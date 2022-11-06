Плавание. Кубок мира 2022: итоги

В воскресенье, 6 ноября, в Индианаполисе (США) завершились соревнования Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии турниров на короткой воде (длина дорожки 25 м). Подробнее об итогах первого этапа в Берлине и второго — в Монреале — читайте в материалах Olympics.

Кто победил в общем зачете Кубка мира по плаванию 2022 у мужчин

До заключительного дня соревнований первое место в генеральной классификации делили брассист из США Ник Финк и спринтер из Тринидада и Тобаго Дилан Картер.

В итоге, оба спортсмена прошли сезон Кубка без поражений. На каждом из этапов и Финк, и Картер одержали по три победы: представитель США финишировал первым на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, а мастер коротких дистанций из Тринидада и Тобаго был быстрее всех на 50 м вольным стилем, на спине и баттерфляем.

Судьбу трофея (и очень солидного по меркам плавания призового чека на 100 тысяч долларов США) решили 0.3 балла. По регламенту соревнований к 10 баллам за победу добавляются деленные на 100 очки FINA (10 и более соответствуют мировому рекорду).

При равном счете Картер 6 ноября проплыл 50 м баттерфляем за 21.99 секунды (бонус — 9.7), а Финк — 200 м брассом за 2:02.70 (9.4 дополнительных пункта). Впервые Кубок мира выиграл спортсмен из Тринидада и Тобаго.

Третью строчку в общем зачете занял олимпийский чемпион 2012 Чад Ле Кло. Ветеран из ЮАР с каждым этапом выглядел все увереннее. Ни в Берлине, ни в Монреале, ни в Индианаполисе он не уступил никому на стометровке баттерфляем, а также одержал две победы на дистанции вдвое длиннее.

Соотечественник Ле Кло — победитель Кубка мира 2021 Мэттью Сейтс напротив двигался в общем зачете по нисходящей. После Берлина он лидировал, в Индианаполис приехал третьим, а в итоге остался только пятым, уступив четвертую строчку набравшему ход Шейну Касасу из США.

Победа в общем зачете Кубка мира — главное достижение в карьере Дилана Картера. До этого спринтер из Тринидада и Тобаго дважды финишировал в тройке на чемпионатах мира в 25-метровых бассейнах Фото © 2022 Getty Images

Кто победил в общем зачете Кубка мира по плаванию 2022 у женщин

Преимущество Беаты Нельсон над Шивон Хоги по итогам трех этапов составило внушительные 7.8 балла. Статистика 24-летней спортсменки из США в рамках Кубка мира 2022 впечатляет: 9 побед (по три из них на дистанции 200 м на спине и 200 м комплексом) и 3 вторых места. Главные козыри Нельсон — идеальная техника поворотов и мощная работа ног на подводной части. 25-метровый бассейн — подходящее место для их демонстрации.

Финишировавшая второй Шивон Хоги из Гонконга также провела сильный турнир, особенно с учетом того, что со второго этапа соперницами двукратной медалистки Токио 2020 на нескольких профильных дистанциях были восходящие звезды Кэти Граймс и Саммер Макинтош, а также великая Кэти Ледеки (семикратная олимпийская чемпионка из США в рамках Кубка мира установила мировые рекорды на дистанциях 1500 и 800 м вольным стилем).

Последнюю, тем не менее, Хоги дважды опережала на кролевой двухсотметровке. На этой дистанции спортсменка из Гонконга является мировой рекордсменкой и будет главной претенденткой на победу на чемпионате мира в 25-метровых бассейнах в Мельбурне в конце сезона.

Третью строчку в общем зачете неожиданно заняла Берил Гасталделло. Спортсменка из Франции, которой в феврале исполнилось 27 лет, в сезоне Кубка мира одержала только три победы (две из них на стометровке комплексом), однако еще пять раз финишировала второй. Стабильность позволила Гасталделло сохранить третью строчку (позади остались суперзвезды — четырехкратная олимпийская медалистка из Канады Кайли Масс и олимпийская чемпионка 2012 Рута Мейлутите из Литвы).

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