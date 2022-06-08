Пляжный волейбол. Женщины. Чемпионат мира-2022: расписание, что ждать, где смотреть

Чемпионат мира по пляжному волейболу-2022, который проходит в Риме с 10 по 19 июня, станет главным событием начала нового олимпийского отборочного цикла. Предыдущий раз состязания прошли три года назад в Гамбурге — затем началась пандемия COVID-19, сильно повлиявшая на календарь международных событий. В итоге, из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021-й год сдвинулся вперед и чемпионат мира, традиционно с 1997 года проводившийся раз в два года.

Кто поборется за медали

С турнира в Гамбурге-2019 составы команд претерпели значительные изменения, однако из четверки тогдашних полуфинальных тандемов три выступят в Риме с прежними напарницами. Действующие чемпионки мира Сара Паван и Мелисса Хьюмана-Паредес в этом году являются главными претендентками на победу. Если им удастся защитить титул, это будет повторением результатов тандемов из Бразилии Шелда/Адриана (1999 и 2001) и США Мэй-Трейнор/Уолш (побеждали три раза подряд с 2003 по 2007 годы).

Команда из Канады подходит к матчам на песчаных кортах легендарного «Форо Италико» в отличной форме: 5 июня они выиграли титул на этапе «Про Тура» самой престижной категории «Топ-16». Самыми сильными из соперниц Паван/Хьюмана-Паредес в квартете J на групповом этапе станет тандем вице-чемпионок «Челленджера» в Дохе Лаборер/Шульц (Германия).

Бронзовым медалисткам предыдущего чемпионата и финалисткам Токио-2020 — австралийкам Клэнси/Артако дель Солар в группе H придется непросто. Навязать борьбу за выход в плей-офф пляжницам с Зеленого континента по силам тандемам Кэннон/Спонсил (США) и Лейла Мартинес/Лиди Эчеваррия (Куба). Занявшей в Гамбурге четвертое место команде из Швейцарии Хюберли/Бруннер группа досталась не самая сложная. К тому же, чемпионки Европы-2021 на ходу: в сезоне-2022 у них два призовых места на этапах «Про Тура».

Помимо вышеназванной тройки команд-полуфиналисток-2019 в число главных соискательниц медалей входят сильнейшие пляжницы этого года. Прежде всего, лидеры мирового рейтинга Катя Стам/Раиса Скун (Нидерланды) и тандем из Бразилии Барбара/Кэрол. Каждая из команд трижды играла в финалах этапов «Про Тура»-2022, а «оранжевые» ни разу не вылетали раньше четвертьфинальной стадии. Еще два сильных тандема встретятся между собой уже на групповой стадии: матч Кравченок/Граудыня (Латвия) — Хайдрих/Верж-Депре (Швейцария) станет повторением бронзового финала Токио-2020.

Главная надежда Италии — команда 19-летней Валентины Готтарди и 31-летней Марты Менегатти. Последняя играла еще на чемпионате мира-2011, также проходившем в Риме.

Уже на групповом этапе случится повторение олимпийского матча за третье место Токио-2020 Фото © 2021 Getty Images

Формула соревнований

Сорок восемь команд разделены на двенадцать групп по четыре тандема в каждой. Четвертые места прекращают борьбу. Занявшие первые два места по итогам группового этапа 24 команды, а также четыре лучшие среди команд, финишировавших третьими, проходят напрямую в плей-офф на стадию 1/16 финала. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места, играют дополнительный раунд плей-аут за право дополнить топ-32. В заключительный день проводятся матч за третье место и финал.

Пляжный волейбол. Женщины. Чемпионат мира-2022. Расписание

по московскому времени

10 июня, пятница

Групповой турнир. Первый круг. Начало в 10:00

11 июня, суббота

Групповой турнир. Второй круг. Начало в 10:00

12 июня, воскресенье

Групповой турнир. Второй круг. Начало в 10:00

Групповой турнир. Третий круг. Начало в 16:00

13 июня, понедельник

Групповой турнир. Третий круг. Начало в 10:00

14 июня, вторник

Плей-аут за места в 1/16 финала. Начало в 15:00

15 июня, среда

Плей-офф. 1/16 финала. Начало в 14:00

16 июня, четверг

Плей-офф. 1/8 финала. Начало в 12:00

17 июня, пятница

Плей-офф. 1/4 финала. Начало в 12:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало в 17:00

19 июня, воскресенье

Матч за третье место. Начало в 17:00

Финал. Начало в 21:00

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью