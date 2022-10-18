Пляжные игры 2022: что ждать и где смотреть

C 19 октября по 9 декабря в Саудовской Аравии пройдет мультиспортивный фестиваль — Пляжные игры 2022. Подобный формат почти такой же молодой, как и место проведения — футуристичный город Неом.

Его основали на северо-западе страны неподалеку от границы с Иорданией в 2017 году в качестве экспериментального экологически чистого проекта с уникальной инфраструктурой. Два года спустя в Катаре прошли первые Всемирные пляжные игры. Событие, сочетающее соревнования по олимпийским и неолимпийским видам спорта, связанным с песком, морем и летним досугом, оказалось удачным — и Саудовская Аравия решила последовать примеру географических соседей.

Для Игр 2022 были построены уникальные объекты и придуманы совместно с международными федерациями динамичные форматы соревнований — такие, которые олицетворяли бы мир будущего. Событие будет довольно представительным — пять видов спорта, 400 атлетов из 28 стран мира.

Открывает программу чемпионат мира по кайтсерфингу. С 19 по 23 октября 40 участников будут состязаться за титулы сильнейшего фристайлиста и сильнейшей фристайлистки сезона. Фавориты — представители Бразилии, они занимают первые две строчки мирового рейтинга и у мужчин, и у женщин.

В субботу, 29 октября, главным событием Пляжных игр станет финал Суперлиги триатлона, стартующий на песчаном мысе Рас-аль-Шейх Хамид. Главный фаворит у мужчин — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Хэйден Уайлд. Спортсмен из Новой Зеландии выиграл три этапа соревнований из четырех (в Лондоне, Малибу и Тулузае) и только в Мюнхене финишировал третьим. Его ближайший преследователь — Мэттью Хаузер из Австралии. Есть шанс на попадание в итоговую тройку и у олимпийского чемпиона в смешанной эстафете Джонатана Браунли из Великобритании. Его коллега по золотой командной гонке Джорджия Тейлор-Браун (в Токио она была в призах и в личном зачете) делит первую позицию с Тейлор Спайви из США. На расстоянии одного удачного дня от призовой позиции находится бронзовая призер Олимпийских игр из Франции Кассандра Богран, проводящая лучший сезон в карьере.

Неделю спустя, 5 ноября, 12 мужских топ-команд, среди которых призеры Олимпийских игр в Токио из Сербии и Латвии, выявят сильнейших в рамках турнира по баскетболу 3x3 FIBA Super Quest. В том же кластере игровых видов спорта в Неоме с 9 по 12 ноября пройдет турнир по пляжному футболу. Главные фавориты — кудесники мяча из Бразилии

Закроет программу Пляжных игр 2022 маунтинбайк-многодневка Titan Desert по пустыне и горам, окружающим Неом, а также по городскому пляжу. Три этапа протяженностью от 80 до 120 км пройдут с 6 по 9 ноября, две гонки групповые, одна — индивидуальная. На старт многодневки выйдут 220 профессионалов, которым предстоит в промежутках между гонками еще и ночевать в палатках. Только последнее обстоятельство может остановить на пути к победе Тома Пидкока из Великобритании. В остальном же формат соревнований выглядит как мечта этого мультиталанта. Пидкок является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом Европы по маунтинбайку. Триумфальный опыт на многодневке (правда шоссейной) у Тома также есть — на этапе «Тур де Франс».

Пляжные игры 2022. Трансляции

Кайтсерфинг GKA KITE WORLD TOUR

Триатлон Super League TV

Баскетбол 3x3 FIBA3x3

Пляжный футбол Beach Soccer TV

Маунтинбайк Neom Titan Desert Saudi Arabia