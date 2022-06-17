Плавание. Ледеки, Дрессел, Сейтс стартуют 18 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В первый день соревнований по плаванию — 18 июня — на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште состоятся пять финалов. Примечательно, что в каждом из них спортсмена и спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 400 м. Olympics рассказывает о всех медальных событиях субботы в бассейне «Дунай Арены».

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400 м вольным стилем, мужчины

В теории фаворитом является обладатель быстрейшего времени сезона Лукас Мэртенс из Германии. Однако свой феноменальный результат (3:41.60 — на полторы секунды лучше всех остальных заявленных на эту дистанцию спортсменов) он показал в апреле. Оценить динамику его формы довольно затруднительно. На австралийском отборе высокие результаты (второе и третье время в мире в 2022-м) показали Элайджа Уиннингтон и олимпийский чемпион Рио-2016, а также серебряный призер чемпионата мира-2019 Мак Хортон. Теневым фаворитом будет 18-летний вундеркинд Мэттью Сейтс. Неутомимый южноафриканец не так быстр как соперники, однако у него в 2022-м было куда больше соревновательной практики. И на Mare Nostrum Сейтс не проиграл ни одного из девяти своих финалов.

400 м вольным стилем, женщины

Без мировой рекордсменки и главной обидчицы Кэти Ледеки в мировых и олимпийских финалах Ариарне Титмус шансы спортсменки из США открыть чемпионат победой куда выше. Однако триумф этот едва ли пройдет без конкуренции. Финишировавшая в Токио четвертой Саммер Макинтош близка к скоростям Ледеки. Для 15-летней канадской спортсменки чемпионат в Будапеште может стать первым медальным. В случае, если Ледеки и Макинтош не уплывут от соперниц со старта в отрыв, шансы на финише будут у опытной Лиа Смит. Спортсменка из США трижды была в тройке сильнейших на кролевых 400 м на самых престижных соревнованиях (Игры в Рио-2016 и два чемпионата мира подряд).

400 м комплекс, мужчины

Самый непредсказуемый финал дня: чемпион мира-2019 Дайя Сэто из Японии, чемпион Токио-2020 Чейз Калиш из США, его соотечественники — финишировавший в финале Игр вторым Джей Литерлэнд, а также обладатель быстрейшего времени сезона Карсон Фостер. Не стоит сбрасывать со счетов Сейтса (ему придется плыть два финала в течение часа), стремительно прогрессирующего француза Леона Маршана и бронзового олимпийского призера из Австралии Брендона Смита.

Эстафета 4 по 100 м вольным стилем, женщины

Действующие рекордсменки чемпионатов и победительницы турнира-2019 из Австралии готовы защитить титул даже при стопроцентной смене состава. Три лучших результата сезона на кролевой стометровке принадлежат как раз представительницам Зеленого континента: Молли О’Каллахан, Шейне Джек и Меган Харрис. США может и вовсе остаться без медалей. У Канады в отличной форме Пенни Олексяк, Кайла Санчес и выступающая в Будапеште только в эстафетах призер Олимпийских игр Маргарет Макнил. Сбалансированный квартет и у Китая.

Эстафета 4 по 100 м вольным стилем, мужчины

У сборной США есть Калеб Дрессел, а ни у кого другого его нет. Италия, Великобритания, Канада и Австралия определят обладателей второго и третьего места.

Смотреть онлайн плавательные финалы первого дня чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics с 19:00 по московскому времени