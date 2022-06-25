Плавание. Сенсационный Палтриньери, триумф Макинтош и Шестрем — итоги заключительного дня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В заключительный восьмой день плавательной программы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште были разыграны медали в семи дисциплинах. Olympics подводит итоги финального дня 25 июня 2022 в плавании.

50 м на спине, мужчины

21-летний Хантер Армстронг выиграл свое третье (и первое индивидуальное) золото на чемпионате мира в Будапеште после двух побед в эстафетах. Хотя чемпионский титул достался ему при драматических обстоятельствах. Первым в финале финишировал с результатом 24,12 товарищ Хантера по сборной США Джастин Рисс, но он был дисквалифицирован за подныривание. В свою очередь, Армстронг показал результат 24,14, вторым стал Ксаверий Масюк, третьим – победитель ЧМ-2022 и мировой рекордсмен на «сотне» на спине Томас Чеккон.

50 м брасс, женщины

Рута Мейлутите свое первое золото чемпионатов мира завоевала девять лет назад, на стометровке брассом, а годом ранее в Лондоне выиграла на этой дистанции Олимпийские игры. Однако с тех пор на Олимпиадах и ЧМ у Риты вообще не было побед. Мало того, в 2019-м она даже собиралась завершить карьеру. Но вернулась и после бронзы на ЧМ-2022 на стометровке 25-летняя литовская спортсменка выиграла финал на 50 м с результатом 29,70, опередив Бенедетту Пилато и Лару ван Никерк.

1500 м вольным стилем, мужчины

Феноменальный заплыв от Грегорио Пальтриньери! Победитель чемпионатов мира 2015 и 2017 годов, а также Игр 2016 на этой дистанции не стал играть в тактические игры, а сразу же стал отрываться от конкурентов. Мало того, плыл быстрее графика мирового рекорда Сунь Яня, установленного десять лет назад на Олимпиаде в Лондоне (14,31,02). Мировой Рекорд все же устоял, но Пальтриньери проплыл за 14.32,80 и побил рекорд чемпионатов. Вторым стал Бобби Финк, третьим – Флориан Велльброк.

50 м вольным стилем, женщины

28-летняя Сара Шестрем выиграла уже свою десятую золотую медаль чемпионатов мира, одержав вторую победу на ЧМ-2022. Ее результат – 23,98, второй финишировала Катаржина Васик, третьей – Мэг Харрис. Добавим, что свое дебютное золото чемпионатов мира Шестрем завоевала в 2009 году.

400 м комплекс, женщины

15-летняя Саммер Макинтош подтвердила статус одной из ярчайших восходящих звезд мирового плавания. В Будапеште она завоевала четвертую медаль и вторую золотую после триумфа на 200 м баттерфляем. Впечатляет, что Саммер конкурентоспособна и в вольном стиле, и в баттерфляе, и в комплексном плавании. Причем даже более чем конкурентоспособна, ее время 4.32,04 – новый юниорский мировой рекорд. Серебро – у Кэти Граймс, бронза – у Эммы Вейант, любимица венгерской публики легендарная Катинка Хоссу финишировала четвертой. Вот что сказала Макинтош о многообразии дисциплин, в которых она выступает:

Мне нравятся все дистанции, на которых я выступаю, какой-то любимой нет - 400 м вольным стилем, 200 м вольным стилем, 200 и 400 м комплексом и 200 м баттерфляем. Это мои топ-5 в плавании!

Комбинированная эстафета 4х100 м, мужчины

Томас Чеккон, Николо Мартиненги, Федерико Бурдиссо и Алессандро Миресси, можно сказать, сотворили сенсацию, обогнав в сражении за золото сборную США. Для этого им понадобилось установить новый рекорд Европы – 3.27,51. На заключительном этапе Миресси перед последним «полтинником» уступал Райану Хелду, но за счет мощного финиша опередил американца. Бронза – у Великобритании.

Комбинированная эстафета 4х100 м, женщины

Риган Смит, Лилли Кинг, Торри Хаск и Клэр Курзан стартовали в финале по первой дорожке, но выиграли весьма уверенно. Таким образом, заключительное золото плавательной программы ЧМ-2022 досталось команде США. Австралия – вторая, Канада – третья.

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно на сайте All Aquatics