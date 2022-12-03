Португалия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Португалии на ЧМ-2022: кто кроме Криштиану Роналду забивал за «Команду избранных» и какой путь ждет ее в плей-офф?
Сборная Португалии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Ганы и Уругвая и проиграла один матч. В последнем матче группы H португальцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 1:2. Но это не помешало команде Криштиану Роналду выйти в плей-офф с первого места в группе.
Португальская сборная начала свой путь на чемпионате мира 2022 года с победы над сборной Ганы со счетом 3:2. В этой встрече с пенальти забил Криштиану Роналду, став первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.
Во втором своем матче португальцы, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0, еще больше повысили шансы на выход в плй-офф.
В третьей игре они уступили Южной Корее, но этот результат не повлиял на их лидерство в группе H.
24 ноября (четверг)
🇵🇹 Португалия — 🇬🇭 Гана | 3:2
Голы: 65' (П) 🇵🇹 Криштиану Роналду (Португалия), 73' 🇬🇭 Андре Айю (Гана), 78' 🇵🇹 Жуан Феликс (Португалия), 80' 🇵🇹 Рафаэль Леао (Португалия), 89' 🇬🇭 Осман Букари (Гана)
28 ноября (понедельник)
🇵🇹 Португалия — 🇺🇾 Уругвай | 2:0
Голы: 54' 🇵🇹 Бруну Фернандеш (Португалия), 90+3' (П) 🇵🇹 Бруну Фернандеш (Португалия)
2 декабря (пятница)
🇰🇷 Республика Корея — 🇵🇹 Португалия | 2:1
Голы: 5' 🇵🇹 Рикарду Орта (Португалия), 27' 🇰🇷 Ким Ён Гвон (Южная Корея), 90+1' 🇰🇷 Хван Хи Чхан (Южная Корея)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇵🇹 Португалия
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|2
|🇰🇷 Республика Корея
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|3
|🇺🇾 Уругвай
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|🇬🇭 Гана
|3
|1
|0
|2
|-2
|3
22:00 1 место группы H (🇵🇹 Португалия) — 2 место группы G (🇨🇭 Швейцария) (8-я ⅛ финала)
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