Пляжный волейбол. Олимпийские чемпионы сильнее всех на этапе «Про Тура» 2022 в Париже

Репетиция олимпийских соревнований 2024 по пляжному волейболу прошла в Париже с 29 сентября по 2 октября 2022 года.

Для матчей этапа «Про Тура» высшей категории «Топ 16» были специально переоборудованы теннисные грунтовые корты, на которых традиционно проводится «Ролан Гаррос».

Пляжники оправдали ожидания — трибуны заполнялись даже на стадии квалификации, а уровень игры был просто запредельным — особенно с учетом того, что сезон 2022 уже подходит к концу, и позади у многих игроков и чемпионат мира в Риме, и Игры Содружества в Бирмингеме, и чемпионат Европы в Мюнхене.

Как раз на последнем турнире случилась главная сенсация года — в финале не сыграли знаменитые «волейбольные викинги» Андерс Мол и Кристиан Сорум. На тот момент норвежцы являлись действующими чемпионами континента, мира и Олимпийских игр. Однако, как показал Париж, от фиаско (а третье место на Евро Мол и Сорум иначе не воспринимали) лучшая команда в истории мужского пляжного волейбола оправилась чрезвычайно быстро. На кортах «Ролан Гаррос» за шесть матчей Мол и Сорум отдали соперникам всего один сет — и тот на групповом этапе, когда ставки были еще не так высоки. По ходу турнира норвежцы продемонстрировали свою самую сильную черту — интеллект и умение чрезвычайно быстро перестроить свою игру исходя из лучших качеств соперников.

Так победителям турнира «Топ 16» в Гштаде — чилийцам Эстебану и Марко Гримальтам пришлось играть против Мола и Сорума дважды. И если в группе южноамериканцы сумели выиграть один сет, то на стадии полуфинала скандинавы не оставили им ни единого шанса: 21:15, 21:11. Сэкономленные силы помогли викингам в финале. Самых неудобных соперников — тандем гигантов из Нидерландов Александр Брувер/Роберт Меувсен они одолели без особых проблем. А это единственная команда из числа тех, кто играл против олимпийских чемпионов более 10 раз и ведет по личным встречам. Парадоксально, но Андерс Мол, значительно уступающий в габаритах соперникам, умудрился 8 раз за двухсетовый матч накрыть их на блоке. В Париже скандинав был феноменален в этом компоненте — 42 успешных действия на сетке за шесть игр. Признанный мастер блока — серебряный призер Лондона 2012 Паоло Николаи из Италии не менее неожиданно обошелся без успешных действий в матче за третье место, однако вдохновенная игра его напарника — юного Самуэле Коттафава — принесла команде победу в малом финале.

У женщин воскресный вечер в Париже получился идеальным для Кати Стам и Раисы Скун. Сразу после финального свистка успешного для спортсменок из Нидерландов главного матча турнира болельщики хором исполнили Happy birthday to you. Дело в том, что самые перспективные пляжницы мира родились в один день — 3 октября — с разницей в три года. В финале Стам и Скун обыграли принципиальных соперниц — Тину Граудыню и Анастасию Самойлову из Латвии (последние были сильнее в полуфинале чемпионата Европы, а затем забрали главный трофей) и вернули себе победный ход образца весны 2022. Тогда спортсменкам из Нидерландов удалось трижды подряд сыграть в финалах турниров «Про Тура» и взлететь на первую строчку мирового рейтинга.

Однако лето вышло неудачным, как итог — Стам и Скун чуть не скатились в квалификацию. В Париже форма вернулась — остановить их не смогли даже Граудыня и Самойлова, сохранившие кондиции образца Евро и обыгравшие в полуфинале чемпионок мира — тандем из Бразилии Дуда/Ана Патрисия (итоговое третье место).

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью