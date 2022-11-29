Польша – Аргентина: что ждать и где смотреть

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете C обе игры начнутся в 22:00. Ни одна из команд в этой группе не гарантировала себе место в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Польша – Аргентина.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Польша – Аргентина. Группа C. Начало в 22:00 мск. Стадион «974»

К третьему туру сборная Польши подходит лидером квартета C. Команда Чеслава Михневича не пропустила в двух матчах ни одного гола (во многом это заслуга поймавшего кураж вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны) и набрала четыре очка. К тому же, супербомбардир Роберт Левандовски снял «проклятие мундиаля» и сумел открыть счет забитым мячам в своем пятом матче на чемпионатах мира. Тем не менее, чтобы выйти в плей-офф (а последний раз Польша играла в 1/8 финала в далеком 1986 году) «бело-красным» придется показать свой максимум. Задача с точки зрения турнирных раскладов у европейской команды одна – не проиграть. Однако когда в соперниках сверхмотивированная Аргентина с одним из лучших футболистов в истории – Лионелем Месси (по голам на чемпионатах мира он может обогнать соотечественника Диего Марадону) – добиться даже ничьей чрезвычайно трудно.

«Альбиселесте» после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре уверенно обыграла Мексику (2:0): у команды Лионеля Скалони три очка и положительная разница забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, Аргентина на грани непопадания в плей-офф: только победа гарантирует Месси и ко. место в 1/8 финала вне зависимости от результата параллельного матча. Справятся ли южноамериканцы с давлением в такой ответственный момент – главный вопрос.

Подробнее о сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре читайте здесь