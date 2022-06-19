Плавание: результаты, видео, рекорды | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде.
Olympics ежедневно следит за турниром и публикует результаты соревнований по плаванию. Результаты других дисциплин ищите здесь.
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Рекорды
- 400 м, вольный стиль. Женщины
🇺🇸 Кэти Ледеки (3:58.15) ⏱ CR
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины
🇫🇷 Леон Маршан (4:04.28) ⏱ ER, CR
Легенда: CR — рекорд чемпионатов мира, ER — рекорд Европы
18 июня | Медалисты
Легенда: CR — рекорд чемпионатов мира, ER — рекорд Европы
18 июня | Полные результаты по дисциплинам
Подробный отчет о соревнованиях 18-го июня от Olympics здесь.
- 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал
- 400 м, вольный стиль. Женщины, финал
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал
Видео лучших моментов соревнований
Полные результаты
Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.
Трансляция
Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.