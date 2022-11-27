Португалия – Уругвай: что ждать и где смотреть 

В девятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Четвертой и заключительной встречей игрового дня в понедельник, 28 ноября, станет матч группы H Португалии и Уругвая, который начнется в 22.00. Olympics представляет анонс матча Португалия – Уругвай.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Португалия – Уругвай. Группа H. Начало в 22:00 мск. Cтадион «Лусаил»

Сборную Португалии и ее лидера Криштиану Роналду на сборную Уругвая особо настраивать не надо. Дело в том, что в 2018 году на чемпионате мира в России именно уругвайцы остановили португальцев в 1/8 финала, обыграв 2:1. Всего же команды встречались трижды - у них по победе, ничье и поражению.

Сейчас Португалия и Уругвай вполне способны выйти в плей-офф вместе. В первом туре португальцы показали максимальный результат, обыграв 3:2 Гану, а уругвайцы обошлись без голов, забитых мячей и даже ударов в створ (правда, дважды попали в штанги) в ничейной (0:0) встрече с Республикой Кореей. Главный тренер сборной Ургувая Диего Алонсо после матча пожаловался на нехватку подвижности в центре при серьезном игровом и территориальном преимуществе. Не смогли ничего поделать в атаке и звездные форварды уругвайцев Дарвин Нуньес,Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Мог завершиться нулевой ничьей и матч Португалии и Ганы, однако игра стала заметно повеселее после реализованного Криштиану пенальти во втором тайме. При этом не все согласны, что на Роналду в эпизоде с назначением 11-метрового действительно был фол. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш признался, что его команда провела два разных тайма с точки зрения боевитости. В первом тайме она контролировала, но не форсировала игру - действовала осторожно, не давала соперникам шансов и при этом сама ничего толком не создавала. После перерыва добавила в агрессии, трижды забила, однако показала несовершенство в обороне, пропустив голы в достаточно простых ситуациях. Уругвай такие сбои в защите может и не простить, тем более ничья сохраняет ему шансы на выход из группы. Впрочем, Португалия также может минимизировать риски, не исключая ничейный результат.