аналогичные проблемы существуют и в других странах. Но там, возможно, выше ответственность непосредственно и самих спортсменов. У нас же рекомендации в основном даются атлетам в устной форме и они нередко склонны их не выполнять», – размышляет Роман Ханферьян.

Для всех категорий спортсменов питание в соревновательный и внесоревновательный периоды должно отличаться. Перед стартами атлетам необходимо исключить из рациона тяжелую белковую пищу. В то же время, нужно запастись углеводами, дающими энергию. Наиболее просто это сделать с помощью макаронных изделий, каш. Однако, такие блюда нельзя употреблять непосредственно перед соревнованиями. Лучше всего поесть не менее чем за полтора-два часа до матча или выхода на соревнования. А за час до старта можно съесть функциональный батончик с высоким содержанием углеводов. Хотя, как рассказывает Роман Ханферьян, везде могут быть свои исключения из правил. «Известно, что знаменитый пловец Майкл Фелпс на завтрак предпочитает съедать по пять-шесть яиц в виде омлета. У кого-то от такого приема пищи могли возникнуть проблемы с желудком. А американец, наоборот, выигрывал золотые медали».