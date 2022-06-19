Плавание: результаты, видео, рекорды | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде.

Olympics ежедневно следит за турниром и публикует результаты соревнований по плаванию. Результаты других дисциплин ищите здесь.

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Рекорды

400 м, вольный стиль. Женщины

🇺🇸 Кэти Ледеки (3:58.15) ⏱ CR

🇺🇸 (3:58.15) ⏱ 400 м, комплексное плавание. Мужчины

🇫🇷 Леон Маршан (4:04.28) ⏱ ER, CR

Легенда: CR — рекорд чемпионатов мира, ER — рекорд Европы

18 июня | Медалисты

Мужчины. Плавание на чемпионате мира — 2022 в Будапеште Дистанция 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал 🇦🇺 Элайджа Уиннингтон (3:41.22) 🇩🇪 Лукас Мэртенс (3:42.85) 🇧🇷 Гильерме Кошта (3:43.31) 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал 🇫🇷 Леон Маршан (4:04.28)

⏱ ER, CR 🇺🇸 Карсон Фостер (4:06.56) 🇺🇸 Чейз Калиш (4:07.47) 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал 🇺🇸 США (3:09.34) 🇦🇺 Австралия (3:10.80) 🇮🇹 Италия (3:10.95)

Женщины. Плавание на чемпионате мира — 2022 в Будапеште Дистанция 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза 400 м, вольный стиль. Женщины, финал 🇺🇸 Кэти Ледеки (3:58.15)

⏱ CR 🇨🇦 Саммер Макинтош (3:59.39) 🇺🇸 Лиа Смит (4:02.08) 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал 🇦🇺 Австралия (3:30.95) 🇨🇦 Канада (3:32.15) 🇺🇸 США (3:32.58)

Легенда: CR — рекорд чемпионатов мира, ER — рекорд Европы

18 июня | Полные результаты по дисциплинам

Подробный отчет о соревнованиях 18-го июня от Olympics здесь.

Видео лучших моментов соревнований

Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.