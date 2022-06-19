Плавание. Ледеки, Уиннингтон, Кинг стартуют 20 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Особенностью третьего дня соревнований по плаванию в рамках турнира в том, что все пять финалов — индивидуальные. Olympics рассказывает о всех медальных событиях вечера понедельника в бассейне «Дунай Арены».

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200 м вольным стилем, мужчины

Чемпион мира в плавании на короткой воде-2021 Хван Сун Ву из Южной Кореи в своем полуфинале опередил олимпийского чемпиона из Великобритании Томаса Дина и чемпиона мира на дистанции 400 м кролем Элайджу Уиннингтона из Австралии. Лучшее же время (1:44.40 — и это новый юниорский мировой рекорд) в Будапеште показал 17-летний румынский пловец Давид Попович. В финал не попали ни призер Токио-2020 Фернандо Шеффер из Бразилии, ни восходящая звезда из ЮАР Мэттью Сейтс.

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Кэти Ледеки уже в предварительных заплывах показала, что слова у нее не расходятся с делом. Чемпионка мира на 400 м вольным стилем после финиша заявила, что остальные виды для нее куда легче. Вот и на самой длинной дистанции уже в квалификации ближайшая соперница — чемпионка мира-2019 Симона Квадарелла из Италии — проиграла девять секунд! Помешать Ледеки взять рекордное семнадцатое (и четвертое в отдельной дисциплине) золото мировых чемпионатов не сможет никто. На серебро и бронзу четыре претендентки: 16-летняя американка Кэти Граймс, Квадарелла и две австралийки Паллистер и Джонсон. Больше из 16 минут не плыл никто.

100 м на спине, женщины

Лучшее время полуфиналов у мировой рекордсменки на дистанции 200 м Реган Смит из США, с ней за золото будет бороться вице-чемпионка Токио-2020 Кайли Масс из Канады. Не сумели отобраться в восьмерку сильнейших звезды плавания на короткой воде (в 25-метровом бассейне) Майке де Ваард из Нидерландов и Маргерита Панзьера из Италии. На медали претендуют почти все участницы финала: Клэр Керзан (США), Кира Туссэн (Нидерланды), Меди Эйра Харрис (Великобритания) и две китайские спортсменки Кенан Ван и Бо Пен — все они плыли сотню быстрее минуты.

100 м на спине, мужчины

Грек Апостолос Христу уже в полуфинале установил рекорд чемпионатов мира — 52.09. Однако финал будет непредсказуемым: мировой рекордсмен на дистанции вдвое короче Хантер Армстронг из США не показал свой максимум, также как и его соотечественник Райан Мерфи. Блиставший на серии Mare Nostrum француз Йоан Ндуайе-Бруар и японский ветеран Риосукэ Ирие будут в роли теневых фаворитов.

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Одну из капитанов сборной США Лилли Кинг в полуфиналах спасло только чудо в виде дисквалификации коллеги по команде Энни Лэйзор. В противном случае действующая чемпионка мира завершила бы защиту титула досрочно. Быстрейшее время в полуфиналах в активе блиставшей на Mare Nostrum Анны Элендт из Германии, близко и 17-летняя Бенедетта Пилато из Италии. Отобралась в финал и вернувшаяся к стартам олимпийская чемпионка-2012 Рута Мейлутите из Литвы.

Смотреть онлайн плавательные финалы третьего дня чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics с 19:00 по московскому времени