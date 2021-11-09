Последний в истории этап Мирового тура: что ждать, где смотреть

В мире пляжного волейбола грядут глобальные перемены, и речь не только о традиционных для постолимпийского сезона изменениях в составах команд с прицелом на следующие Игры.

В 2022 году спортсменов-пляжников ждет обновленная система соревнований под эгидой FIVB: на смену многочисленным этапам Мирового тура категорий от одной до пяти звезд придет серия «Про Тур», включающая турниры трех уровней. Самые престижные из них будут называться «Топ-16»: принять участие в них смогут, как следует из названия, по 16 команд, занимающих лидирующие позиции в рейтинге у мужчин и женщин. Квалификационный раунд на «Топ-16» не предусмотрен: команды разбиты на четыре группы по четыре команды, после группового этапа проводится плей-офф, турнир продолжается четыре дня. Пробиться на самый престижный уровень получат шанс команды, которые успешно выступят на соревнованиях второй категории «Про Тур Челлендж». В челленджах предусмотрена квалификация и основной раунд с участием 24 команд. Набраться опыта и попытаться заявить о себе на турнирах второй категории смогут те, кто проявит себя в соревнованиях категории «Фьючерс» (16 команд в групповом турнире + квалификационный раунд) — их целевой аудиторией станут молодые игроки.

Честь стать последним турниром в истории Мирового тура выпала соревнованиям самой высокой в этом сезоне категории «четыре звезды» в небольшом бразильском прибрежном городе Итапема. Турнир пройдет с 10 по 14 ноября. В путешествие за океан отправились сразу три команды из России. Сильнейший тандем пляжников страны — олимпийские призеры и чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также вторая команда из десятки мирового рейтинга — Константин Семенов/Илья Лешуков в Бразилию не полетели: они восстанавливают силы после насыщенного сезона.

Шанс проявить себя получили те волейболисты, которые не так часто играют на турнирах такого уровня. Под шестнадцатым номером в основной сетке посеяна команда из Санкт-Петербурга Даниил Кувичка/Антон Кислицын. Призовых мест в сезоне у Даниила и Антона не так много, однако выступают они стабильно: на старте сезона попали в пятерку сильнейших на турнире категории «одна звезда» в Дохе, затем вышли в плей-офф «четырех звезд» в Сочи, финишировали в топ-5 соревнований в Руанде («две звезды») и в финале Кубка России. Перед поездкой в Бразилию Кувичка и Кислицын провели сбор в Турции, а в Итапему из соображений акклиматизации прилетели за четыре дня до соревнований.

Семнадцатый заявочный номер у бронзовых призеров чемпионата страны этого года — тандема Александр Крамаренко/Максим Худяков. Помимо этого достижения в 2021 году самые высокие результаты Крамаренко и Худякова — победа на «одной звезде» в Софии и третье место в Руанде. Третий российский дуэт — чемпионы и призеры турниров в Софии Петр Бахнарь/Валерий Самодай — выступит в квалификации.

Главные фавориты мужской части соревнований — три команды из Бразилии. Олимпийский чемпион-2016 и двукратный чемпион мира Алисон Серутти впервые выступит в паре с Гуто, постоянный напарник последнего — Эвандро теперь играет с Альваро Фильо, а новые герои этого бразильского сериала — победители национального турнира на кортах Итапемы и обладатели вайлдкард Витор Фелипе и Ренато. Теневые претенденты на высокие места — два тандема из США. Ранее представлявший Канаду (в том числе на Олимпиаде в Рио) Каим Шалк и его напарник Тео Бруннер (до этого выступал на песке в паре с известным российским болельщикам по игре за «Зенит-Казань» Ридом Придди) уже успели заявить о себе в этом сезоне: они трижды играли в плей-офф четырехзвездных турниров. Для бронзового призера Олимпиады в «зальном» волейболе — Тейлора Сандера (из-за травм в последние два года он не смог подписать контракт ни с московским «Динамо», ни с польской «Скрой») турнир в Бразилии станет дебютом в пляжной версии. Напарником Сандера выступит его тезка Крабб.

У женщин в последний раз вместе сыграет сильнейший тандем Бразилии — Агата/Дуда. Только в этом сезоне звездная команда пять раз попадала в тройку сильнейших на четырехзвездных турнирах, однако на главных соревнованиях — Олимпиаде в Токио Агата и Дуда не смогли преодолеть первый раунд плей-офф. Составить реальную конкуренцию бразильянкам могут серебряные медалистки чемпионата Европы этого года Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов, а также опытная команда из Чехии Барбора Херманнова/Маркета Слукова. Российские пляжницы в Итапему не приедут.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура-2021 категории «четыре звезды». Итапема (Бразилия). Расписание основной сетки

11 ноября, четверг

Мужчины. Женщины. Групповой этап

12 ноября, пятница

Мужчины. Женщины. Групповой этап

13 ноября, суббота

Мужчины. Женщины. 1/4 и 1/2 финала

14 ноября, воскресенье

Мужчины. Женщины. Матчи за третье место. Финалы

Смотреть в прямом эфире все матчи можно будет на официальном канале Beach Volleyball World на YouTube