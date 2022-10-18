Плавание. Кубок мира 2022: расписание, трансляции, результаты

Кубок мира по плаванию — престижная серия соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м) проводится под эгидой FINA с 1988 года. В сезоне 2022 спортсменам предстоят три этапа соревнований: в Берлине (с 21 по 23 октября), Торонто (с 28 по 30 октября) и Индианаполисе (с 3 по 5 ноября). Причем в Канаде и США Кубок не проводился 33 года.

На кону не только титулы в общем зачете у мужчин и женщин (а вручать призы за них начали только с 2002 года), но и очень высокие по меркам плавания призовые. Так за победу в заплыве на отдельно взятом этапе выплачивается 12 тысяч долларов (для сравнения, первое место на чемпионате Европы 2022 «стоило» в шесть раз меньше). Отдельные бонусы положены за мировой рекорд и победу на одной и той же дистанции на всех трех этапах — каждое из этих достижений оценивается в 10 тысяч долларов. Итоговая победа в Кубке мира принесет чемпиону и чемпионке по 100 тысяч.

Как правило, преимущество в серии соревнований имеют универсалы, которые плывут на одинаково высоком уровне несколько дистанций. В зачет идут три лучших результата на каждом этапе, при этом заявиться на старт можно в неограниченном количестве дисциплин.

В сезоне 2021 показать многогранность своего плавательного таланта в рамках Кубка лучше всех удалось Мэттью Сейтсу. На тот момент 18-летний спортсмен из ЮАР за три этапа финишировал первым в 10 финалах, попутно установив три мировых юниорских рекорда (на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем, а также 200 м комплекс). Перенести свои достижения в 50-метровый бассейн сходу юному таланту пока не удалось: в сезоне 2022 Сейтс не попал на подиум ни в одной из своих любимых дисциплин в рамках чемпионата мира и Игр Содружества. Кубок мира для Мэттью — шанс на реванш за все неудачи.

Его соперниками в борьбе за титул будут признанные суперзвезды. Так соотечественник Сейтса Чад Ле Кло удерживает рекорд по количеству побед в общем зачете Кубка — 4. Итальянец Томас Чеккон в этом году установил мировой рекорд на дистанции 100 м на спине в 50-метровом бассейне и не только намерен переписать на себя самое быстрое время на короткой воде, но и побороться за итоговую победу. Дело в том, что Чеккон хорош и в коротком спринте баттерфляем, и в комплексном плавании на 100 и 200 м — в этих двух дисциплинах он выигрывал медали чемпионатов мира и Европы в 25-метровом бассейне. Австралийский суперспринтер Кайл Чалмерс также жаждет красиво закрыть сезон: на чемпионате мира он удачно выступил только в эстафетах, затем набрал форму к Играм Содружества, и готов показать свою скорость и на короткой воде.

У женщин состав не менее звездный: на североамериканских этапах поплывут семикратная олимпийская чемпионка из США Кэти Ледеки и будущее мирового плавания — 16-летняя Саммер Макинтош из Канады, одержавшая две победы на чемпионате мира 2022. Однако на итоговую победу претендовать им будет непросто: в Берлине постараются создать задел соперницы, не планирующие пропускать старты.

Главная из них Шивон Хоги из Гонконга. В прошлом сезоне в ее активе были два олимпийских серебра на 100 и 200 м вольным стилем, а также победы на этих дистанциях в рамках чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби. Причем на 200 м Хоги установила действующий мировой рекорд. Также планирует стартовать на всех трех этапах одна из сильнейших спинисток мира Кайли Масс. Канадская спортсменка, одинаково успешно выступающая в 50 (четыре олимпийские медали) и 25-метровых бассейнах (четыре серебра в Абу-Даби), будет особенно мотивирована в Торонто — с 2015 года она проживает и тренируется именно там.

Главная европейская надежда на высокое место в общем зачете — 19-летняя чемпионка Европы на дистанции 200 м комплекс Анастасия Горбенко. Спортсменка из Израиля способна успешно выступать в нескольких дисциплинах, а это — ключ к успеху на Кубке. На прошлогоднем чемпионате мира в 25-метровом бассейне она финишировала первой на дистанциях 50 м брассом и 100 м комплекс.

Плавание. Кубок мира 2022. Расписание

Этап 1. Берлин, Германия. 21 — 23 октября. Полное расписание заплывов и участники

Этап 2. Торонто, Канада. 28 — 30 октября. Полное расписание заплывов и участники

Этап 3. Индианаполис, США. 3 — 5 ноября. Полное расписание заплывов и участники

В прямом эфире Кубок мира по плаванию 2022 можно смотреть на платформе All Aquatics