Пляжный волейбол. Париж. «Про Тур» 2022: что ждать, где смотреть

Первый после большого перерыва (с 14 августа) этап «Про Тура» по пляжному волейболу самой престижной категории «Топ 16» пройдет в будущей олимпийской столице — Париже — с 29 сентября по 2 октября. Для знакового события под песчаные арены будут переоборудованы теннисные грунтовые корты, на которых традиционно проводится «Ролан Гаррос».

Состав участников соответствует месту проведения — проверить свои силы в Париж приедут сильнейшие пляжники планеты. Несмотря на то, что под первым номеров посеяны финалисты Евро 2022 из Чехии Ондржей Перушич и Давид Швайнер, главные фавориты у мужчин — «волейбольные викинги» Андерс Мол и Кристиан Сорум. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира из Норвегии хоть и остались только с бронзой чемпионата Европы 2022 (в Мюнхене их остановили выигравшие впоследствии главный трофей юные шведы Давид Оман/Джонатан Хельвиг), быстро вернули уверенность в своих силах. На турнире King of the Court в Утрехте Мол и Сорум взяли у географических соседей реванш. С учетом того, что Оман/Хельвиг в Париже не выступят, норвежцы вновь являются главными претендентами на титул. В группе их главными соперниками станут чемпионы «Топ 16» в Гштаде кузены Марко Гримальт/Эстебан Гримальт, представляюшие Чили.

В квартете D не повезло хозяевам. Дебютирующим на песке Жульену Линелю (в составе сборной Франции по «классическому» волейболу становился чемпионом Европы 2015 и дважды — в 2015 и 2017-м — победителем Мировой лиги) и Реми Бассеро сходу предстоят матчи против финалистов предыдущего этапа «Про Тура» самого престижного уровня — дуэтов Михал Брыль/Бартош Лосяк (Польша) и Александр Брувер/Роберт Меувсен (Нидерланды). Шансов на успех в такой компании не слишком много, однако национальная федерация не ждет сиюминутного результата — пик формы запланирован на Париж 2024. При этом, у Франции помимо Линеля/Бассеро есть перспективный тандем, стабильно выступающий в сезоне — Юссеф Кру/Арно Готье-Ра. На этот раз им предстоит начать путь в квалификации.

У женщин по итогам жеребьевки в группе A сыграют между собой чемпионки мира 2022 Дуда/Ана Патрисия (Бразилия) и сильнейшие пляжницы Старого света Анастасия Самойлова (Кравченок)/Тина Граудыня (Латвия). В пуле B повторится классическое противостояние двух самых ярких команд первой половины сезона «Про Тура»: «молодости» из Нидерландов в лице тандема Катя Стам/Раиса Скун и «опыта» — Барбара/Кэрол (Бразилия).

Очень ровный состав в квартете C — помимо двух дуэтов из США: победительниц последнего перед паузой «Топ 16» в Гамбурге Келли Ченг/Бетси Флинт и «Золушек из Луизианы» Тэйрин Клот/Кристен Насс, здесь также выступят вице-чемпионки мира Софи Буковик/Брэнди Уилкерсон (Канада). Повезло с соперницами разве что французской команде. Получившие от организаторов «вайлдкард» Лезана Пласетте и Алексиа Ришар за выход в четвертьфинал со второй позиции поспорят с не самой сильной командой из Италии Марта Менегатти/Валентина Готтарди, а также тандемом, который доберется из квалификации. Явные же лидеры группы D — игравшие два года подряд в финалах чемпионата Европы Нина Бетчарт/Таня Хюберли из Швейцарии.

Пляжный волейбол. «Про Тур». Топ-16. Париж (Франция). Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

29 сентября, четверг

10:00 — 23:00. Групповой турнир. Мужчины. Женщины

30 сентября, пятница

10:00 — 23:00. Групповой турнир. Мужчины. Женщины

1 октября, суббота

14:00. 1/4 финала. Женщины

15:00. 1/4 финала. Женщины

16:00. 1/4 финала. Мужчины

17:00. 1/4 финала. Мужчины

20:00. 1/2 финала. Женщины

22:15. 1/2 финала. Мужчины

2 октября, воскресенье

13:30. Матч за третье место. Женщины

14:30. Матч за третье место. Мужчины

16:00. Финал. Женщины

17:00. Финал. Мужчины

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью