Плавание на открытой воде. Итоги | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Соревнования по марафонскому плаванию проходили в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште с 26 по 30 июня на озере Лупа. По итогам шести индивидуальных стартов (на дистанциях 5, 10 и 25 км у мужчин и женщин), а также эстафет 4 по 1.5 км самыми результативными стали сборные команды Италии (в ее активе два золота, два серебра и две бронзы) и Германии (на одну бронзу меньше).

Olympics представляет главные итоги соревнований по плаванию на открытой воде.

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Грегорио Палтриньери и Флориан Велльброк — главные звезды марафонского плавания у мужчин Фото © 2022 Getty Images

Велльброк и Палтриньери — лидеры, Романчук — открытие, Верани — сенсация, Рашовски — разочарование

У мужчин по итогам этапов эстафеты казалось, что чемпионат вновь сведется к противостоянию Флориана Велльброка из Германии, Грегорио Палтриньери из Италии и Криштофа Рашовски из Венгрии. Однако для последнего в итоге серебряная командная награда так и осталась единственной, выловленной из озера Лупа.

Велльброк провел самый успешный чемпионат мира в карьере: к двум медалям в бассейне (серебро на дистанции 800 м вольным стилем и бронза — на 1500 м) олимпийский чемпион-2020 добавил еще три на открытой воде. Пик формы спортсмена из Германии пришелся на связку эстафета — 5 км: два потрясающих ускорения на финише — два золота. В первом случае позади остались Рашовски и команда Венгрии, а также Палтриньери и Италия. Во втором — Грегорио переместился на вторую позицию, а третьим финишировал дебютировавший на открытой воде Михайло Романчук. Украинский стайер, тренирующийся вместе с Велльброком, таким образом вошел в клуб тех, кому удавалось в рамках одного чемпионата выиграть медаль и в бассейне (в данном случае бронзу на дистанции 800 м вольным стилем), и в марафонском плавании.

Самая острая борьба сложилась на олимпийской дистанции 10 км. Палтриньери и его спарринг-партнер Доменико Ачеренца сделали выводы из первых двух гонок, где Велльброк был непобедим в финишном спурте, и построили тактику иначе. Успех итальянскому тандему принес высокий темп по дистанции — основной соперник из Германии не сумел использовать свой козырь и закончил заплыв третьим. Ачеренца выиграл первую личную медаль чемпионатов — серебро, а Палтриньери добавил в коллекцию второе золото Будапешта (ранее Грегорио одержал победу на дистанции 1500 м с европейским рекордом).

На самой длинной дистанции — 25 км — главный фаворит — чемпион мира и Европы Аксель Раймон из Франции сенсационно уступил на финише итальянцу Дарио Верани. Последний до этого стартовал максимум на 10 км, а призовых мест ни на одном крупном турнире и вовсе не выигрывал. Третье место (и это тоже неожиданно) у Петера Галича из Венгрии. Еще три года назад 19-летний тогда спортсмен в основном соревновался на коротких и средних дистанциях в бассейне, а на открытой воде был далек от призов.

Обладательница олимпийских золота и серебрп Шарон Ван Раувендал из Нидерландов в Будапеште одержала первую в карьере победу на чемпионатах мира Фото © 2022 Getty Images

Анна Марсела Кунья и Шарон Ван Раувендал — великое противостояние продолжается

В плавании на открытой воде последнее десятилетие проходит под знаком постоянной борьбы за победу двух великих спортсменок из Бразилии и Нидерландов. Анна Марсела Кунья и Шарон Ван Раувендал по разу выиграли Олимпийские игры (в Токио и Рио соответственно) и на двоих собрали полтора десятка медалей чемпионатов мира. Вопрос о том, кто же из них сильнее, не нашел ответа и в Будапеште. При этом, итогами соревнований в озере Лупа довольны обе спортсменки.

Кунья провела лучший в карьере мировой чемпионат — две победы в разном стиле (на 5 км — отрыв от группы, на 25 км — идеальное касание на финише), а также бронза на дистанции 10 км. Теперь у бразильской легенды 14 наград чемпионатов мира, завоеванный в период с 2011 по 2022 годы, 7 из которых — высшей пробы.

Ван Раувендал же на олимпийской дистанции 10 км одержала первую в феноменальной карьере победу на чемпионатах мира. Поразительно, но до 29 июня 2022 года у обладательницы олимпийского золота и серебра, а также семикратной чемпионки Европы не было первых мест на мировых чемпионатах. Воодушевленная Ван Раувендал на следующий день добавила еще и бронзу на дистанции 25 км — последний раз две медали в рамках одного турнира Шарон выигрывала в Казани — 2015.

В тени великой дуэли остались успехи двух спортсменок из Германии. Леони Бек и Леа Бой успешно проплыли свои этапы победной эстафеты, а затем добыли по серебру в личных гонках — на 10 и 25 км соответственно.

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