Плавание. Кубок мира 2022. Видео и результаты этапа в Берлине

С 21 по 23 октября в Берлине проходил первый из трех этапов Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м). Несмотря на то, что сезон 2022 был чрезвычайно насыщенным (чемпионат мира, Игры Содружества и чемпионат Европы), у многих суперзвезд остались силы и мотивация на то, чтобы продолжать выступления.

У женщин после трех дней соревнований в столице Германии в общем зачете лидирует двукратный призер Олимпийских игр Шивон Хоги из Гонконга. Сумму баллов 58.5 ей принесли победы на 100, 200 и 400 м вольным стилем: 30 баллов она набрала за первые места и 28.5 — в качестве бонусов за время (рассчитываются по таблице FINA). Стометровка и особенно дистанция в два раза длиннее — коронные для Хоги. В этих дисциплинах она является действующей чемпионкой мира в 25-метровом бассейне, причем во втором случае победа была одержана с мировым рекордом. Тем не менее, в Берлине самой убедительной для пловчихи из Гонконга получилась победа на кролевых 400 м: ее преимущество на финише составило 3.5 секунды!

На второй позиции в тотале — и это сенсация — Беата Нельсон с суммой 57.3. Спинистка из США на дистанциях 100 и 200 м опередила тандем канадских суперзвезд этого стиля — обладательницу двух медалей чемпионата мира 2022 в Будапеште Кайли Масс и победительницу общего зачета престижной плавательной серии Mare Nostrum Ингрид Уилм. Кроме того, Нельсон финишировала первой и на двухсотметровке комплексом, обогнав чемпионку Европы Анастасию Горбенко из Израиля.

Пока что не входит в итоговую тройку главный хедлайнер заключительного дня соревнований в Берлине Рута Мейлутите. Литовская брассистка, возродившая свою карьеру в этом сезоне, одержав победы на дистанции 50 м и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. На стартовом этапе Кубка мира Мейлутите выступила еще эффектнее: первое место и на стометровке, и в суперспринте. В последнем случае Рута установила рекорд Европы — 28.60. Это на 21 сотую быстрее ее достижения образца декабря 2014 года и на 4 сотые медленнее быстрейшего времени в истории на короткой воде. Его показала в 2018 году также на Кубке мира ямайская спортсменка Алия Аткинсон — 28.56.

У мужчин победитель общего зачета прошлого сезона Мэттью Сейтс пока подтверждает результатами, что формат Кубка мира подходит ему идеально. Тинейджер из ЮАР (а спортсмену всего 19 лет) не слишком удачно провел лето — ни одной медали чемпионата мира и Игр Содружества, однако к осени вернул форму и уверенность в себе. В Берлине Сейтс финишировал первым на четырех дистанциях (в зачет идут три лучших результата): 200 и 400 м вольным стилем, 200 и 400 м комплекс. Особенно удался Мэттью второй заплыв: 16 бассейнов кролем за 3:36.30 — это новый рекорд Африки.

Ровно на один балл (57.3 против 58.3) отстает от лидера автор уникального спринтерского хет-трика Дилан Картер. Спортсмену, представляющему Тринидад и Тобаго, удалось финишировать первым на дистанции 50 м вольным стилем (был единственным, кто выплыл из 21 секунды и опередил Кайла Чалмерса), а также на спине (вторым остался суперзвездный итальянец Томас Чеккон) и баттерфляем.

В последнем случае проигравшим оказался южноафриканец Чад Ле Кло. Рекордсмен по победами в общем зачете Кубка мира у мужчин (4) в Берлине напомнил о том, что списывать со счетов его рано. Ле Кло одержал победы на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем. В первом случае со временем 48.58 — это десятый результат в истории. Быстрее плыли только сам спортсмен пять раз, а также Калеб Дрессел дважды и по разу Евгений Коротышкин и Том Шилдс.

Тем не менее, в общем зачете Кубка мира после этапа в Берлине пловец из ЮАР идет только четвертым — на шесть десятых балла его опережает брассист из США Ник Финк. Действующий чемпион мира на дистанции 50 м и в олимпийском бассейне, и на короткой воде открыл сезон на 25-метровой дорожке тремя победами. Самым напряженным для Финка получился финал на 200 м: только касание отделило его от 32-летнего ветерана из Германии Марко Коха. Куда более убедительным было преимущество пловца из США на 50 и 100 м: извечный соперник — призер Игр и чемпион мира Николо Мартиненги пока не набрал форму и сопротивления оказать не сумел.

Плавание. Кубок мира 2022. Где смотреть, расписание, участники, звезды.

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