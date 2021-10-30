Плавание. Кубок мира в Казани: Ефимова побеждает, у Чалмерса мировой рекорд

Во второй соревновательный день заключительного этапа Кубка мира по плаванию в коротком бассейне (25 м), проходящего в Казани, в каждом стиле состоялось яркое противостояние.

Единственный утренний финал — на дистанции 400 м комплексом, завершился победой чемпионки Европы-2010 в этом виде Жужанны Якабош из Венгрии. Чуть менее полутора секунд ей уступила восходящая звезда российского плавания — 16-летняя Анастасия Сорокина, установившая новый юношеский рекорд России — 4:31.85. Этот результат всего на 79 сотых секунды медленнее взрослого рекорда страны. Сенсацией дня стал тот факт, что без медалей осталась швейцарская россиянка Мария Уголькова: собравшая целую коллекцию наград на предыдущих трех этапах Кубка спортсменка уступила бронзу Виктории Гюнеш из Турции.

У мужчин в комплексе король Казани — опытный японец Дайя Сэто: сегодня он не оставил шансов самому перспективному юниору планеты Мэттью Сейтсу из ЮАР на дистанции 200 м. У Сэто, к тому же — рекорд Кубка мира (1:50.66). С бронзой Даниил Пасынков, набравший неплохую форму благодаря соревнованиям в рамках Международной лиги плавания ISL.

Главное событие пятницы (29 октября) — мировой рекорд на дистанции 100 м кролем у мужчин, который установил суперспринтер Кайл Чалмерс. Лучшее время француза Амори Лево (44.94 секунды) продержалось почти тринадцать лет — сегодня австралиец проплыл четыре бассейна на одну десятую быстрее. Главный соперник Чалмерса Владимир Морозов уступил почти полторы секунды и финишировал вторым. Климент Колесников третий.

В другом спринтерском виде — 50 м на спине, хозяева соревнований не пустили никого на пьедестал: сенсационную победу над главным фаворитом — мировым рекордсменом на этой дистанции Климентом Колесниковым, одержал 20-летний Павел Самусенко. Его преимущество на финише составило солидные для такой короткой дистанции 22 сотых секунды (22.90 против 23.12 у Колесникова). Третий — ветеран Сергей Фесиков.

На полтиннике брассом немец Фабиан Швингеншлегль установил рекорд страны и смог дожать на финише двукратного олимпийского призера из сборной Нидерландов Арно Каммингу. Кроме двух суперзвезд никто не выплыл из 26 секунд: Кириллу Стрельникову для бронзы хватило результата 26.12.

У женщин на дистанции вдвое длиннее борьба за победу шла фактически в рамках чемпионата России. В итоге, касание на финише выиграла самая титулованная спортсменка в истории страны Юлия Ефимова. Второе место у Виталины Симоновой (Ефимова взяла у нее реванш за вчерашнее поражение), третья — российская британка Татьяна Белоногофф.

В баттерфляе сценарии у мужчин и женщин различались: непобедимый этой осенью Том Шилдс из США выиграл у ближайшего соперника почти секунду на дистанции 200 м, а семикратная медалистка Токио-2020 Эмма Маккион уступила золото соотечественнице Холли Барратт. У последней за два дня в Казани — три медали разного достоинства на самой короткой дистанции разными стилями.

На самой длинной дистанции дня — 1500 м вольным стилем, венгру Акошу Кальмару противостояли семь пловцов из России. В итоге, с преимуществом в одну секунду победил блестяще проплывший два последних бассейна Алексей Ртищев, Кальман финишировал вторым, бронза у 18-летнего Сергея Семенова.

Кубок мира по плаванию-2021. Этап в Казани. Расписание трансляций

Начало соревнований — по московскому времени

30 октября, суббота

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00. («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

Полный состав участников этапа Кубка мира в Казани на каждой дистанции смотрите здесь

Полное расписание этапа смотрите здесь

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