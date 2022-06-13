Плавание на чемпионате мира по водным видам 2022. Мужчины: что ждать и где смотреть

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании с 18 по 25 июня 2022 года будет разыграно 42 комплекта наград. Мужчины будут соревноваться в 20 дисциплинах (17 индивидуальных и три эстафеты) плюс примут участие в двух смешанных эстафетах – комбинированной и вольным стилем.

Конечно, все медали очень важны и значимы, но все же даже на общем фоне выделяются стометровка вольным стилем и так называемая «гордость нации» - эстафета 4х200 м вольным стилем. Главным фаворитом на дистанции 100 м вольным стилем многие совершенно заслуженно считают Калеба Дрессела. Во-первых, он побеждал в данном виде программы на двух последних ЧМ (в 2017 и 2019 годах), во-вторых, в его активе лучший результат сезона в мире из всех участников предстоящего плавательного турнира. Среди его соперников можно выделить итальянца Алессандро Миресси.

Само собой, от Дрессела многого ждут и на других его коронных дистанциях – 50 м вольным стилем, 50 и 100 м баттерфляем, а также в эстафетах, где американцы традиционно благодаря мощному и ровному составу чрезвычайно сильны. Но, к примеру, на 50 м баттерфляем быстрее американца плыл 42-летний бразилец Николас Сантос, который может стать самым возрастным чемпионом мира по плаванию в 50-метровом бассейне. На 200 м фаворитом выглядит Криштоф Милак из Польши.

На средних и длинных дистанциях вольным стилем (400 м, 800 м и 1500 м) лучшие времена сезона в мире принадлежат восходящей звезде из Германии, 20-летнему Лукасу Мартенсу. Но понятно, что просто ему не будет особенно, на 800 и 1500 м, где у него очень серьезные и опытные конкуренты в лице соотечественника Флориана Веллброка и Грегорио Пальтриньери. Да и двукратного победителя недавнего американского отбора Бобби Финке сбрасывать со счетов никак нельзя.

Грегорио Пальтриньери готов к победам на длинных дистанциях Фото © 2021 Getty Images

На дистанциях 100 и 200 м на спине прекрасный шанс сделать золотой дубль (напомним, что российские и белорусские пловцы до ЧМ не допущены) есть у Райана Мерфи. В брассе в отсутствие великолепного Адама Пити, пропускающего соревнования из-за травмы стопы, заметно улучшились перспективы на стометровке для Арно Камминги из Нидерландов. Хотя лидером сезона на стометровке является опытный американец Ник Финк. На 200 м брассом многие ждут титула от свежеиспеченного рекордсмена мира австралийца Зака Стаблти-Кука.

В комплексном плавании на 200 м лидером сезона является британец Данкан Скотт, который способен также составить конкуренцию японцу Дайя Сето на дистанции вдвое длиннее. В эстафетах 4х100 м вольным стилем и комбинированной эстафете 4х100 м шансы мужской сборной США выглядят заметно предпочтительнее, чем у конкурентов, что может помочь Дресселу еще пополнить коллекцию золотых наград. В «гордости нации» все не так очевидно – здесь сборную США попытаются остановить британцы.

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