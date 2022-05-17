Пляжный волейбол на берегу Эгейского моря: что ждать, где смотреть

С 19 по 22 мая в турецком курортном городе Кушадасы на побережье Эгейского моря пройдут матчи очередного в сезоне-2022 этапа «Про Тура» — престижнейшей международной серии соревнований по пляжному волейболу. Примечательно, что первый в стране международный турнир под эгидой FIVB состоялся в год олимпийского дебюта вида спорта — в 1996-м. В Аланье тогда победу одержали аргентинцы Конде и Мартинес, через пару месяцев после этого занявшие тринадцатое место на Играх в Атланте.

В 2022-м на пляже Любви неподалеку от развалин античного Эфеса в числе фаворитов у мужчин также представители Южной Америки. Тандем из Чили Ноэ Аравена/Висенте Дрогетт второй раз в сезоне будет играть сразу в основной сетке турнира «Про Тура». Юная команда (на двоих в сумме им всего 40 лет) пока выступает нестабильно: финал в Мексике, топ-16 в Бразилии и вылет на групповой стадии в Катаре. Существенным фактором, который может сыграть в пользу Аравены и Дрогетта в Турции, может стать отсутствие поляков Михала Брыля и Бартожа Лосяка. Против чемпионов двух турниров «Про Тура»-2022 у чилийцев аргументов нет: 0:3 по личным встречам.

Еще одни претенденты на успех в Кушадасы — побеждавшие в сезоне Аравену и Дрогетта Леон Луини и Рубен Пеннинга. Команда из Нидерландов, до этого сезона не показывавшая высоких результатов, заняла третье место в Итапеме, а затем дошла до 1/8 финала в Дохе. Благодаря этим успехам «оранжевые» набрали достаточное количество рейтинговых баллов для дебютного старта сразу в основной сетке. Отличную форму набрали и чрезвычайно стабильные Юссеф Кру/Арно Готье-Ра. Однако в мировой классификации французские пляжники, дважды попадавшие в топ-10 на «Челленджерах», пока находятся недостаточно высоко, поэтому начнут свой турнирный путь с квалификации в четверг.

Молодым талантам в Турции составят конкуренцию и вернувшие свою форму образца бронзового для них чемпионата Европы-2019 австрийцы Мартин Эрмакора и Моритц Пристауц (заняли третье место в Дохе), и суперзвезды из Латвии — опытнейшие Александрс Самойловс и Янис Шмединьш, которые в прошлом сезоне попадали в десятку всех турниров, где участвовали.

Парадоксальным образом главные претендентки на победу у женщин стартуют с квалификационного раунда. «Золушки из Луизианы» Тэйрин Клот и Кристен Насс в первом же международном турнире — «Фьючерсе» в Кулангате — одержали победу, а затем вышли в плей-офф и на более престижном «Челленджере» в Итапеме. В Катар тандем «Ти-Кей-Эн» не полетел — у только начинающей свой путь в профессионалах команды пока нет спонсоров для частых поездок. Однако на Турцию Клот и Насс, ставящие своей целью завоевание золота в Париже-2024, сумели заработать, блестяще выступив на открытии сезона AVP (самая престижная серия соревнований в США) в Остине. На техасских кортах Тэйрин и Кристен в финальном матче разгромили действующих чемпионок мира Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес — 21:18, 21:13.

В основной сетке турнира амбициозных пляжниц из США уже будут ждать серебряные призеры Токио-2020 Тэлика Клэнси и Мариафе Артако дел Солар. Команда из Австралии набирает ход — подтверждением тому четвертое место в Дохе на предыдущем этапе «Про Тура». Из заявленных в Кушадасы соперниц лучше в столице Катара выступили только занявшие второе место Шанталь Лаборер и Сара Шульц из Германии. Теневые претендентки на победу — две команды, имеющие полярные стартовые позиции. Победительницы финала Мирового тура-2021 Карла Боргер и Юлия Зуде из Германии априори котируются высоко, а рейтинг позволяет им не играть день квалификации. Двойняшки Меган и Николь Макнамара из Канады только заявили о себе, поделив пятое место с лидерами мирового рейтинга Катя Стам/Раиса Скун (Нидерланды) и чемпионками Европы Джоана Хайдрих/Анук Верж-Депре (Швейцария). Однако для того, чтобы повторить этот результат, придется доказать свою состоятельность в отборочных играх.

Пляжный волейбол. «Про Тур». Кушадасы (Турция). Расписание соревнований

по московскому времени

19 мая, четверг

Женщины. Квалификация. Первый раунд. Начало в 08:00

Мужчины. Квалификация. Первый раунд. Начало в 11:30

Женщины. Квалификация. Второй раунд. Начало в 15:00

Мужчины. Квалификация. Второй раунд. Начало в 17:00

20 мая, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 09:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 11:50

21 мая, суббота

Женщины. Раунд-18. Начало в 11:00

Женщины. 1/8 финала. Начало в 11:30

Мужчины. Раунд-18. Начало в 12:00

Мужчины. 1/8 финала. Начало в 12:30

Женщины. 1/4 финала. Начало в 17:00

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 18:00

22 мая, воскресенье

Женщины. 1/2 финала. Начало в 14:00

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 16:30

Женщины. Матч за третье место. Начало в 18:00

Женщины. Финал. Начало в 19:00

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 20:30

Мужчины. Финал. Начало в 21:30

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Полные результаты всех соревнований серии смотрите на официальном сайте Beach Pro Tour 2022

Полное расписание сезона «Про Тура» смотрите здесь