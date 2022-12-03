Португалия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Португалии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборные Ганы и Уругвая и проиграла один матч. В последнем матче группы H португальцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 1:2. Но это не помешало команде Криштиану Роналду выйти в плей-офф с первого места в группе.

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Португальская сборная начала свой путь на чемпионате мира 2022 года с победы над сборной Ганы со счетом 3:2. В этой встрече с пенальти забил Криштиану Роналду, став первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Во втором своем матче португальцы, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0, еще больше повысили шансы на выход в плй-офф.

В третьей игре они уступили Южной Корее, но этот результат не повлиял на их лидерство в группе H.