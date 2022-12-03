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Португалия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Португалии на ЧМ-2022: кто кроме Криштиану Роналду забивал за «Команду избранных» и какой путь ждет ее в плей-офф?

2 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФутбол
GettyImages-1445256761 (1)
(Фото © Justin Setterfield)

Сборная Португалии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Ганы и Уругвая и проиграла один матч. В последнем матче группы H португальцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 1:2. Но это не помешало команде Криштиану Роналду выйти в плей-офф с первого места в группе.

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Португальская сборная начала свой путь на чемпионате мира 2022 года с победы над сборной Ганы со счетом 3:2. В этой встрече с пенальти забил Криштиану Роналду, став первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

Во втором своем матче португальцы, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0, еще больше повысили шансы на выход в плй-офф.

В третьей игре они уступили Южной Корее, но этот результат не повлиял на их лидерство в группе H.

Португалия | Группа H | Результаты и голы

24 ноября (четверг)

🇵🇹 Португалия — 🇬🇭 Гана | 3:2

Голы: 65' (П) 🇵🇹 Криштиану Роналду (Португалия), 73' 🇬🇭 Андре Айю (Гана), 78' 🇵🇹 Жуан Феликс (Португалия), 80' 🇵🇹 Рафаэль Леао (Португалия), 89' 🇬🇭 Осман Букари (Гана)

28 ноября (понедельник)

🇵🇹 Португалия — 🇺🇾 Уругвай | 2:0

Голы: 54' 🇵🇹 Бруну Фернандеш (Португалия), 90+3' (П) 🇵🇹 Бруну Фернандеш (Португалия)

2 декабря (пятница)

🇰🇷 Республика Корея — 🇵🇹 Португалия | 2:1

Голы: 5' 🇵🇹 Рикарду Орта (Португалия), 27' 🇰🇷 Ким Ён Гвон (Южная Корея), 90+1' 🇰🇷 Хван Хи Чхан (Южная Корея)

Таблица | Группа H | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇵🇹 Португалия320126
2🇰🇷 Республика Корея311104
3🇺🇾 Уругвай311104
4🇬🇭 Гана3102-23

Португалия | Группа H | Расписание плей-офф

6 декабря (вторник)

22:00 1 место группы H (🇵🇹 Португалия) — 2 место группы G (🇨🇭 Швейцария) (8-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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