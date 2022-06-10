Пляжный волейбол. Мужчины. Чемпионат мира-2022: расписание, что ждать, где смотреть

С 10 по 19 июня на песчаных кортах «Форо Италико» в Риме пройдут матчи чемпионата мира по пляжному волейболу-2022. Главное событие первого сезона нового олимпийского цикла соберет в Вечном городе 48 сильнейших тандемов планеты. У мужчин не смогут защитить свой титул, добытый в Гамбурге-2019, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (в 2022-м серебряные призеры Игр выступают с новыми напарниками, кроме того, все спортсмены сборной России по решению FIVB отстранены от соревнований на неопределенный срок. Из тандема вице-чемпионов мира из Германии в Риме выступит только Клеменс Виклер — Юлиус Толе принял решение завершить карьеру в возрасте 24 лет и сосредоточиться на юриспруденции.

Кто поборется за медали

Главными претендентами на победу в чемпионате-2022 будут бронзовые призеры чемпионата мира-2019 Андерс Мол и Кристиан Сорум. «Волейбольные викинги» из Норвегии — самая доминирующая команда последних двух сезонов: в их активе золото Токио-2020, победа на чемпионате Европы-2021, а также потрясающая статистика международных турниров. Однако титула чемпионов мира в их послужном списке пока нет. Единственное обстоятельство, которое может поставить статус Мола и Сорума в качестве фаворитов под сомнение — состояние здоровья спортсменов, ведь с этапа «Про Тура» в Юрмале (1-5 июня) норвежцы снялись не завершив групповой этап.

Как раз в Латвии потрясающую форму, набранную аккурат к домашнему чемпионату мира, продемонстрировали итальянцы Паоло Николаи и Самуэле Коттафава. В финальном триллере они взяли верх над второй сильнейшей командой мира — бронзовыми призерами Токио-2020 катарцами Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тиджаном. Дополняет квартет главных претендентов на победу тандем Михал Брыль/Бартож Лосяк — пляжники из Польши выиграли два титула на этапах «Про Тура» в сезоне-2022.

Теневых фаворитов условно можно разделить на две группы: ветераны и восходящие звезды. К первым относятся чемпионы мира-2013 из Нидерландов Александр Брувер/Роберт Меувсен, имеющие в 2022-м положительный баланс встреч с «волейбольным викингами», мировые рекордсмены по количеству матчей сыгранных вместе — тандем Эррера/Гавира (Испания), а также две команды из Бразилии: лидеры мирового рейтинга Андре/Георг и Гуто/Алисон. Последний побеждал еще на предыдущем чемпионате мира в Риме — в 2011 году.

Ярко заявили о себе в этом году шведы Оман/Хельвиг (на «Челленджере» в Кушадасы они стали самыми юными чемпионами в истории «Про Тура»), а также призеры международных турниров аналогичного уровня Эрмакора/Пристауц (Австрия), Аравена/Дрогетт (Чили) и Луини/Пеннинга (Нидерланды). Последние две команды угодили в настоящую «группу смерти»: в квартете H им предстоит сыграть не только между собой, но еще и против Мола с Сорумом.

Формула соревнований

Сорок восемь команд разделены на двенадцать групп по четыре тандема в каждой. Четвертые места прекращают борьбу. Занявшие первые два места по итогам группового этапа 24 команды, а также четыре лучшие среди команд, финишировавших третьими, проходят напрямую в плей-офф на стадию 1/16 финала. Оставшиеся восемь команд, занявшие третьи места, играют дополнительный раунд плей-аут за право дополнить топ-32. В заключительный день проводятся матч за третье место и финал.

Пляжный волейбол. Мужчины. Чемпионат мира-2022. Расписание

по московскому времени

10 июня, пятница

Групповой турнир. Первый круг. Начало в 10:00

11 июня, суббота

Групповой турнир. Первый круг. Начало в 10:00

Групповой турнир. Второй круг. Начало в 16:00

12 июня, воскресенье

Групповой турнир. Второй круг. Начало в 10:00

13 июня, понедельник

Групповой турнир. Третий круг. Начало в 10:00

14 июня, вторник

Плей-аут за места в 1/16 финала. Начало в 20:00

15 июня, среда

Плей-офф. 1/16 финала. Начало в 10:00

16 июня, четверг

Плей-офф. 1/8 финала. Начало в 12:00

17 июня, пятница

Плей-офф. 1/4 финала. Начало в 14:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало в 18:15

19 июня, воскресенье

Матч за третье место. Начало в 18:15

Финал. Начало в 22:15

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью

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