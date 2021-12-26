Плавание. «Кубок Владимира Сальникова»-2021: что ждать и где смотреть

Заключительным стартом для сильнейших российских пловцов в 2021 году станет традиционный «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге, который пройдет 27 – 28 декабря. Состав ожидается действительно звездный, ведь среди участников – немало лидеров национальной сборной во главе с Климентом Колесниковым, буквально неделей ранее выигравшим четыре золотые медали на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Кубок Сальникова на короткой воде (в 25-метровом бассейне) впервые был проведен в 2007 году, так что нынешний турнир – уже 15-й по счету. По традиции пловцы сражаются не только за победы на конкретных дистанциях, но и за Гран-при, которые вручаются за лучшие результаты среди мужчин и женщин по очкам Международной федерации водных видов спорта (FINA), которые лично вручает четырехкратный олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Так, в 2020 году авторские «Серебряные акулы» завоевали россиянка Евгения Чикунова и Илья Шиманович из Беларуси.

На сей раз Чикунова – вновь среди главных претенденток за «Серебряную акулу» у женщин. Конкуренцию ей постараются составить, в частности, еще один лидер женского российского плавания Мария Каменева и Мария Темникова. У мужчин ожидается еще более острое соперничество. Ведь помимо Колесникова на «Кубок Сальникова»-2021 заявлены такие известные и сильные пловцы, как Андрей Минаков, Александр Щеголев, Олег Костин, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Илья Гирев, Кирилл Стрельников, Антон Чупков, Павел Самусенко и Кирилл Пригода.

Евгения Чикунова стала лучшей на "Кубке Владимира Сальникова"-2020 среди женщин Фото © 2021 Getty Images

Плавание. «Кубок Сальникова»-2021. Санкт-Петербург. Расписание

27 декабря, понедельник

Предварительные заплывы. Начало в 9:30

Финальные заплывы. Мужчины. 400 м вольный стиль. Женщины. 100 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м вольный стиль. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 100 м брасс. Мужчины. 200 м комплексное плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 800 м вольный стиль. Женщины. 200 м на спине. Мужчины. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х100 м вольный стиль. Начало в 18:00

28 декабря, вторник

Предварительные заплывы. Начало в 9:00

Финальные заплывы. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. 200 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Женщины. 100 м на спине. Мужчины. 50 м на спине. Женщины. 200 м баттерфляй. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 200 м на спине. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

«Кубок Владимира Сальникова»-2021 по плаванию смотрите здесь