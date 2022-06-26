Плавание. Мужчины. Итоги. Главные звезды Будапешта | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште завершились соревнования в плавании в бассейне. Olympics подводит итоги в мужской части плавательной программы, выделяя топ-5 главных звезд ЧМ-2022.

Давид Попович

17-летний румынский пловец сделал в Будапеште почти уникальный победный дубль – выиграл золото на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. Ранее это удавалось в истории чемпионатов мира только Джиму Монтгомери в 1973 году на самом первом ЧМ в Белграде. К тому же Давид стал всего лишь вторым в истории чемпионом мира на стометровке вольным стилем, которому на момент триумфа не исполнилось 18 лет – ранее, в 1975 году этого добился Энди Коану. Причем впечатляют не только успехи юного Поповича, но и его результаты. Так, на 200 м он показал третье время в истории и лучшее за последние 13 лет (1.43,21), а на дистанции вдвое короче в полуфинале проплыл близко к рекорду мира (47,13). И пусть в финале Давид из-за нервозности не смог показать свой максимум и ограничился временем 47,57, это не помешало ему финишировать первым. Безусловно, парня ждет прекрасное будущее. Подробнее о вундеркинде читайте здесь.

Криштоф Милак

Венгерский мастер баттерфляя совсем недавно также считался вундеркиндом (в 17 лет он стал призером чемпионата мира, в 19 – выиграл золото на ЧМ-2019 в Кванджу), но сейчас в 22 года Милак – суперзвезда в самом расцвете сил. Мировой рекорд Фелпса на 200 м Криштоф побил еще в 2019 году, сейчас же в родном бассейне превзошел собственное время трехлетней давности, проплыв за 1.50,34. Кроме того, впервые в карьере на уровне Олимпиад и чемпионатов мира трехкратному победителю летних юношеских Олимпийских игр 2018 в Буэнос-Айресе удался золотой дубль – для победы на сотне в отсутствие заболевшего Калеба Дрессела хватило 50,14.

Томас Чеккон

Пусть 21-летнего итальянца и причисляли к претендентам на медали чемпионата в Будапеште, впечатляющей победы на 100 м на спине с новым мировым рекордом (51,60) от него мало кто ждал. Однако Чеккон в финале на 25 сотых побил достижение шестилетней давности Райана Мерфи. Кроме того, Томас помог сборной Италии выиграть золото в комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Леон Маршан

Еще один относительно неожиданный герой ЧМ-2022. 20-летний француз прежде не одерживал побед даже на юниорских чемпионатах мира и Европы, однако в Будапеште проявил себя великолепно. На 200 м баттерфляем он с национальным рекордом уступил только Милаку, а в комплексном плавании ему и вовсе не было равных. Золото на 200 м Маршан завоевал с национальным рекордом (1.55,22), а на 400 м первенствовал с рекордом Европы (4.04,28), уступив менее 0,5 секунды мировому рекорду Фелпса 14-летней давности.

Грегорио Палтриньери

Пожалуй, единственный представитель «старой гвардии», приятно удививший на чемпионате мира. 27-летний Палтриньери прошел в финал на дистанции 1500 м вольным стилем только с седьмым временем, но там выдал просто-напросто феноменальный заплыв. До последних метров итальянец опережал график мирового рекорда Сунь Яня. И хотя все же уступил достижению китайца, проплыл с прекрасным временем 14.32,80, выиграв золотую медаль и установив рекорды Европы и ЧМ.