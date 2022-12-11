Победители и итоги финала серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: самое главное о Семе Уно, Маи Михаре и других чемпионах серии среди взрослых и юниоров

Взрослые | Победители финала серии Гран-при — 2022 Сема Уно (Япония) | Мужчины | Победитель финала серии Гран-при ISU — 2022 Действующий чемпион мира японец Сема Уно после двух серебряных и двух бронзовых медалей, наконец-то, добавил в свою копилку недостающий титул — победу в финале серии Гран-при. Теперь до «большого шлема» в фигурном катании чемпиону мира — 2022, победителю серии Гран-при — 2022 и чемпиону четырех континентов — 2019 не хватает только золота Олимпийских игр. В финале Уно выиграл оба сегмента, а его главный конкурент Илья Малинин не справился с короткой программой. Произвольная с коронным четверным акселем и помаркой на каскаде прыжков помогла Малинину подняться только на третью ступеньку пьедестала. Мужчины | Результаты финала серии Гран-при ISU 🏅 Сема Уно (Япония) — 304.46 🥈 Сота Ямамото (Япония) — 274.35 🥉 Илья Малинин (США) — 271.94 Сюн Сато (Япония) — 250.16 Као Миура (Япония) — 245.74 Даниэль Грассль (Италия) — 244.97

Маи Михара (Япония) сенсационно выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании. 10 декабря 2022, Турин.

Маи Михара (Япония) | Женщины | Победительница финала серии Гран-при ISU — 2022 Японка Маи Михара сенсационно выиграла соревнования в женском одиночном катании после драматичной произвольной программы. Двукратная чемпионка четырех континентов была единственной фигуристкой, попавшей финал с двумя победами на этапах, но при этом главной фавориткой считалась, скорее, ее подруга по сборной — действующая чемпионка мира Каори Сакамото. Однако именно Михара оказалась стабильнее соперниц на итоговом старте серии — второе место в короткой и первое в произвольной, и как итог — золото в дебютном финале серии Гран-при в карьере. А Сакамото после неудачной произвольной программы стала только пятой. Женщины | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Маи Михара (Япония) — 208.17 🥈 Изабо Левито (США) — 197.23 🥉 Луна Хендрикс (Бельгия) — 196.35 Ринка Ватанабэ (Япония) — 196.01 Каори Сакамото (Япония) — 192.56 Елим Ким (Южная Корея) — 180.58

Рику Миура — Риюти Кихара выиграли историческое золото финала Гран-при для Японии. 9 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) | Пары | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022 Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как в короткой, так и в произвольной программах Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера. Пары, взрослые | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214.58 🥈 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 213.28 🥉 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 187.02 Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184.28 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180.39 Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 162.91

Танцоры Пайпер Гиллес — Поль Пуарье выиграли первый крупный международный титул в карьере. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) | Танцы на льду | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022 Канадский дуэт Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, наконец-то, выиграл первый крупный чемпионский титул в карьере, победив в финале серии Гран-при. До этого в их активе была бронза чемпионата мира — 2021, а также бронза и серебро четырех континентов. Гиллес — Пуарье обошли и в ритм-танце, и произвольном танце бронзовых призеров чемпионата мира прошлого года — американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс, которые заняли второе место. Танцы на льду, взрослые | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215.64 🥈 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 211.94 🥈 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206.84 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 200.9 Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 198.06 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 196.15

Николай Мемола впервые с 1998 года принес Италии золотую медаль юниорской финала Гран-при. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Юниоры | Победители финала серии Гран-при — 2022 Николаq Мемола (Италия) | Юноши | Победитель финала серии Гран-при ISU — 2022 Итальянец Николай Мемола устроил настоящий праздник для домашней публики, выиграв произвольную программу среди юношей, а как следствие и первое итальянское золото юниорских финалов серии Гран-при с 1998 года. Мемола не исполняет четверных прыжков, но три чистых тройных акселя в короткой и произвольной программе, а также отсутствие серьезных ошибок, принесли ему заслуженную победу. Юноши | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Николай Мемола (Италия) — 230.5 🥈 Лукас Бруссард (США) — 220.43 🥉 Нозому Йосиока (Япония) — 208.01 Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 198.64 Роберт Ямпольский (США) — 198.02 Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 182.49

Тезка знаменитой Асады — Мао Симада (Япония) выиграла соревнования среди юниорок, 9 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Мао Симада (Япония) | Девушки | Победительница финала серии Гран-при ISU — 2022 Японка Мао Симада идет по стопам своей легендарной тезки Мао Асады и выигрывает финал юниорской серии Гран-при. Асада стала чемпионкой серии среди юниоров в 2005-м году. 14-летняя Симада уже успешно исполняет тройной аксель, а также почти справляется с четверным тулупом. В финале серии Мао также попробовала исполнить элементы «ультра-си», однако попытки получились не совсем успешными — японка неудачно приземлила аксель и недокрутила тулуп. Однако даже с этими ошибками она сохранила лидерство хоть и без такого комфортного преимущества, с каким она выиграла свои этапы серии. Девушки | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Мао Симада (Япония) — 205.54 🥈 Чжи А Син (Республика Корея) — 200.32 🥉 Чхэ-Ен Ким (Республика Корея) — 190.36 Ами Накаи (Япония) — 189.23 Минсол Квон (Республика Корея) — 175.43 Хана Йосида (Япония) — 158.3

Анастасии Голубевой — Гектору Гиотопулосу Муру (Австралия) не было равных в произвольном танце. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) | Пары | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022 Действующие вице-чемпионы мира среди юниоров из Австралии Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур были фаворитами финала среди пар и их второе место после короткой программы стало сюрпризом. Однако австралийцы выиграли произвольную с солидным запасом и принесли Австралии второй в истории титул юниорского финала Гран-при среди спортивных пар. В 2017-м золотую медаль финала Гран-при среди юниоров выиграли Екатерина Александровская — Харли Уиндзор. Пары, юниоры | Результаты финала серии Гран-при ISU 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 181.37 🥈 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 176.78 🥉 Кайла Смит — Энди Дэнг (США) — 150.51 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 149.03 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143.06 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 130.89

Надя Башинская — Питер Бомонт впервые выиграли золото юниорского финала Гран-при для Канады с 2005 года. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))