Плавание на открытой воде: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Заплывы на открытой воде пройдут с 26 по 30 июня.
Olympics ежедневно публикует результаты соревнований в плавании на открытой воде на чемпионате мира в Будапеште.
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Полные результаты
Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.
Трансляция
Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.
Результаты (26 июня)
26 июня | 4 x 1.5 км, смешанная эстафета
- 🥇 🇩🇪 Германия (1:04:40.50)
- 🥈 🇮🇹 Венгрия (1:04:43.00)
- 🥉 🇮🇹 Италия (1:04:43.00)
Полные результаты смешанной эстафеты — здесь.