Плавание: все мировые рекорды

Мировые рекорды в плавании ратифицируются Международной федерацией водных видов спорта (FINA) и могут быть установлены на «длинной» воде (бассейн 50 метров) или на «короткой» (25 метров). Рекорды, установленные на «короткой» воде обычно выше рекордов на тех же дистанциях, установленных на «длинной» — это связывают с большим количеством отталкиваний при разворотах, которые позволяют пловцам набрать более высокую скорость.
Рекорды признаются на следующих дистанциях и для мужчин, и для женщин, а также в смешанных эстафетах:
- Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м.
- Плавание на спине: 50 м, 100 м, 200 м.
- Брасс: 50 м, 100 м, 200 м.
- Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м.
- Комплексный стиль: 100 м («короткая» вода), 200 м, 400 м.
- Эстафеты: 4x50 м вольным стилем («короткая» вода), 4x100 м вольным стилем, 4x200 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4x50 м («короткая» вода), комбинированная эстафета 4x100 м.
- Смешанные эстафеты: 4x50 м вольным стилем («короткая» вода), 4x100 м вольным стилем, 4x50 м комплексным стилем («короткая» вода), 4x100 м комплексным стилем.
Olympics приводит список всех действующих мировых рекордов, установленных на «длинной» воде на 20 октября 2022 года.
Мужчины | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде
|Дисциплина
|Атлет или команда
|Время
|Дата и соревнования
|Вольный стиль, 50 м
|Сезар Сьелу (Бразилия)
|20.91
|18 декабря 2009, чемпионат Бразилии
|Вольный стиль, 100 м
|Давид Попович (Румыния)
|46.86
|13 августа 2022, чемпионат Европы
|Вольный стиль, 200 м
|Пауль Бидерман (Германия)
|01:42.00
|28 июля 2009,
чемпионат Европы
|Вольный стиль, 400 м
|Пауль Бидерман (Германия)
|03:40.07
|26 июля 2009, чемпионат Европы
|Вольный стиль, 800 м
|Чжан Линь (КНР)
|07:32.12
|29 июля 2009, чемпионат Европы
|Вольный стиль, 1500 м
|Сунь Ян (КНР)
|14:31.02
|04 августа 2012, Олимпийские игры в Лондоне
|Плавание на спине, 50 м
|Хантер Армстронг (США)
|23.71
|28 апреля 2022, отборочные соревнования команды США
|Плавание на спине, 100 м
|Томас Чеккон (Италия)
|51.60
|20 июня 2022, чемпионат мира
|Плавание на спине, 200 м
|Аарон Пирсол (США)
|01:51.92
|31 июля 2009,
чемпионат Европы
|Брасс, 50 м
|Адам Пити (Великобритания)
|25.95
|25 июля 2017, чемпионат мира
|Брасс, 100 м
|Адам Пити (Великобритания)
|56.88
|21 июля 2019, чемпионат мира
|Брасс, 200 м
|Зак Стабблети-Кук (Австралия)
|02:05.95
|19 мая 2022, чемпионат Австралии
|Баттерфляй, 50 м
|Андрей Говоров (Украина)
|22.27
|01 июля 2018, Кубок Sette Colli
|Баттерфляй, 100 м
|Калеб Дрессел (США)
|49.45
|31 июля 2021, Олимпийские игры в Токио
|Баттерфляй, 200 м
|Криштоф Милак (Венгрия)
|01:50.34
|21 июня 2022, чемпионат мира
|Комплекс, 200 м
|Райан Лохте (США)
|01:54.00
|28 июля 2011, чемпионат мира
|Комплекс, 400 м
|Майкл Фелпс (США)
|04:03.84
|10 августа 2008, Олимпийские игры в Пекине
|Эстафета вольным стилем, 4x100 м
|США
|03:08.24
|11 августа 2008, Олимпийские игры в Пекине
|Эстафета вольным стилем, 4x200 м
|США
|06:58.55
|31 июля 2009, чемпионат мира
|Комбинированная эстафета, 4x100 м
|США
|03:26.78
|1 августа 2021, Олимпийские игры в Токио
Женщины | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде
|Дисциплина
|Атлет или команда
|Время
|Дата и соревнования
|Вольный стиль, 50 м
|Сара Шестрем (Швеция)
|23.67
|29 июля 2017, чемпионат мира
|Вольный стиль, 100 м
|Сара Шестрем (Швеция)
|51.71
|23 июля 2017, чемпионат мира
|Вольный стиль, 200 м
|Федерика Пеллегрини (Италия)
|01:52.98
|29 июля 2009, чемпионат мира
|Вольный стиль, 400 м
|Ариарне Титмус (Австралия)
|03:56.40
|22 мая 2022, чемпионат Австралии
|Вольный стиль, 800 м
|Кэти Ледеки (США)
|08:04.79
|12 августа 2016, Олимпийские игры в Рио
|Вольный стиль, 1500 м
|Кэти Ледеки (США)
|15:20.48
|16 мая 2018, Индианаполис Pro Swim Series
|Плавание на спине, 50 м
|Лю Сян (КНР)
|26.98
|21 августа 2018, Азиатские игры
|Плавание на спине, 100 м
|Кейли Маккеон (Австралия)
|57.45
|13 июня 2021, отборочные соревнования в команду Австралии
|Плавание на спине, 200 м
|Реган Смит (США)
|02:03.35
|26 июля 2019, чемпионат мира
|Брасс, 50 м
|Бенедетта Пилато (Италия)
|29.30
|22 мая 2021, чемпионат Европы
|Брасс, 100 м
|Лилли Кинг (США)
|01:04.13
|25 июля 2017, чемпионат мира
|Брасс, 200 м
|Татьяна Скунмакер (ЮАР)
|02:18.95
|30 июля 2021, Олимпийские игры в Токио
|Баттерфляй, 50 м
|Сара Шестрем (Швеция)
|24.43
|5 июля 2014, чемпионат Швеции
|Баттерфляй, 100 м
|Сара Шестрем (Швеция)
|55.48
|7 августа 2016, Олимпийские игры в Рио
|Баттерфляй, 200 м
|Лю Цзыгэ (КНР)
|02:01.81
|21 октября 2009, Национальные китайские игры
|Комплекс, 200 м
|Катинка Хоссу (Венгрия)
|02:06.12
|3 августа 2015, чемпионат мира
|Комплекс, 400 м
|Катинка Хоссу (Венгрия)
|04:26.36
|6 августа 2016, Олимпийские игры в Рио
|Эстафета вольным стилем, 4x100 м
|Австралия
|03:29.69
|25 июля 2021, Олимпийские игры в Токио
|Эстафета вольным стилем, 4x200 м
|Австралия
|07:39.29
|31 июля 22, Игры Содружества
|Комбинированная эстафета, 4x100 м
|США
|03:50.40
|28 июля 2019, чемпионат мира
Смешанные эстафеты | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде
|Дисциплина
|Команда
|Время
|Дата и соревнование
|Смешанная эстафета вольным стилем, 4x100 м
|Австралия
|03:19.38
|24 июня 2022, чемпионат мира
|Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м
|Великобритания
|03:37.58
|31 июля 2021, Олимпийские игры в Токио