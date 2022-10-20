Пляжный волейбол: Турниры «Про Тура» в Дубае: что ждать и где смотреть

Сдвоенный этап «Про Тура» по пляжному волейболу 2022 пройдет в ОАЭ с 22 по 30 октября.

Его главным событием станет возвращение к соревнованиям легенды спорта на песке — 37-летнего Мартиньша Плявиньша. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и участник трех Игр в составе сборной Латвии год назад (после четвертого места в Токио 2020) сделал операцию на колене и проходил длительный процесс реабилитации — еще в начале августа этого года он не мог полноценно прыгать.

Однако уже тогда Плявиньш был уверен, что осенью вновь выйдет на корт. Его новый напарник — 24-летний Михаил Самойлов — младший брат знаменитого Александра «Короля Льва» Самойлова. В качестве тренера нового тандема из Латвии, получившего вайлд-кард в основную сетку турнира в Дубае, выступит чемпионка Европы 2022 Анастасия Кравченок. Не так давно она вышла замуж за Михаила и теперь выступает под фамилией Самойлова.

Шансы команды Плявиньш/Самойлов на успех повысились после того, как в последний момент приняли решение о снятии главные фавориты — бронзовые призеры Токио 2020 Шериф Юнус/Ахмед Тиджан. Команда из Катара 16 октября прервала свою четырехмесячную серию без призовых мест победой на «Челленджере» на Мальдивах и взяла паузу на восстановление сил. Уступившие Юнусу и Тиджану в полуфинале шведы Давид Оман/Джонатан Хельвиг останавливаться напротив не намерены — самые юные в истории чемпионы Европы посеяны в Дубае под первым номером.

Помимо скандинавов в число претендентов на призовые места в ОАЭ входят лучшие пляжники Франции Юссеф Кру/Арно Готье-Ра, итальянские кудесники мяча Адриан «Свеча» Карамбула (мастер одноименной подачи)/Энрико Росси, финалисты «Челленджера» на Мальдивах Чейз Бадингер/Трой Филд (США), а также чемпионы «Фьючерса» в Кулангате Айзек Карракер/Марк Николаидис (Австралия).

У женщин Дубай станет местом для экспериментов в сборной Германии. Победительница финала Мирового тура 2021 и вице-чемпионка Европы 2022 Юлия Зуде сыграет с новой напарницей — занявшей второе место на чемпионате страны Изабель Шнайдер. Еще один тандем Бундестим, ставящий своей целью отбор на Олимпийские игры в Париже 2024 — 23-летняя Сара Шульц и 20-летняя Анна-Лена Грюне В прошлом сезоне эта команда уже успешно выступала на этапах Мировой серии категории «одна звезда»: одна победа и одно второе место.

Предотвратить немецкий финал в Дубае в теории способны призеры Юношеских Олимпийских игр и юниорского чемпионата мира — сестры-близнецы Николь и Меган Макнамара из Канады (в этом году главное их достижение — призовое место на King of The Court в Гамбурге), а также сильнейшая команда Азии в сезоне 2022 — Исии Мики/Мизои Саяка (Япония).

Пляжный волейбол «Про Тур». Дубай, ОАЭ. Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

Этап 1.

23 октября, воскресенье

09:00 — 23:00. Женщины. Мужчины. Групповой этап

24 октября, понедельник

11:00 — 14:00. Женщины. Мужчины. Раунд 18. Женщины. Раунд 16

17:00 — 18:30. Мужчины. Раунд 16

19:00 — 22:00. Женщины. Мужчины. 1/4 финала

25 октября, вторник

10:00 — 14:30. Женщины. Мужчины. 1/2 финала

18:00 — 20:00. Женщины. Матч за третье место и финал

20:30 — 22:30. Мужчины. Матч за третье место и финал

Этап 2.

28 октября, пятница

09:00 — 23:00. Женщины. Мужчины. Групповой этап

29 октября, суббота

11:00 — 14:00. Женщины. Мужчины. Раунд 18. Женщины. Раунд 16

17:00 — 18:30. Мужчины. Раунд 16

19:00 — 22:00. Женщины. Мужчины. 1/4 финала

30 октября, воскресенье

10:00 — 14:30. Женщины. Мужчины. 1/2 финала

18:00 — 20:00. Женщины. Матч за третье место и финал

20:30 — 22:30. Мужчины. Матч за третье место и финал

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью