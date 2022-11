Польша – Аргентина: что ждать и где смотреть

30 ноября на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в группе C сыграют Польша и Аргентина: вся информация о матче

К третьему туру сборная Польши подходит лидером квартета C. Команда Чеслава Михневича не пропустила в двух матчах ни одного гола (во многом это заслуга поймавшего кураж вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны ) и набрала четыре очка. К тому же, супербомбардир Роберт Левандовски снял «проклятие мундиаля» и сумел открыть счет забитым мячам в своем пятом матче на чемпионатах мира. Тем не менее, чтобы выйти в плей-офф (а последний раз Польша играла в 1/8 финала в далеком 1986 году) «бело-красным» придется показать свой максимум. Задача с точки зрения турнирных раскладов у европейской команды одна – не проиграть. Однако когда в соперниках сверхмотивированная Аргентина с одним из лучших футболистов в истории – Лионелем Месси (по голам на чемпионатах мира он может обогнать соотечественника Диего Марадону ) – добиться даже ничьей чрезвычайно трудно.

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете C обе игры начнутся в 22:00. Ни одна из команд в этой группе не гарантировала себе место в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Польша – Аргентина.

Больше от

You May Like