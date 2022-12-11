Победители и итоги финала серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: самое главное о Семе Уно, Маи Михаре и других чемпионах серии среди взрослых и юниоров

Уно, Михара, Симада и другие — рассказываем все, что нужно знать о победителях серии Гран-при ISU
10 декабря в Турине завершилась серия Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Среди победителей взрослого финала — Сема Уно, Маи Михара, Рику Миура — Рюити Кихара, а также Пайпер Гиллес — Поль Пуарье. Успешнее всего в финале выступили представители Японии, выиграв 4 из 8 золотых медалей, три из них — во взрослых финалах.
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Действующий чемпион мира японец Сема Уно после двух серебряных и двух бронзовых медалей, наконец-то, добавил в свою копилку недостающий титул — победу в финале серии Гран-при. Теперь до «большого шлема» в фигурном катании чемпиону мира — 2022, победителю серии Гран-при — 2022 и чемпиону четырех континентов — 2019 не хватает только золота Олимпийских игр. В финале Уно выиграл оба сегмента, а его главный конкурент Илья Малинин не справился с короткой программой. Произвольная с коронным четверным акселем и помаркой на каскаде прыжков помогла Малинину подняться только на третью ступеньку пьедестала.
Японка Маи Михара сенсационно выиграла соревнования в женском одиночном катании после драматичной произвольной программы. Двукратная чемпионка четырех континентов была единственной фигуристкой, попавшей финал с двумя победами на этапах, но при этом главной фавориткой считалась, скорее, ее подруга по сборной — действующая чемпионка мира Каори Сакамото. Однако именно Михара оказалась стабильнее соперниц на итоговом старте серии — второе место в короткой и первое в произвольной, и как итог — золото в дебютном финале серии Гран-при в карьере. А Сакамото после неудачной произвольной программы стала только пятой.
Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как в короткой, так и в произвольной программах Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера.
Канадский дуэт Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, наконец-то, выиграл первый крупный чемпионский титул в карьере, победив в финале серии Гран-при. До этого в их активе была бронза чемпионата мира — 2021, а также бронза и серебро четырех континентов. Гиллес — Пуарье обошли и в ритм-танце, и произвольном танце бронзовых призеров чемпионата мира прошлого года — американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс, которые заняли второе место.
Итальянец Николай Мемола устроил настоящий праздник для домашней публики, выиграв произвольную программу среди юношей, а как следствие и первое итальянское золото юниорских финалов серии Гран-при с 1998 года. Мемола не исполняет четверных прыжков, но три чистых тройных акселя в короткой и произвольной программе, а также отсутствие серьезных ошибок, принесли ему заслуженную победу.
Японка Мао Симада идет по стопам своей легендарной тезки Мао Асады и выигрывает финал юниорской серии Гран-при. Асада стала чемпионкой серии среди юниоров в 2005-м году. 14-летняя Симада уже успешно исполняет тройной аксель, а также почти справляется с четверным тулупом. В финале серии Мао также попробовала исполнить элементы «ультра-си», однако попытки получились не совсем успешными — японка неудачно приземлила аксель и недокрутила тулуп. Однако даже с этими ошибками она сохранила лидерство хоть и без такого комфортного преимущества, с каким она выиграла свои этапы серии.
Действующие вице-чемпионы мира среди юниоров из Австралии Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур были фаворитами финала среди пар и их второе место после короткой программы стало сюрпризом. Однако австралийцы выиграли произвольную с солидным запасом и принесли Австралии второй в истории титул юниорского финала Гран-при среди спортивных пар. В 2017-м золотую медаль финала Гран-при среди юниоров выиграли Екатерина Александровская — Харли Уиндзор.
Как и во взрослом финале канадский дуэт стал лучшим в танцах на льду и среди юниоров. Надя Башинская — Питер Бомонт — бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров — стали первыми канадцами, выигравшими титул чемпионов финала юниорской серии Гран-при с сезона 2005/2006, когда лучшим стал легендарный дуэт Тессы Вертью — Скотта Моира. Как и Гиллес — Пуарье, Башинская — Бьемонт выиграли оба сегмента с комфортным запасом и заслуженно поднялись на первую ступеньку пьедестала.
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