Плавание. Рекорды Ледеки, Макинтош и Касаса: итоги этапа Кубка мира 2022 в Торонто

В понедельник, 31 октября в Торонто завершился второй из трех этапов Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м). Главным итогом соревнований стала смена лидеров в общем зачете.

У женщин на вторую строчку откатилась возглавлявшая тотал после Берлина Шивон Хоги из Гонконга. В Канаде двукратный призер Олимпийских игр на своих фирменных дистанциях выступила на уровне, одержав уверенные победы на 100 и 200 м вольным стилем. Однако добавить в свой рейтинг третью кролевую победу Хоги не сумела. Дело в том, что на 400 м ее соперницами стали семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки и 16-летняя восходящая звезда из Торонто Саммер Макинтош. Юная канадка в итоге прервала серию из обидных вторых мест (чемпионат мира в Будапеште и Игры Содружества). Макинтош выиграла у Ледеки касание (восемь сотых), установила новый юниорский мировой рекорд — 3:52.80. Этот результат — второй в истории на кролевых 400 м. Быстрейшее время 27 октября 2022 показала на чемпионате Китая бронзовый призер Токио 2020 Ли Бинцзе — 3:51.30. Ледеки в рейтинге всех времен отодвинула на четвертую строчку извечную соперницу — австралийку Ариарне Титмус.

Американка и канадка продолжили феерию и на других дистанциях. Ледеки сокрушила мировой рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем: с результата Сары Велльброк образца 2019 года Кэти сбросила почти 10 секунд! А Макинтош обновила лучшее время для юниоров на 400 м комплекс.

На первую позицию в общем зачете, тем временем, вышла Беата Нельсон. Профильная спинистка из США так же как и в Берлине финишировала первой на дистанциях 100 и 200 м (вновь второй в обоих случаях коснулась бортика Кайли Масс из Канады). Третьим зачетным результатом для Нельсон в Торонто стала победа на 200 м комплекс. Это позволило Беате набрать 58.3 балла — вторая сумма в рамках этапа — на 0.2 меньше Маргарет Макнил. Пловчиха из Канады с рекордом Кубка мира выиграла дистанцию 100 м баттерфляем, финишировала первой на 50 м тем же стилем, а также одержала победу в спринте на спине. Третья призовая позиция в Канаде у Ледеки.

В общем зачете Нельсон на 2.7 балла опережает Шивон Хоги.

У мужчин повторить уникальный спринтерский хет-трик удалось Дилану Картеру. Пловец из Тринидада и Тобаго одержал победы на дистанции 50 м вольным стилем, на спине и баттерфляем. В первых двух случаях Картер стал единственным, кто разменял гроссмейстерские 21 и 23 секунды соответственно. Третья сумма баллов в рамках этапа вывела суперспринтера на первую строчку общего зачета, которую он теперь делит с Ником Финком — оба спортсмена набрали по 114.5 баллов. Брассист из США также повторил берлинский результат: победы на дистанциях 50, 100 и 200 м.

Не слишком удачно сложился этап в Канаде для теперь уже экс-лидера Кубка мира — Мэттью Сейтса из ЮАР. Чемпион прошлого сезона в Торонто сумел одержать победы только на двух из четырех фирменных дистанций (200 и 400 м вольным стилем и комплекс). На кролевой двухсотметровке Сейтс по итогам очень плотного финиша и вовсе оказался четвертым — при отставании от победителя на 14 сотых. На аналогичной дистанции комплексом южноафриканец также финишировал только четвертым: здесь тон задавал Шейн Касас из США. Специалист в плавании на спине (бронза чемпионата мира 2022 на 200 м и золото на чемпионате мира в 25-метровом бассейне 2021) феноменально разложил силы по дистанции. В итоге, Касас в этот вечер показал второй результат в истории и рекордный для Кубка мира — 1:50.37. Быстрее 200 м комплекс плыл только великий Райан Лохте — 1:49.63 на чемпионате мира 2012.

Сейтс взял свое только на 400 м вольным стилем и аналогичной дистанции четырьмя стилями. В общем зачете Мэттью теперь отстает от Финка и Картера на 3.5 балла. С учетом формы, которую набрали непосредственные соперники — соотечественник Чад Ле Кло (уступает 0.8) и особенно Касас (3.6 балла отставания) — даже удержаться в тройке будет непросто. Американец набрал ход: в Торонто у него лучшая сумма, т.к. помимо рекордного заплыва он финишировал первым на 200 и 100 м на спине (с рекордом Кубка опередил мирового рекордсмена Коулмана Стюарта), а также на стометровке комплекс.

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