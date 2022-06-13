Плавание. Женщины: что ждать и где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 18 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спортаFINA, в рамках которого больше всего медалей будет разыграно в бассейне «Дунай-Арены» в соревнованиях по плаванию. Также как и в Кванджу-2019 представлены 42 дисциплины: по 20 у мужчин и женщин, а также две смешанные эстафеты. Olympics познакомит вас с основными претендентками на награды.

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Вольный стиль: Шестрем, Хоги, Ледеки и молодые австралийки

На спринтерских дистанциях (50 и 100 м) любой результат кроме золотого дубля Сары Шестрем станет сенсацией. Шведская легенда проводит чрезвычайно сильный сезон: она полностью восстановилась после перелома руки и блистательно выступила на двух этапах серии Mare Nostrum. Шестрем в Будапеште может войти в историю как первая пловчиха не из США с более чем 20 медалями чемпионатов мира. Еще выше шансы Сары котируются ввиду того, что в Венгрию не приедет олимпийская рекордсменка (семь медалей Токио-2020) Эмма Маккион из Австралии. Составить конкуренцию шведке способны Шивон Хоги из Гонконга (в ее активе серебро Олимпийских игр на стометровке), а также австралийское трио Молли О’Каллахан – Шайна Джек – Мег Харрис (они показали три лучших результата сезона-2022). Также способна выстрелить вновь набравшая форму чемпионка Рио-2016 на дистанции 100 м Пенни Олексяк из Канады.

На дистанции 200 м соревнования обещают быть самыми интригующими: выигравшая восемь медалей подряд в этой дисциплине итальянка Федерика Пеллегрини завершила карьеру (ушла непобежденной), ее главная соперница Кэти Ледеки (США) сосредоточится на 400, 800 и 1500 м, а Ариарне Титмус из Австралии, регулярно побеждающая американскую суперзвезду, выбрала Игры Содружества в качестве главного старта года. Даже при таких условиях Шивон Хоги не будет просто: 15-летняя Саммер Макинтош из Канады и 18-летняя О’Каллахан из Австралии готовы выйти на топ-уровень.

На средних и длинных дистанциях Ледеки выглядит предпочтительнее соперниц. К тому же дополнительно мотивировать рекордсменку по медалям чемпионатов мира будет мировой рекорд Титмус на 400 м. Однако Макинтош, как минимум, готова бороться за медаль (у нее третье время сезона). На 800 м Ледеки соперниц не заметит, а вот на 1500 м компания куда серьезнее: призеры Олимпийских игр Эрика Салливан (США), Симона Квадарелла (Италия) и призер чемпионата мира и Олимпийских игр Сара Келер из Германии, а также открытие сезона Кэти Граймс — с такими соперницами возможен и мировой рекорд.

В эстафетах вернулась интрига. В эстафете 4 по 100 м в теории единственными претендентками на победу являются австралийки: четыре спортсменки в пятерке лучших в 2022 году. Однако сбрасывать со счетов США, Канаду и Китай едва ли возможно — у представительниц Зеленого континента нет опыта выступления на чемпионатах мира, а значит, что возможны непредвиденные результаты. В «гордости нации» 4 по 200 м ситуация еще более запутанная: Австралия без Титмус, США с Ледеки, непредсказуемый Китай. Выделяется Канада с Макинтош и Олексяк.

Кэти Граймс из США готова подвинуть свою суперзвездную соотечественницу и тезку Ледеки с первых позиций на стайерских дистанциях Фото © 2022 Getty Images

Брасс: Кинг против юниорок

Капитан женской сборной США Лилли Кинг переживает в 2022-м вторую молодость. В Будапешт она приедет в статусе главной претендентки на победу во всех дисциплинах. Ее главная оппонентка — обладательница золота и серебра Токио-2020 Татьяна Скунмейкер из ЮАР предпочла Игры Содружества, а восходящая звезда и олимпийская чемпионка на стометровке Лидия Джейкоби не прошла американский национальный отбор. Из соперниц остаются только 17-летняя мировая рекордсменка на полтиннике Бенедетта Пилатто из Италии, 18-летняя южноафриканка Лара Ван Никерк (второе место общего зачета Mare Nostrum) и одна из лидеров сезона Анна Элендт из Германии.

Баттерфляй: Шестрем, Юйфэй, Осман, Макнил

У шведской королевы спринта главным шансом на золото станет самая короткая дистанция. На стометровке будет битва континентов: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Маргарет Макнил из Канады, Фарида Осман из Египта, а также серебряный призер Токио-2020 Чжан Юйфэй из Китая. Последняя будет абсолютной фавориткой на дистанции 200 м.

Плавание на спине: Канада против Австралии

Обладательница золотых медалей Игр-2020 на дистанциях 100 и 200 м Кейли Маккиоун из Австралии, чемпионка мира на 200 м Реган Смит из США, чемпионка мира на 100 м Кайли Масс из Канады и ее соотечественница — победительница общего зачета Mare Nostrum-2022 Ингрид Уилм — такой состав станет идеальным набором для рекордов чемпионата, а то и мира. При этом, три медали, скорее всего, возьмут разные спортсменки.

Лилли Кинг из США на третьем чемпионате мира подряд является главной претенденткой на победу как минимум на двух дистанциях в брассе Фото © 2022 Getty Images

Плавание комплекс: Хоссу нечего противопоставить новому поколению

Венгерская легенда Катинка Хоссу, не планирующая продолжать карьеру до Олимпийских игр в Париже-2024, перед родными трибунами намерена показать максимум. Однако исходя из ее формы по сезону даже одна медаль любого достоинства будет для 33-летней «Железной леди» успехом. Чемпионка Токио-2020 Охаси Юи, Алекс Уолш из США (быстрейшая в 2022-м на 200 м), Макинтош (лидер года на 400 м) и Маккиоун слишком быстры. К тому же, вновь на ходу обладательница олимпийского дубля-2012 Е Шивень из Китая.

В комбинированной женской эстафете расклад очень интригующий. Австралия и США традиционно являются фаворитами, однако у Канады самый сбалансированный состав. Могут преподнести сюрприз ЮАР и Китай.

В смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем у США слишком большое преимущество: на одном из мужских этапов плывет Калеб Дрессел (и не участвует Кайл Чалмерс у Австралии), в комбинированном миксте ситуация непредсказуемая: Китай, США, ЮАР, Канада и Австралия имеют абсолютно равные шансы на успех — все будет зависеть от тактики.

Венгерскую легенду комплексного плавания Катинку Хоссу в Будапеште ожидает новое поколение соперниц из США и Канады Фото © 2021 Getty Images

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на официальном канале FINA