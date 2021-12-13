Плавание на открытой воде. Гранд-финал года: что ждать, где смотреть

В рамках фестиваля водных видов спорта в Абу-Даби 15-16 декабря состоится Гранд-финал года в соревнованиях по плаванию на открытой воде. Спортсмены и спортсменки определят сильнейших в двух олимпийских дисциплинах — индивидуальных заплывах на 10 км, а также в новом виде — смешанной эстафете 4 по 1500 метров.

Состав участников соревнований сильнейших пловцов-марафонцев максимально звездный: на старт выйдет вся тройка призеров Олимпийских игр в Токио-2020: обладатель золотой медали и действующий чемпион мира Флориан Велльброк из Германии, серебряный призер венгр Кристоф Рашовски, а также блестяще адаптировавшийся к открытой воде итальянский стайер Грегорио Палтриньери. В этом году олимпийский чемпион Рио-2016 в бассейне на дистанции 1500 м сумел выиграть три золотые медали континентального первенства, а также финишировать третьим на Олимпиаде. Еще один фаворит — бронзовый призер Рио-2016, а также призер чемпионатов мира и Европы француз Марк-Антуан Оливье. Любой из этой четверки способен одержать победу, однако чуть выше все же шансы Рашовски и Оливье: 12 декабря они успели оценить свои кондиции на этапе Мировой серии марафонского плавания в Израиле. Венгр финишировал первым, француз уступил сопернику чуть более секунды. Велльброк и Палтриньери поддерживали форму в коротком бассейне: на чемпионате Европы в Казани немец выиграл дистанцию 1500 м, а итальянец занял на ней второе место. От сборной России выступят Кирилл Абросимов и Александр Степанов. При удачном раскладе Абросимов может побороться за медаль: в его пользу говорят как три титула чемпиона Европы, так и набранная форма. После Олимпиады Кирилл был в призах этапа Мировой серии в Македонии, а затем стал первым в истории российского марафонского плавания, кому удалось выиграть все дистанции на чемпионате страны.

У женщин главная интрига заплыва — противостояние двух олимпийских чемпионок: Шарон ван Раувендал из Нидерландов (Рио-2016) и Анны Марселы Кунья из Бразилии (Токио-2020). Последняя одержала победу и на заключительном этапе Мировой серии в Израиле 12 декабря, так что подходит к соревнованиям в ОАЭ в статусе главной претендентки на победу. В числе соиcкательниц медалей Гранд-финала также значится француженка Осеан Кассиньоль, которая успешно выступала на всех соревнованиях под эгидой FINA и LEN в этом году. Единственная представительница команды России — 19-летняя Яна Курцева. Ее лучшее достижение в сезоне — пятое место на этапе Европейской серии в Италии в октябре.

Гранд-финал года по плаванию на открытой воде-2021. Абу-Даби (ОАЭ). 15-16 декабря. Расписание соревнований

по московскому времени

15 декабря, среда

Смешанная эстафета 4 по 1500 м. Начало в 11:00

16 декабря, четверг

Мужчины. 10 км. Начало в 07:00

Женщины. 10 км. Начало в 10:00

Прямая трансляция соревнований будет доступна на официальном сайте FINA

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