Плавание. Кубок мира 2022. Финал: что ждать и где смотреть

С 4 по 6 ноября в Индианаполисе пройдет заключительный этап Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м). В бассейне Университета Индианы в одноименном штате США определятся имена чемпионов сезона 2022, которые по итогам соревнований получат чеки на 100 тысяч долларов.

У мужчин в общем зачете пока что двоевластие: по 114.5 баллов набрали Дилан Картер и Ник Финк. Спринтер из Тринидада и Тобаго на протяжении двух этапов не уступает никому на дистанции 50 м ни вольным стилем, ни на спине, ни баттерфляем. Брассист из США непобедим на всех трех дистанциях этим стилем: 50, 100 и 200 м.

Джокером в противостоянии Картера и Финка способен стать Хантер Армстронг. Сезон 2022 — пока что самый успешный в карьере двухметрового гиганта из Огайо: весной 21-летний спортсмен установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (23.71), а затем увез пять медалей с чемпионата мира в Будапеште. В Индианаполисе победа Армстронга над Картером в фирменной дисциплине фактически расчистит Финку дорогу к итоговому трофею, ведь реальной конкуренции в брассе у последнего нет.

Занимающий третью строчку общего зачета Мэттью Сейтс из ЮАР отстает от тандема лидеров на 3.5 балла. С учетом того, что на его любимых дистанциях (200 и 400 м вольным стилем и комплекс) по сравнению с этапом в Торонто добавился еще один грозный соперник, наиболее реалистичной целью для прошлогоднего победителя Кубка мира выглядит удержание призовой позиции. Помочь с попаданием в тройку соотечественнику Сейтса — Чаду Ле Кло — способны Шейн Касас и Данкан Скотт. Пловец из США набрал феноменальную форму, показав второе в истории время на дистанции 200 м комплекс. А значит, является главным претендентом на то, чтобы отобрать очки в этой дисциплине у Сейтса. Обладатель шести олимпийских медалей из Шотландии также силен на этой дистанции, однако самые высокие шансы на победу у Скотта на кролевых 200 и 400 м.

В свою очередь, для Касаса шлагбаумом на пути к итоговому пьедесталу может стать его коллега по «звездно-полосатой» сборной — четырехкратный олимпийский чемпион Райан Мерфи. Несмотря на то, что один из самых стабильных спинистов мира наибольших успехов добился в 50-метровых бассейнах, на короткой воде он также хорош — побеждал на стометровке на чемпионате мира 2018.

У женщин с каждым этапом все сложнее становится ситуация для Шивон Хоги. Лидировавшая после Берлина двукратная медалистка Олимпийских игр из Гонконга приезжает в Индианаполис с отставанием в 2.7 балла от идущей теперь первой Беаты Нельсон из США. На дистанции 400 м вольным стилем Хоги отодвинули на третьи роли великая Кэти Ледеки из США и восходящая звезда из Канады Саммер Макинтош. В их присутствии пловчиха из Гонконга, скорее всего, в лучшем случае сможет добиться победы на кролевых 100 и 200 м.

Однако и для Нельсон расклад не идеальный: на предыдущих этапах в зачет ей шли победы на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также 200 м комплекс. И, если на спине у нее есть единственная реальная конкурентка — Кайли Масс из Канады, то в комплексе за лидером Кубка мира в Индианаполисе погонятся юные акулы из США. И 17-летняя Лиа Хэйес, и 16-летняя Кэти Граймс уже выиграли в 2022-м первые взрослые медали чемпионата мира: на 200 и 400 м комплекс соответственно. Теперь же их дебют на Кубке мира может напрямую повлиять на расклад в общем зачете. С учетом того, что финал на 200 м комплексом у женщин закрывает программу серии в этом сезоне, интрига будет сохраняться до конца.

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по московскому времени

4 ноября, пятница

01:03. 400 м вольный стиль. Женщины

01:13. 400 м вольный стиль. Мужчины

01:22. 50 м на спине. Женщины

01:28. 200 м на спине. Мужчины

01:36. 200 м баттерфляй. Женщины

01:44. 100 м баттерфляй. Мужчины

01:50. 200 м брасс. Женщины

01:58. 100 м брасс. Мужчины

02:05. 50 м вольный стиль. Женщины

02:11. 50 м вольный стиль. Мужчины

02:17. 100 м комплекс. Женщины

02:23. 100 м комплекс. Мужчины

5 ноября, суббота

01:03. 400 м комплекс. Женщины

01:13. 1500 м вольный стиль. Мужчины

01:34. 50 м на спине. Мужчины

01:40. 200 м вольный стиль. Женщины

01:48. 200 м комплекс. Мужчины

01:55. 100 м на спине. Женщины

02:02. 50 м брасс. Мужчины

02:08. 50 м баттерфляй. Женщины

02:14. 100 м вольный стиль. Мужчины

02:20. 100 м брасс. Женщины

02:27. 200 м баттерфляй. Мужчины

6 ноября, воскресенье

01:03. 400 м комплекс. Мужчины

01:13. 800 м вольный стиль. Женщины

01:26. 100 м баттерфляй. Женщины

01:33. 50 м баттерфляй. Мужчины

01:39. 200 м на спине. Женщины

01:47. 100 м на спине. Мужчины

01:53. 50 м брасс. Женщины

01:59. 200 м брасс. Мужчины

02:07. 100 м вольный стиль. Женщины

02:14. 200 м вольный стиль. Мужчины

02:21. 200 м комплекс. Женщины

В прямом эфире Кубок мира по плаванию 2022 можно смотреть на платформе All Aquatics