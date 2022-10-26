Плавание. Кубок мира 2022. Торонто: что ждать и где смотреть

С 28 по 31 октября в Торонто пройдет второй из трех этапов Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м).

В Канаде уровень конкуренции обещает быть запредельным, ведь к тем спортсменам, которые уже открыли осенний сезон в Берлине, добавятся сильнейшие представители страны-хозяйки и США.

Так у женщин шансы Шивон Хоги из Гонконга на то, чтобы удержать лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира после двух этапов, становятся призрачными. И дело вовсе не в том, что с берлинского триумфа форма двукратного призера Олимпийских игр идет на спад. Напомним, что в Германии спортсменка одержала победы на дистанциях 100, 200 и 400 м вольным стилем. Главное препятствие к повторению успеха для Хоги — соперницы: семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки и 16-летняя ракета из Торонто Саммер Макинтош.

Единственная из выбранных Хоги дисциплин, где она способна бросить вызов тандему звезд — кролевая двухсотметровка. На этой дистанции пловчихе из Гонконга принадлежит мировой рекорд в 25-метровых бассейнах. Ледеки же нацелена на рекорд на 400 м: Кэти крайне редко выступает на короткой воде (в ее карьере нет ни одного чемпионата мира), но когда соревнуется — гонится только за самыми высокими результатами. В Торонто ориентир для легенды — 3:53.92. Это лучшее в истории время, показанное извечной соперницей американки — австралийкой Ариарне Титмус.

Макинтош на дистанции 400 м весь сезон 2022 была второй. На чемпионате мира уступила Ледеки, на Играх Содружества — Титмус. Домашний бассейн — лучшее место для юной канадки, чтобы выйти на первые роли. Однако право на ошибку у Саммер есть — в зачет этапа Кубка мира идут три лучших результата, а заявлена спортсменка на шесть дистанций! Главной претенденткой на победу Макинтош будет на дистанциях 200 и 400 м комплекс — в последней дисциплине она является чемпионкой мира в 50-метровом бассейне.

Если соперницы отберут как можно больше очков у Хоги, в лидеры общего зачета Кубка может выйти Беата Нельсон. Однако для этого спинистке из США необходимо повторение результата первого этапа: победы на 100 и 200 м. Однако на этот раз ее главные соперницы — Кайли Масс и Ингрид Уилм — будут выступать перед родными трибунами, а значит мотивированы вдвойне.

В брассе будет непросто прорваться в тройку тотала Руте Мейлутите. Литовская спортсменка — главная претендентка на победу на 50 м (в Берлине на этой дистанции она установила рекорд Европы), однако на стометровке и на 200 м соперницы очень сильны. На дистанции 100 метров в Торонто выступят вице-чемпионка мира из Германии Анна Элендт и олимпийская чемпионка 2020 Лидия Джейкоби из США, на дистанции 200 метров — чемпионка мира Лилли Кинг (также США).

У мужчин для лидера — Мэттью Сейтса из ЮАР — мало, что поменялось по сравнению с первым этапом. Новых соперников на коронных дистанциях (200 и 400 м вольным стилем и комплекс) у победителя Кубка мира 2021 не добавилось.

А вот его ближайшему преследователю — спринтеру из Тринидад и Тобаго Дилану Картеру — придется совершить чудо, чтобы удержать позицию. На 50 м вольным стилем помимо жаждущего реванша Кайла Чалмерса к числу фаворитов добавился местный кумир — бронзовый призер Игр Содружества и чемпионата мира на короткой воде Джошуа Льендо-Эдвардс. В суперспринте на спине проверит Картера чемпион мира 2022 Джастин Ресс (США), и только в баттерфляе победитель трех финальных заплывов на 50 м в Берлине вне конкуренции.

Зрелищное противостояние ожидается на стометровке на спине. Действующий мировой рекордсмен на короткой воде Коулман Стюарт (США) против установившего в этом году лучшее время в истории в 50-метровых бассейнах Томаса Чеккона из Италии. Соотечественник последнего — брассист Николо Мартиненги вновь сойдется в классическом противостоянии с Ником Финком на дистанциях 50 и 100 м.

Для пловца из США на кону — призовое место в генеральной классификации. В случае осечки Финк может уступить третью строчку переживающему вторую молодость Чаду Ле Кло. Рекордсмен Кубка мира по числу побед в общем зачете (4) в Берлине сделал победный дубль (на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем) и с вновь обретенной уверенностью вполне может превратить борьбу за трофей 2022 года в чемпионат ЮАР.

Также по теме:

Плавание. Кубок мира 2022. Этап 2. Торонто, Канада. Расписание финалов

по московскому времени

29 октября, суббота

01:00. 50 м вольный стиль. Женщины

01:10. 400 м вольный стиль. Женщины

01:30. 50 м на спине. Женщины

01:40. 200 м брасс. Женщины

02:00. 200 м баттерфляй. Женщины

02:15. 100 м комплекс. Женщины

02:30. 50 м вольный стиль. Мужчины

02:40. 400 м вольный стиль. Мужчины

02:55. 200 м на спине. Мужчины

03:05. 100 м брасс. Мужчины

03:15. 100 м баттерфляй. Мужчины

03:25. 100 м комплекс. Мужчины

30 октября, воскресенье

01:00. 200 м вольный стиль. Женщины

01:10. 1500 м вольный стиль. Женщины

01:35. 100 м на спине. Женщины

01:45. 100 м брасс. Женщины

01:55. 50 м баттерфляй. Женщины

02:05. 400 м комплекс. Женщины

02:30. 100 м вольный стиль. Мужчины

02:55. 50 м на спине. Мужчины

03:05. 50 м брасс. Мужчины

03:15. 200 м баттерфляй. Мужчины

03:25. 200 м комплекс. Мужчины

31 октября, понедельник

01:00. 100 м вольный стиль. Женщины

01:15. 200 м на спине. Женщины

01:30. 50 м брасс. Женщины

01:45. 100 м баттерфляй. Женщины

02:00. 200 м комплекс. Женщины

02:30. 200 м вольный стиль. Мужчины

02:45. 800 м вольный стиль. Мужчины

03:10. 100 м на спине. Мужчины

03:20. 200 м брасс. Мужчины

03:30. 50 м баттерфляй. Мужчины

03:40. 400 м комплекс. Мужчины

В прямом эфире Кубок мира по плаванию 2022 можно смотреть на платформе All Aquatics