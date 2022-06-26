Плавание на открытой воде: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Заплывы на открытой воде пройдут с 26 по 30 июня.

Olympics ежедневно публикует результаты соревнований в плавании на открытой воде на чемпионате мира в Будапеште.

По теме:

Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.

Результаты (26 июня)

26 июня | 4 x 1.5 км, смешанная эстафета

🥇 🇩🇪 Германия (1:04:40.50) 🥈 🇮🇹 Венгрия (1:04:43.00) 🥉 🇮🇹 Италия (1:04:43.00)

Полные результаты смешанной эстафеты — здесь.