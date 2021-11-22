Победа, но не в олимпийских дисциплинах. Итоги чемпионата мира по прыжкам на батуте

В Баку завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте – национальная арена столицы Азербайджана впервые принимала соревнования такого уровня. Спортсмены более чем из 33 стран приехали на первый крупный постолимпийский турнир, и многие крайне позитивно оценили его проведение.

Сборная Федерации гимнастики России также была представлена в оптимальном составе и заняла первое место в общем медальном зачете. Но выступление в олимпийских видах получилось неудачным.

Уже в первый день были завоеваны пять медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Алексей Светлишников, Вадим Афанасьев, Александр Лисицын и Максим Рябиков стали победителями командных соревнований в прыжках на акробатической дорожке. Александр Одинцов, Василий Макарский, Михаил Заломин и Михаил Юрьев заняли первое место в командных соревнованиях в двойном мини-трампе. В аналогичной дисциплине у женщин Дана Садкова, Дарья Неспанова, Александра Бонарцева и Алина Кузнецова стали серебряными призерами.

Михаил Мельник, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков и Кирилл Пантелеев стали третьими в командных соревнованиях по прыжкам на батуте. Женщины в этой же дисциплине также не подвели: Ирина Кундиус, Мария Михайлова, Яна Лебедева и Анна Корнецкая завоевали бронзовые награды.

Во второй день получилось взять только одну награду – ее добыл Василий Макарский в дисциплине «двойной мини-трамп». Спортсмен ФГР набрал 77,400 балла.

В последний день чемпионата мира Александр Лисицын завоевал золото в соревнованиях на акробатической дорожке. Также команда заняла первое место в командном многоборье. А Яна Лебедева стала третьей в личном первенстве на батуте. В итоге, эта награда стала единственной для ФГР в олимпийских дисциплинах. Ушаков занял только восьмое место в личном первенстве среди мужчин.

В итоге сборная завоевала пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали и выиграла медальный зачет турнира. Вторыми стали представители Китая (2 золотые, 2 серебряные, 0 бронзовых медалей), третье место заняли британские спортсмены (2-1-2).

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров в интервью ТАСС отметил, что требуется улучшить результаты в олимпийских дисциплинах – прыжках на батуте у мужчин и женщин: «Могли выступить получше. Если говорить об олимпийских дисциплинах, то результат нельзя назвать хорошим, я бы даже поставил оценку неудовлетворительно. Будем строить новую команду, ее состав будет меняться за счет привлечения молодых спортсменов. Работу в этом направлении мы уже наметили, уже в следующем году в команде появится много новых лиц. Будем работать с прицелом на Игры в Париже».

В этом году крупных стартов в прыжках на батуте больше не будет. В следующем году болельщиков ждут чемпионат Европы, чемпионат мира и этапы Кубка мира.