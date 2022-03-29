Пляжный волейбол. «Про Тур». Этап «Фьючер» в Кулангате: что ждать, где смотреть

Самая престижная в мире профессионального пляжного волейбола серия соревнований — «Про Тур» — переезжает из Мексики (там состоялись «Челлендж» в Тлашкале и «Топ-16» в Росарито) на другой континент. С 31 марта по 3 апреля спортсменам и спортсменкам предстоит выйти на пляжи Кулангаты в Австралии, чтобы определить сильнейших в основной сетке первого в сезоне турнира категории «Фьючер».

Стоит отметить, что представители Зеленого континента (за исключением главных звезд — серебряных медалисток Олимпийских игр в Токио Талики Клэнси и Мариафе Артако дель Солар) достаточно редко участвуют в международных соревнованиях по пляжному волейболу. И тому есть объяснение: в Австралии идеальные условия для игры и сильная местная серия соревнований с высокими призовыми — ездить за полмира на турниры не слишком рентабельно. Этап «Про Тура» в Кули (а так это место называют местные любители главного вида спорта на песке) как раз призван выполнить двустороннюю миссию — открыть местные таланты миру и познакомить спортсменов из других уголков мира с уникальной атмосферой страны с ее пляжной культурой.

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Без Клэнси и Артако дель Солар, оставшихся в Мексике, чтобы готовиться к турниру «Про Тура» в Бразилии, в центре внимания будет Фиби Белл. В прошлом сезоне ей удалось собрать солидную коллекцию наград — призовые места на этапах Мирового тура, чемпионата Азии и турнира King of the Court, а в нынешнем — выиграть и занять второе место на этапах Австралийского тура, а также сыграть два матча в квалификации «Челленджа» в Тлашкале. Пока главное достижение Белл (в паре с Никки Лэйрд) — победа на чемпионате страны, который завершился как раз в Кулангате 28 марта.

Главный австралийский талант — игравшая ранее с Белл 17-летняя Стефани Фиджес также выступит в основной сетке турнира. В команде с ней теперь играет Кейтлин Беттени. У тандема получился яркий дебют — победа на этапе местного тура, но затем Беттени заболела COVID-19. К чемпионату страны спортсменка сумела восстановиться, но форму набрать не успела — в итоге самая перспективная австралийская пара финишировала только пятой. Экс-напарница Фиджес на юниорском уровне — 18-летняя Джесси Манн выступит в квалификации вместе с 29-летней Джессикой Райдер. Последняя еще в 2014 году играла за сборную по «зальному» волейболу на Мировом Гран-при.

Из числа команд с других континентов стоит выделить тандем из Израиля: 19-летняя Яхли Ашуш в паре с 24-летней экс-звездой NCAA Михаль Баранник.

Накал борьбы на австралийском туре: Макс Гюрер сносит блок соперника и бейсболку со своей головы Фото © 2021 Getty Images

У мужчин для австралийских команд будет принципиально важно выбить из борьбы новозеландский тандем Сэм О'Ди/Брэдли Фуллер. Дерзкие «киви» успели сотворить сенсацию в Кулангате, 28 марта победив в финале чемпионата Зеленого континента. Проигравшими оказались Айзак Карракер и Марк Николаидис. «Про Тур» станет для них отличной возможностью взять реванш у О'Ди и Фуллера, тем более, что статистика по сезону у австралийцев солидная — четыре финала, в том числе две победы.

Вторая по силе пара хозяев (а по заявочному рейтингу первая) — Томас Ходжес/Макс Гюрер. Любопытно будет понаблюдать, смогут ли они продержаться в турнире дольше второго тандема из Новой Зелании — Бен О'Ди (брат Сэма)/Томас Рид.

Главными фаворитами соревнований будут британцы — 21-летние братья-близнецы Хоакин Белло и Хавьер Белло. Команда прогрессирует от сезона к сезону: пятое место на Юношеских Олимпийских играх и Играх Содружества, первая в истории страны победа на этапе Мирового тура, два призовых места на аналогичной серии в 2021-м и участие в финальном турнире King of the Court.

Пляжный волейбол. «Про Тур». «Фьючер». Кулангата (Австралия). Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

31 марта, четверг

Женщины. Групповой турнир. Начало в 01:30

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 03:30

1 апреля, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 03:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 05:30

2 апреля, суббота

Женщины. 1/4 финала. Начало в 01:30

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 02:30

Женщины. 1/2 финала. Начало в 04:30

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 05:30

3 апреля, воскресенье

Женщины. Матч за третье место. Начало в 01:30

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 02:30

Женщины. Финал. Начало в 03:00

Мужчины. Финал. Начало в 03:30

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