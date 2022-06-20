Плавание. Ледеки, Чеккон, Попович и другие герои 20 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В третий день соревнований по плаванию в бассейне «Дунай Арены» определились обладатели пяти комплектов наград. Olympics подводит итоги всех медальных событий понедельника.

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200 м вольным стилем, мужчины

Блестящую победу одержал 17-летний Давид Попович. Вундеркинд из Румынии на секунду улучшил собственный юниорский мировой рекорд, установленный днем ранее, и показал в финале третье время в истории на дистанции 200 м вольным стилем — 1:43.21. Быстрее плыли только Майкл Фелпс на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Пауль Бидерман на чемпионате мира-2009.

Попович не слишком быстро оторвался от стартовой тумбочки (быстрейшее время реакции показал чемпион мира в плавании на короткой воде-2021 Хван Сун Ву из Южной Кореи), однако вскоре набрал ход. Темп заплыву первые два бассейна задавал олимпийский чемпион-2020 из Великобритании Томас Дин, румынский спортсмен отставал на полкорпуса, однако лучше выполнил поворот, а затем быстрее всех преодолел третий 50-метровый отрезок. Попович длинными гребками наращивал преимущество и на последней прямой был недосягаем. Хван выиграл касание у Дина за серебро и стал вторым в истории чемпионатов мира медалистом из Южной Кореи.

1500 м вольным стилем, женщины

Кэти Ледеки буднично забрала семнадцатое для себя золото чемпионатов мира. Четвертая победа в карьере великой американской спортсменки на дистанции 1500 м вольным стилем случилась в гонке за собственным же мировым рекордом — 15:20.48. Первые девять бассейнов Ледеки проплыла впереди воображаемой красной линии лучшего времени в истории, однако затем темп Кэти упал, и к середине дистанции стало очевидно, что эта победа станет для нее рядовой — 15:30.15.

Еще одну медаль на этой дистанции — серебро — сборной США принесла 16-летняя Кэти Граймс. Юная пловчиха, специализирующаяся на длинных дистанциях (а она выступает также и на открытой воде), казалось, не рассчитала силы на первой трети дистанции в попытке угнаться за Ледеки и откатилась на третью позицию. Однако затем продемонстрировала волевые качества и опередила в борьбе за серебро австралийку Лэни Паллистер. Чемпионка мира-2019 Симона Квадарелла из Италии — только пятая.

100 м на спине, женщины

Кайли Масс не сумела защитить титул чемпионки мира — у нее серебро. Канадская спортсменка стартовала быстрее конкуренток и блестяще преодолела подводную часть первого бассейна. Однако у бортика Масс настигла показавшая лучшее время в полуфиналах Реган Смит из США. Мировая рекордсменка на дистанции 200 м на спине очень технично выполнила поворот, а на заключительных тридцати метрах мощно включила ноги и сумела удержать небольшой отрыв. Третьей финишировала 17-летняя Клэр Керзан из США. Для нее эта медаль — первая индивидуальная на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне.

100 м на спине, мужчины

Итальянец Томас Чеккон провел заплыв всей своей жизни. Теперь он — номер один в истории. С предыдущего рекорда Райана Мерфи в очной борьбе с ним же Чеккон сбросил 25 сотых. Новое лучшее время (а предыдущее держалось почти шесть лет — с Олимпийских игр-2016 в Рио) теперь — 51.60. Соперники также показали максимум: и Мерфи, и его соотечественник из США Хантер Армстронг выплыли из 52 секунд. Это первый случай в истории, когда сразу три спортсмена преодолели этот гроссмейстерский рубеж. Установивший ранее в полуфинале рекорд чемпионатов (52.09) Апостолос Христу из Греции в главном заплыве дня был далек от призов.

100 м брасс, женщины

Главная предстартовая претендентка на победу Лилли Кинг из США осталась без медалей. Блестящую победу острым финишем одержала 17-летняя обладательница рекорда мира на дистанции 50 м Бенедетта Пилато из Италии. Отлично выступавшая на серии Mare Nostrum Анна Элендт из Германии завершила финальный заплыв второй, бронза у вернувшейся в спорт олимпийской чемпионки-2012 Руты Мейлутите из Литвы.

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