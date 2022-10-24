Плавание: все мировые рекорды

Мировые рекорды в плавании ратифицируются Международной федерацией водных видов спорта (FINA) и могут быть установлены на «длинной» воде (бассейн 50 метров) или на «короткой» (25 метров). Рекорды, установленные на «короткой» воде обычно выше рекордов на тех же дистанциях, установленных на «длинной» — это связывают с большим количеством отталкиваний при разворотах, которые позволяют пловцам набрать более высокую скорость.

Рекорды признаются на следующих дистанциях и для мужчин, и для женщин, а также в смешанных эстафетах:

Вольный стиль : 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м.

: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Плавание на спине : 50 м, 100 м, 200 м.

: 50 м, 100 м, 200 м. Брасс : 50 м, 100 м, 200 м.

: 50 м, 100 м, 200 м. Баттерфляй : 50 м, 100 м, 200 м.

: 50 м, 100 м, 200 м. Комплексный стиль : 100 м («короткая» вода), 200 м, 400 м.

: 100 м («короткая» вода), 200 м, 400 м. Эстафеты : 4x50 м вольным стилем («короткая» вода), 4x100 м вольным стилем, 4x200 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4x50 м («короткая» вода), комбинированная эстафета 4x100 м.

: 4x50 м вольным стилем («короткая» вода), 4x100 м вольным стилем, 4x200 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4x50 м («короткая» вода), комбинированная эстафета 4x100 м. Смешанные эстафеты: 4x50 м вольным стилем («короткая» вода), 4x100 м вольным стилем, 4x50 м комплексным стилем («короткая» вода), 4x100 м комплексным стилем.

Olympics приводит список всех действующих мировых рекордов, установленных на «длинной» воде на 20 октября 2022 года.

Мужчины | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде

Мужчины | Мировые рекорды в плавании | Бассейн 50 м Дисциплина Атлет или команда Время Дата и соревнования Вольный стиль, 50 м Сезар Сьелу (Бразилия) 20.91 18 декабря 2009, чемпионат Бразилии Вольный стиль, 100 м Давид Попович (Румыния) 46.86 13 августа 2022, чемпионат Европы Вольный стиль, 200 м Пауль Бидерман (Германия) 01:42.00 28 июля 2009,

чемпионат Европы Вольный стиль, 400 м Пауль Бидерман (Германия) 03:40.07 26 июля 2009, чемпионат Европы Вольный стиль, 800 м Чжан Линь (КНР) 07:32.12 29 июля 2009, чемпионат Европы Вольный стиль, 1500 м Сунь Ян (КНР) 14:31.02 04 августа 2012, Олимпийские игры в Лондоне Плавание на спине, 50 м Хантер Армстронг (США) 23.71 28 апреля 2022, отборочные соревнования команды США Плавание на спине, 100 м Томас Чеккон (Италия) 51.60 20 июня 2022, чемпионат мира Плавание на спине, 200 м Аарон Пирсол (США) 01:51.92 31 июля 2009,

чемпионат Европы Брасс, 50 м Адам Пити (Великобритания) 25.95 25 июля 2017, чемпионат мира Брасс, 100 м Адам Пити (Великобритания) 56.88 21 июля 2019, чемпионат мира Брасс, 200 м Зак Стабблети-Кук (Австралия) 02:05.95 19 мая 2022, чемпионат Австралии Баттерфляй, 50 м Андрей Говоров (Украина) 22.27 01 июля 2018, Кубок Sette Colli Баттерфляй, 100 м Калеб Дрессел (США) 49.45 31 июля 2021, Олимпийские игры в Токио Баттерфляй, 200 м Криштоф Милак (Венгрия) 01:50.34 21 июня 2022, чемпионат мира Комплекс, 200 м Райан Лохте (США) 01:54.00 28 июля 2011, чемпионат мира Комплекс, 400 м Майкл Фелпс (США) 04:03.84 10 августа 2008, Олимпийские игры в Пекине Эстафета вольным стилем, 4x100 м США 03:08.24 11 августа 2008, Олимпийские игры в Пекине Эстафета вольным стилем, 4x200 м США 06:58.55 31 июля 2009, чемпионат мира Комбинированная эстафета, 4x100 м США 03:26.78 1 августа 2021, Олимпийские игры в Токио

Женщины | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде

Женщины | Мировые рекорды в плавании | Бассейн 50 м Дисциплина Атлет или команда Время Дата и соревнования Вольный стиль, 50 м Сара Шестрем (Швеция) 23.67 29 июля 2017, чемпионат мира Вольный стиль, 100 м Сара Шестрем (Швеция) 51.71 23 июля 2017, чемпионат мира Вольный стиль, 200 м Федерика Пеллегрини (Италия) 01:52.98 29 июля 2009, чемпионат мира Вольный стиль, 400 м Ариарне Титмус (Австралия) 03:56.40 22 мая 2022, чемпионат Австралии Вольный стиль, 800 м Кэти Ледеки (США) 08:04.79 12 августа 2016, Олимпийские игры в Рио Вольный стиль, 1500 м Кэти Ледеки (США) 15:20.48 16 мая 2018, Индианаполис Pro Swim Series Плавание на спине, 50 м Лю Сян (КНР) 26.98 21 августа 2018, Азиатские игры Плавание на спине, 100 м Кейли Маккеон (Австралия) 57.45 13 июня 2021, отборочные соревнования в команду Австралии Плавание на спине, 200 м Реган Смит (США) 02:03.35 26 июля 2019, чемпионат мира Брасс, 50 м Бенедетта Пилато (Италия) 29.30 22 мая 2021, чемпионат Европы Брасс, 100 м Лилли Кинг (США) 01:04.13 25 июля 2017, чемпионат мира Брасс, 200 м Татьяна Скунмакер (ЮАР) 02:18.95 30 июля 2021, Олимпийские игры в Токио Баттерфляй, 50 м Сара Шестрем (Швеция) 24.43 5 июля 2014, чемпионат Швеции Баттерфляй, 100 м Сара Шестрем (Швеция) 55.48 7 августа 2016, Олимпийские игры в Рио Баттерфляй, 200 м Лю Цзыгэ (КНР) 02:01.81 21 октября 2009, Национальные китайские игры Комплекс, 200 м Катинка Хоссу (Венгрия) 02:06.12 3 августа 2015, чемпионат мира Комплекс, 400 м Катинка Хоссу (Венгрия) 04:26.36 6 августа 2016, Олимпийские игры в Рио Эстафета вольным стилем, 4x100 м Австралия 03:29.69 25 июля 2021, Олимпийские игры в Токио Эстафета вольным стилем, 4x200 м Австралия 07:39.29 31 июля 22, Игры Содружества Комбинированная эстафета, 4x100 м США 03:50.40 28 июля 2019, чемпионат мира

Смешанные эстафеты | Действующие мировые рекорды в плавании на «длинной» воде