Пляжный волейбол. Олимпийские призеры из Катара сыграют дома: что ждать, где смотреть

С 5 по 8 мая в столице Катара Дохе пройдут матчи очередного этапа «Про Тура» — престижнейшей международной серии соревнований по пляжному волейболу. Хедлайнерами турнира и главными фаворитами в мужской сетке из 48 команд выступит тандем хозяев — бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио-2020 Ахмед Тиджан и Шериф Юнус.

В этом сезоне лидеры мирового рейтинга пока приняли участие только в одном турнире — «Топ-16» в Росарито. На Тихоокеанском побережье Мексики волейболисты с Аравийского полуострова завоевали симпатии местных болельщиков и выиграли главный трофей, взяв верх в финале над командой из Нидерландов Александр Брувер/Роберт Меувсен. «Оранжевые» в Дохе не сыграют, а потому самыми принципиальными соперниками Тиджана и Юнуса станут поляки Михал Брыль и Бартож Лосяк. Чемпионы первого в сезоне «Челленджера» (16-20 марта) в этом году уже обыгрывали катарцев в двух сетах на групповом этапе (правда в плей-офф последние взяли реванш с аналогичным счетом).

Свои счеты с Брылем и Лосяком у команды-открытия сезона-2022 — чилийских юниоров (а на двоих в сумме им всего 40 лет) Ноэ Аравены и Висенте Дрогетта. Опытные поляки сначала обыграли соперников в финале турнира в Тлашкале (там южноамериканцы из квалификации дошли до главного матча), а затем усложнили турнирный путь в Итапеме (14-17 апреля). В Дохе Аравена и Дрогетт впервые в карьере стартуют в основной сетке. Возможно, сэкономленные силы позволят им замахнуться на второй в сезоне финал.

Через квалификацию будут рваться к повторению успехов Леон Луини и Рубен Пеннинга из Нидерландов. В Бразилии они выбили из борьбы в четвертьфинале как раз Аравену и Дрогетта, а в итоге финишировали третьими. Однако повторить успех будет непросто: отборочный раунд (а он пройдет 5 мая) собрал солидный состав участников — игравшие в Токио-2020 чилийские кузены Марко и Эстебан Гримальт, двукратные призеры «Фьючерсов» (в Австралии и Таиланде) новозеландцы Томас Рид и Бен О’Ди, а также дошедшие до четвертьфиналов одного из «Челленджеров» французы Юссеф Кру/Арно Готье-Ра.

Не менее конкурентными будут состязания у женщин. На катарских песчаных кортах сыграют лидеры мирового рейтинга и вице-чемпионки Европы — команда из Нидерландов Катя Стам/Раиса Скун. В этом сезоне юный тандем невероятно стабилен: три турнира «Про Тура», три финала, два вторых места, одна победа. При этом, в Доху приедет только одна из команд, которые в сезоне побеждали Стам и Скун — опытнейший дуэт Сешас де Фрейтас Барбара/*Сольберг Сальгадо* Кэрол из Бразилии.

Это обстоятельство компенсируется возвращением к соревнованиям серебряных медалисток Токио-2020 из Австралии. Примечательно, что Тэлика Клэнси и Мариафе Артако дел Солар получили только шестнадцатый номер посева в основной сетке — волейболистки с Зеленого континента выступают на турнирах не так часто и в рейтинге находятся не слишком высоко.

Также сразу с группового этапа начнут свой турнирный путь команда Хайдрих/Верж-Депре из Швейцарии. На Играх в Токио Йоана и Анук финишировали третьими, однако в сезоне-2022 до призовых мест пока не добирались. Также относительно неудачно для себя начали год победительницы финала Мирового тура-2021 Карла Боргер и Юлия Зуде из Германии, однако их форма идет по восходящей и позволяет надеяться на призовое место уже в Дохе.

Серебряные медалистки Токио-2020 Артако дель Солар/Клэнси (Австралия) возвращаются к соревнованиям в Дохе (5-8 мая) Фото © 2021 Getty Images

Пляжный волейбол. «Про Тур». Доха (Катар). Расписание соревнований

по московскому времени

5 мая, четверг

Женщины. Квалификация. Первый раунд. Начало в 08:00

Мужчины. Квалификация. Первый раунд. Начало в 11:20

Женщины. Квалификация. Второй раунд. Начало в 18:30

Мужчины. Квалификация. Второй раунд. Начало в 20:10

6 мая, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 08:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 15:00

7 мая, суббота

Женщины. Раунд-18. Начало в 09:00

Женщины. 1/8 финала. Начало в 10:00

Мужчины. Раунд-18. Начало в 12:00

Мужчины. 1/8 финала. Начало в 15:00

Женщины. 1/4 финала. Начало в 17:00

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 19:00

8 мая, воскресенье

Женщины. 1/2 финала. Начало в 09:00

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 11:30

Женщины. Матч за третье место. Начало в 17:00

Женщины. Финал. Начало в 18:00

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 19:30

Мужчины. Финал. Начало в 20:30

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Полные результаты всех соревнований серии смотрите на официальном сайте Beach Pro Tour 2022

Полное расписание сезона «Про Тура» смотрите здесь