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Победители и итоги финала серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: самое главное о Семе Уно, Маи Михаре и других чемпионах серии среди взрослых и юниоров

Уно, Михара, Симада и другие — рассказываем все, что нужно знать о победителях серии Гран-при ISU

7 мин автор Тамара Романова
Shoma UNO
disciplineФигурное катание
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10 декабря в Турине завершилась серия Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Среди победителей взрослого финала — Сема Уно, Маи Михара, Рику Миура Рюити Кихара, а также Пайпер Гиллес — Поль Пуарье. Успешнее всего в финале выступили представители Японии, выиграв 4 из 8 золотых медалей, три из них — во взрослых финалах.

Листайте ниже, чтобы узнать все самое главное о лучших фигуристах серии среди взрослых и юниоров.

ПО ТЕМЕ:

Взрослые | Победители финала серии Гран-при — 2022

Сема Уно (Япония) | Мужчины | Победитель финала серии Гран-при ISU — 2022

Действующий чемпион мира японец Сема Уно после двух серебряных и двух бронзовых медалей, наконец-то, добавил в свою копилку недостающий титул — победу в финале серии Гран-при. Теперь до «большого шлема» в фигурном катании чемпиону мира — 2022, победителю серии Гран-при — 2022 и чемпиону четырех континентов — 2019 не хватает только золота Олимпийских игр. В финале Уно выиграл оба сегмента, а его главный конкурент Илья Малинин не справился с короткой программой. Произвольная с коронным четверным акселем и помаркой на каскаде прыжков помогла Малинину подняться только на третью ступеньку пьедестала.

Мужчины | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🏅 Сема Уно (Япония) — 304.46
  2. 🥈 Сота Ямамото (Япония) — 274.35
  3. 🥉 Илья Малинин (США) — 271.94
  4. Сюн Сато (Япония) — 250.16
  5. Као Миура (Япония) — 245.74
  6. Даниэль Грассль (Италия) — 244.97
Маи Михара (Япония) сенсационно выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании. 10 декабря 2022, Турин.
Маи Михара (Япония) сенсационно выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании. 10 декабря 2022, Турин.

Маи Михара (Япония) | Женщины | Победительница финала серии Гран-при ISU — 2022

Японка Маи Михара сенсационно выиграла соревнования в женском одиночном катании после драматичной произвольной программы. Двукратная чемпионка четырех континентов была единственной фигуристкой, попавшей финал с двумя победами на этапах, но при этом главной фавориткой считалась, скорее, ее подруга по сборной — действующая чемпионка мира Каори Сакамото. Однако именно Михара оказалась стабильнее соперниц на итоговом старте серии — второе место в короткой и первое в произвольной, и как итог — золото в дебютном финале серии Гран-при в карьере. А Сакамото после неудачной произвольной программы стала только пятой.

Женщины | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Маи Михара (Япония) — 208.17
  2. 🥈 Изабо Левито (США) — 197.23
  3. 🥉 Луна Хендрикс (Бельгия) — 196.35
  4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 196.01
  5. Каори Сакамото (Япония) — 192.56
  6. Елим Ким (Южная Корея) — 180.58
Рику Миура — Риюти Кихара выиграли историческое золото финала Гран-при для Японии. 9 декабря 2022, Турин.
Рику Миура — Риюти Кихара выиграли историческое золото финала Гран-при для Японии. 9 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) | Пары | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022

Рику Миура — Рюити Кихара продолжают вписывать свое имя в историю фигурного катания Японии. В прошлом сезоне Миура — Кихара выиграли серебро чемпионата мира, став всего лишь второй парой в истории своей страны, поднявшейся на пьедестал на мировом первенстве. А теперь японский дуэт не только выиграл первое японское «парное» золото финала Гран-при, но и первую медаль финалов в принципе. При этом нельзя сказать, что победа далась японцам легко — как в короткой, так и в произвольной программах Миура — Кихара совсем чуть-чуть превзошли результат второго места — действующих чемпионов мира, представляющих США, Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера.

Пары, взрослые | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214.58
  2. 🥈 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 213.28
  3. 🥉 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 187.02
  4. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 184.28
  5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 180.39
  6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 162.91
Танцоры Пайпер Гиллес — Поль Пуарье выиграли первый крупный международный титул в карьере. 10 декабря 2022, Турин.
Танцоры Пайпер Гиллес — Поль Пуарье выиграли первый крупный международный титул в карьере. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) | Танцы на льду | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022

Канадский дуэт Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, наконец-то, выиграл первый крупный чемпионский титул в карьере, победив в финале серии Гран-при. До этого в их активе была бронза чемпионата мира — 2021, а также бронза и серебро четырех континентов. Гиллес — Пуарье обошли и в ритм-танце, и произвольном танце бронзовых призеров чемпионата мира прошлого года — американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс, которые заняли второе место.

Танцы на льду, взрослые | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215.64
  2. 🥈 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 211.94
  3. 🥈 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206.84
  4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 200.9
  5. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 198.06
  6. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 196.15
Николай Мемола впервые с 1998 года принес Италии золотую медаль юниорской финала Гран-при. 10 декабря 2022, Турин.
Николай Мемола впервые с 1998 года принес Италии золотую медаль юниорской финала Гран-при. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Юниоры | Победители финала серии Гран-при — 2022

Николаq Мемола (Италия) | Юноши | Победитель финала серии Гран-при ISU — 2022

Итальянец Николай Мемола устроил настоящий праздник для домашней публики, выиграв произвольную программу среди юношей, а как следствие и первое итальянское золото юниорских финалов серии Гран-при с 1998 года. Мемола не исполняет четверных прыжков, но три чистых тройных акселя в короткой и произвольной программе, а также отсутствие серьезных ошибок, принесли ему заслуженную победу.

Юноши | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Николай Мемола (Италия) — 230.5
  2. 🥈 Лукас Бруссард (США) — 220.43
  3. 🥉 Нозому Йосиока (Япония) — 208.01
  4. Сюнсюкэ Накамура (Япония) — 198.64
  5. Роберт Ямпольский (США) — 198.02
  6. Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 182.49
Тезка знаменитой Асады — Мао Симада (Япония) выиграла соревнования среди юниорок, 9 декабря 2022, Турин.
Тезка знаменитой Асады — Мао Симада (Япония) выиграла соревнования среди юниорок, 9 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Мао Симада (Япония) | Девушки | Победительница финала серии Гран-при ISU — 2022

Японка Мао Симада идет по стопам своей легендарной тезки Мао Асады и выигрывает финал юниорской серии Гран-при. Асада стала чемпионкой серии среди юниоров в 2005-м году. 14-летняя Симада уже успешно исполняет тройной аксель, а также почти справляется с четверным тулупом. В финале серии Мао также попробовала исполнить элементы «ультра-си», однако попытки получились не совсем успешными — японка неудачно приземлила аксель и недокрутила тулуп. Однако даже с этими ошибками она сохранила лидерство хоть и без такого комфортного преимущества, с каким она выиграла свои этапы серии.

Девушки | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Мао Симада (Япония) — 205.54
  2. 🥈 Чжи А Син (Республика Корея) — 200.32
  3. 🥉 Чхэ-Ен Ким (Республика Корея) — 190.36
  4. Ами Накаи (Япония) — 189.23
  5. Минсол Квон (Республика Корея) — 175.43
  6. Хана Йосида (Япония) — 158.3
Анастасии Голубевой — Гектору Гиотопулосу Муру (Австралия) не было равных в произвольном танце. 10 декабря 2022, Турин.
Анастасии Голубевой — Гектору Гиотопулосу Муру (Австралия) не было равных в произвольном танце. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) | Пары | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022

Действующие вице-чемпионы мира среди юниоров из Австралии Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур были фаворитами финала среди пар и их второе место после короткой программы стало сюрпризом. Однако австралийцы выиграли произвольную с солидным запасом и принесли Австралии второй в истории титул юниорского финала Гран-при среди спортивных пар. В 2017-м золотую медаль финала Гран-при среди юниоров выиграли Екатерина Александровская — Харли Уиндзор.

Пары, юниоры | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 181.37
  2. 🥈 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 176.78
  3. 🥉 Кайла Смит — Энди Дэнг (США) — 150.51
  4. Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 149.03
  5. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143.06
  6. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 130.89
Надя Башинская — Питер Бомонт впервые выиграли золото юниорского финала Гран-при для Канады с 2005 года. 10 декабря 2022, Турин.
Надя Башинская — Питер Бомонт впервые выиграли золото юниорского финала Гран-при для Канады с 2005 года. 10 декабря 2022, Турин. (© International Skating Union (ISU))

Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) | Танцы на льду | Победители финала серии Гран-при ISU — 2022

Как и во взрослом финале канадский дуэт стал лучшим в танцах на льду и среди юниоров. Надя Башинская — Питер Бомонт — бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров — стали первыми канадцами, выигравшими титул чемпионов финала юниорской серии Гран-при с сезона 2005/2006, когда лучшим стал легендарный дуэт Тессы ВертьюСкотта Моира. Как и Гиллес — Пуарье, Башинская — Бьемонт выиграли оба сегмента с комфортным запасом и заслуженно поднялись на первую ступеньку пьедестала.

Танцы на льду, юниоры | Результаты финала серии Гран-при ISU

  1. 🥇 Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) — 167.26
  2. 🥈 Ханна Лим — Е Куан (Республика Корея) — 162.53
  3. 🥉 Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 161.54
  4. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 156.97
  5. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 152.01
  6. Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 140.71

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

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